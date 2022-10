Park Beyond Preview+

Teaser Das Aufbauspiel punktet nicht nur mit fluffiger Bedienung beim Achterbahnbau, ihr könnt euren Attraktionen durch verrückte Ausbaustufen mehr Pep geben.

Grundlegend ist die Errichtung des eigenen Vergnügun g sparks in Park Beyond vertraut. Ich muss Wege anlegen, Attraktionen eröffnen und die anströmenden Massen mit Fastfood, Getränken, Toiletten und Sitzgelegenheiten bei Laune halten (und zeitgleich dabei nochmal zur Kasse bitten). Dafür müllen mir die Vergnügungssüchtigen aber auch alles zu und verschleißen die Fahrgeschäfte, dafür braucht es wieder entsprechendes Personal. Neben Hydrierung, Sättigung und natürlichen Bedürfnissen, gilt es auch den Energiepegel im Auge zu behalten (besonders Teenager fahren dabei auf Shops mit Energy-Drinks ab) und dann droht angesichts der aufregenden Attraktionen auch Übelkeit mit all ihren unangenehmen Begleiterscheinungen.

Im Zuge eines Vorschau-Events konnten wir bereits jetzt das 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinendespielen. Das Aufbauspiel vom hessischen Entwickler Limbic Entertainment () steht in der Tradition vonoder auch, zieht die Adrenalin-Schraube bei den Attraktionen aber fleißig an – man könnte auch sagen, den Verrücktheits-Faktor. In der Anspiel-Version konnte ich neben einem Tutorial zum Achterbahnbau (das es auch auf der Gamescom 22 zu spielen gab ), konnte ich mich in der ersten Mission der Kampagne und im (begrenzten) Sandbox-Modus austoben.Eine Besonderheit an der Kampagne ist dabei auch die Inszenierung. Gutmeinende Mentoren, die als Portrait mit Text am Bildrand eingeblendet werden, sind ein alter Hut vondazumal. Doch hier gibt es vor dem Start der Mission erst ein Meeting mit dem Kreativchef und der leitenden Zahlenschubserin als 3D-Sequenz. Beide briefen mich und fragen, welche Zielgruppe ich besonders ansprechen will (Park Beyond unterscheidet Familien, Teenager und Erwachsene) und ob ich eine Western-, Sci-Fi- oder Zuckerland-Thematik anpeile (nur das letzte war in der Vorschauversion verfügbar). Da es sich bei dem Gelände um einen gruseligen dunklen Wald handelt, hatte ich ja instinktiv an eine Halloween-Wunderwelt für Teenager gedacht, aber so sei es. Ich denke, quietschbunte Zuckerwelten wären eher bei einem gewissen Klientel beliebt, aber die Thematik ist kosmetisch und scheint sich nicht auf die Attraktivität auszuwirken. Wie das Spiel es ausdrückt: Die Dekoration á la Schlaraffenland sei etwas für sarkastische Hipster aller Altersklassen.

Standard-Features wie Besucher-Perspektive und natürlich auch Mitfahrt in allen Attraktionen in Ego-Ansicht sind natürlich am Start. Eine Vielzahl an Filtern und Anzeigen erlaubt es, Problemstellen auszubessern. Dazu gibt es einige Stellschrauben für die Profitablität des Geschäfts, bis hin zur Bestimmung des Preises der einzelnen Waren in den Shops (sowohl für alle Läden desselben Typs als auch für jeden Standort individuell).

Vorgefertigte oder selbst gestaltete Loopings sind nur die ersten Baby-Schritte in Sachen aufregende Attraktionen. Erfüllt eure Konstruktion gewisse Voraussetzungen, könnt ihr bis zu drei "Pep-Faktoren" anpreisen, was die Werte des Fahrgeschäfts verändert.

Adrenalin-Rausch