Teaser Die Erweiterung schickt euch in neue Regionen des Planeten Enoch. Es wartet nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch noch mächtigeres Loot und neue Facetten der Charakterprogression.

Zunächst färbten unsere Outriders den Schnee eines eisigen Gebiets rot. Die bereitgestellten Waffen besaßen praktischerweise Mods, die Gegner häufig einfroren.

Immer Ärger mit der Anomalie

Der neue Pax-Skilltree für die Trickster-Klasse.

Pimp my Outrider

Der Fischer-Boss machte mir am Ende der Demo das Leben schwer.



Der Geist im Fischerdorf

Meinung: Hagen Gehritz Nachdem das New-Horizon-Update Scharten im Endgame auswetzte, um mehr Build-Vielseitigkeit zu erlauben, scheint Worldslayer in der Hinsicht noch einen draufzusetzen. Dabei ist der Pax-Skilltree für mich klar spannender, als via Ascension über lange Zeit noch ein paar Prozentpünktchen aus diversen Variablen herauszukitzeln – da bin ich zu wenig Min-Maxer. Allgemein bleibt die Frage, wie gut diese neuen Facetten längerfristig motivieren. Anders sieht es bei den Knarren der neuen Seltenheitsstufe Apokalypse aus. Da die Mods ein großer Spaßfaktor in Outriders waren, möchte ich die definitiv in die Finger bekommen.



Schade finde ich, dass den Klassen nicht auch je eine ganz neue Spezialkraft spendiert wurde. Auch neue Feindtypen sind mir in meiner Spielsitzung noch nicht aufgefallen. Doch bereits im Auftakt der Kampagne ging es in zwei sehr unterschiedliche Zonen und der große Brocken und seine Schergen am Ende der Demo besiegten wir nur durch Zusammenspiel. Auch bei der Inszenierung seiner gewohnt überdrehten Story kochen die Entwickler nicht auf Sparflamme.



OUTRIDERS: WORLDSLAYER

Vorläufiges Pro & Contra Mehr Abwechslung durch frische Zonen und Feinde

Interessanter neuer Skilltree und noch mächtigere Waffen

Sowohl neue Kampagne als auch neues Endgame Keine neue Klasse oder neue Kräfte für bestehende Klassen

Ob neue Feinde nicht nur anders aussehen, sondern auch frische Akzente setzen, bleibt abzuwarten Aktuelle Einschätzung Mit Worldslayer schickt sich People Can Fly an, Outriders auf allen Ebenen mit neuen Inhalten auszupolstern, die Veteranen zu neuen Ausritten reizen, doch auch Neueinsteigern direkt den Sprung in die neuen Inhalte ermöglichen. Allerdings kann man nach einer Stunde noch nicht abschätzen, wie gut die theoretisch ansprechende Revitalisierung in der Praxis gelingt. Gut Aktueller Stand Event-Demo

Screenshots und Gameplayszenen stammen von GamersGlobalIn Outriders (im Test, Note 7.0 ) schickten euch People Can Fly und Square Enix auf den Planeten Enoch, auf dem die Menschheit einen Neuanfang wagen wollte. Das lief allerdings sehr schlecht, weil auf dem vermeintlichen lebensfreundlichen Himmelskörper seltsame Stürme alles ins Chaos stürzten. Die Technik versagte, mutierte Lebensformen terrorisierten die Menschen und im Kampf um knappe Ressourcen brach Bürgerkrieg zwischen den Resten der Regierung und den Rebellen aus. Dazu stellen die von den Stürmen mutierten Menschen, die Veränderten, eine ganz eigene Bedrohung dar – zum Glück ist aber auch eure Figur durch den Sturm zum mächtigen Veränderten geworden.Nach dem Ende der über 20-stündigen Kampagne bestand das Endgame aus Expeditionen – besonders knackige Missionen, bei denen auf höheren Herausforderungs-Stufen die Chance auf die seltenste Beute stieg. Seasons inklusive Pässen oder anderen tröpfchenweisen ausgeschütteten Anfütterungsmechaniken zum Zurücklocken der Spieler gab es ebensowenig wie Mikrotransaktionen.Das kostenlose Upgrade New Horizons veränderte rund ein halbes Jahr nach Release die Beuteausschüttung, fügte vier neue Expeditionen hinzu, entfernte das ungeliebte Zeitlimit aus dem Endgame-Modus und überarbeitete auch die Balance, da zuvor für die späten Inhallte alles zu stark vom DPS-Wert abhing, was vom Experimentieren mit Builds abhielt. Miterscheint nun am 30. Juni 2022 die erste große, kostenpflichtige Erweiterung für Outriders. Ich konnte bei einem digitalen Anspiel-Event selbst in der ersten Stunde des Add-Ons Hand anlegen, das die blutige Looter-Shooter-Ballerbude in fast allen Bereichen um neue Inhalte ergänzt.In Worldslayer drehen die Anomalie-Stürme nun schlimmer auf, als je zuvor (und dabei führte euch die finale Expedition die Hauptspiels doch schon ins Auge des Sturms). Die Stürme wachsen, was mit unangenehmen Erscheinungen einhergeht. Zum Beispiel, dass selbst an die extremen Bedingungen von Enoch angepasste Flugmutanten als Eisklötze vom Himmel fallen.Drei mal dürft ihr raten, wer es wieder richten soll. Euer Outrider reist also in der Kampagne in neue Zonen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Zum Glück erfordert das weniger Kenntnisse in Thermophysik und Anomalie-Kunde, vielmehr müsst ihr in gewohnter Manier menschlichen und monströsen Widersachern immer kräftig da treffen, wo es weh tut. Dabei stellt sich euch auch Ereshkigal in den Weg. Die Anführerin der Rebellen ist ebenfalls eine Veränderte und verfolgt eigene, unheilvolle Ziele. Die neue Kampagne soll euch dabei ungefähr zehn Stunden beschäftigen, das neue Endgame im Anschluss noch um einiges länger.Ich ballerte mich mit einem vorgefertigten Trickster mit einem Technomancer-Kollegen durch Eislandschaften und ein Fischerdorf. Dabei stellte sich schnell wieder der Spaß an den Kräften und Waffenmods ein und auch interessante Beute gab es wieder zu finden. Die Gegner tauchten nicht in so absurden Massen auf wie in den Expeditionen, aber schluckten gut Schaden. World Slayer überarbeitet dabei das System der Herausforderungs-Stufen, mit denen ihr höhere Schwierigkeitsgrade aber auch bessere Chancen auf seltene Beute freigeschaltet habt. Die werden auch im Hauptspiel ersetzt durch Apocalypse-Tiers. Die neuen Apokalypse-Schwierigkeitsstufen 16 bis 40 sind dabei Besitzern von Worldslayer vorbehalten.Eure Outriders können in Worldslayer nun bis auf Level 40 Aufsteigen und auch die Ausrüstungsstufe kann dann bis Level 75 aufgemotzt werden. In meiner Sitzung erspielte ich bereits einige Ascension-Level, mit denen ich nach Erreichen der Maximalstufe in einem neuen Charakter-Fenster Ascension-Punkte verteilen kann, um etwa die eigene Heilung durch ausgeteilten Schaden effektiver zu machen oder die maximalen HP noch etwas hochzuschrauben. Insgesamt gibt es 200 Ascension-Stufen, auf dem Level habt ihr dann alle verfügbaren Optionen in den vier Unterkategorien Anomalie, Ausdauer, Brutalität und Können maximal verstärkt.Tiefer greift der neue Pax-Skilltree, der separat zum regulären Fähigkeitenbaum existiert, aber ähnlich zu diesem Perks für Synergie-Effekte eurer Kräfte freischaltet. Allerdings erhaltet ihr über den Pax-Skilltree keine neuen Spezialmanöver für die Klassen. Während ihr Ascension-Erfahrung überall sammelt, sind die Pax-Punkte an Fortschritt in den neuen Worldslayer-Inhalten geknüpft. Zum neuen Endgame-Modus Trials of Tarya Gratar wollten die Entwickler noch nichts verraten, aber es zeigt sich klar: Mit den neuen Stellschrauben bei der Charakter-Entwicklung, der langfristigen Ascension-Freischaltung, den Apokalypse-Rängen und neuem seltenem Loot zum Jagen möchte People Can Fly euch in eine neue, lange Looten-und-Level-Spirale stoßen. Worldslayer wird dabei auch als Paket inklusive Zugriff auf alle Hauptspiel-Inhalte verkauft. Neulinge haben dazu die Option, einen neuen Charakter mit Level 30 zu erschaffen und damit direkt mit Veteranen-Kumpeln die Worldslayer-Inhalte anzugehen. Als Erweiterungspaket wird Worldslayer für Besitzer des Hauptspiel dagegen mit 39,99 Euro zu Buche schlagen.Das erwähnte Fischerdorf besuchte mein Outrider, um ein Boot zu finden. Zunächst liefen ich und mein Koop-Partner im strömenden Regen unbehelligt zwischen den Bretterbuden hindurch, während uns per Funk die Gruselgeschichte rund um das verlassene Örtchen erzählt wurde, in dem der mörderische Geist eines Fischers umgehen soll. Nach der Inspektion einiger unbrauchbarer Nusschalen erleuchtet eine rote Signalrakete in die Nacht und plötzlich wimmelt es vor Rebellen, die wir in typischer Weise auseinandernehmen. Feindtypen mit neuen Angriffsweisen sind mit dabei nicht aufgefallen.Schließlich stehen wir aber am Ende dem sehr realen und lebendigen Fischer entgegen. Der neue Boss kostete uns einige Anläufe. Zwar konnten wir den meisten seiner Angriffe gut ausweichen, aber wenn wir nicht aufpassten, rückten am nahen Dock verschanzte Rebellen nach, darunter zwei Captains, deren Anomalie-Attacken wir neben den Breitseiten des Fischers gar nicht brauchen konnten. Als Belohnung nach dem knapp errungenen Sieg erhielten wir erste Apokalypse-Waffen. Die sahen schick aus, ihre Kampfkraft konnte ich aber gemeinerweise nicht erleben, da wir am Ende der Demo angekommen waren.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)