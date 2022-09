Teaser Nach dem ersten Episoden-Adventure von Telltale schickt euch Gearbox nun auf den Schauplatz von Borderlands 3. Eine erste Gameplay-Präsentation zeigt: Das wird abgedreht, humorvoll und spannend.

Was sich in diesem Vault verbirgt? Das müsst ihr im Spielverlauf selbst herausfinden.

Liebenswerte Loser auf Schatzsuche

Octavio ist der Inbegriff eines sympathischen Chaoten, der sich selber wichtiger nimmt als er wirklich ist.

Hartes und weiches Versagen

Minispiele und Verbeugung vor Kollegen

Vaulthunters soll eine große Rolle spielen und ihr werdet viele optionale Figuren finden können.

Den Erfolg der-Reihe hätte wohl niemand in diesem Ausmaß kommen sehen. Doch seit dem ersten Teil von 2009 ist die Lootshooter-Reihe nicht nur beständiger Teil der Genre-Speerspitze, sondern auch fester Teil der Videospiel-Nerdkultur. Das liegt mit Sicherheit nicht unerheblich an – und jetzt hasst mich bitte nicht – dem kleinen Roboter-Kumpel Claptrap. Kein Wunder also, dass sich der rollende, dauerblabbernde Zeitgenosse in jedem bisher jedem Serienteil vorgekommen ist, selbst in dem Tabletop-Fantasy-Spin-Off Tiny Tina’s Wonderlands (im Test) Auch in dem Episodenadventurekam er vor. Allerdings nahm er bei weitem nicht eine so dominante Rolle ein wie in den Shooter-Teilen. Stattdessen lag der Fokus auf kaum bis gar nicht bekannten Figuren aus dem Franchise. Der Story-Fokus war zwar ungewöhnlich für die Reihe, wurde aber weitestgehend wohlwollend aufgenommen, was sicherlich auch der erzählerischen Expertise des Entwicklers Telltale Games geschuldet war. Mit dem Ende des Studios im Jahr 2019 war die Zukunft der Unterreihe aber ungewiss. Nun hat sich Gearbox aber ein Herz gefasst und nimmt sich höchstselbst der Lizenz an.wird aber nicht etwa das offene Ende der letzten Episode des Vorgängers auflösen, sondern eine ganz eigene Geschichte erzählen. Zwar sollt ihr auch bekannte Charaktere treffen, aber ansonsten wurde ein komplett eigenes Setting auf Promethea, dem Planeten aus Borderlands 3 (im Test) aufgebaut. Laut, Director of Production und, Head of Writing bei Gearbox Software ist das eine bewusste Entscheidung, man liebe es einfach, Neues zu erschaffen. Die beiden haben mir in einer exklusiven Session anhand einer live vorgespielten Demo genauere Informationen zu New Tales from the Borderlands verraten – die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.Im Spiel lenkt ihr die Geschicke von drei Charakteren, die auf Schatzsuche sind. Genau gesagt geht es um die Wissenschaftlerin Anu, ihren kleinen Bruder Octavio und die Frozen-Joghurt-Laden-Besitzerin Fran. Letztere könnte Serienkenner als winziger Nebencharakter aus dem dritten Teil bekannt vorkommen, oder vielmehr ihr Laden mit dem Fokus auf Froghurt. Gearbox beschreibt die Dreiertruppe liebe als liebenswerte Loser und das scheint auch zuzutreffen. Zumindest fand ich sie in der live vorgespielten Demo durchweg sympathisch, witzig und sie hatten bereits in der kurzen Zeit, die ich sie sehen konnte, ihre eigenen Macken und Eigenheiten.Besonders gut hat sich das in einer Szene gezeigt, die sich im Untergrund abgespielt hat. Denn das ungleiche Trio geht gemeinsam auf Schatzsuche und an nutzt einen geheimen Tunnel in Frans Laden, um in den Untergrund zu gelangen. Doch blöderweise haben sie in den Kanälen nicht ihre Ruhe, wie sie ursprünglich hofften. Denn hier lauern Soldaten von Tediore, dem Waffenunternehmen. Warum mögt ihr nun fragen? Ganz simpel, weil sie selbst auf der Suche nach der Schatzkammer sind.Relativ kurz nach dem Start der Demo sahen sich unsere Helden mit der ersten Entscheidung konfrontiert: Wollen sie Frans Plan folgen und den mechanische Hand ihres schwebenden Stuhls nutzen, um die „Luftröhren der Soldaten zu zerschmettern“ oder sich doch lieber an Ocatavio halten und versuchen, an den Truppen vorbei zu schleichen? Sehr schön zu sehen waren hier die Auswirkungen meines Handelns: Die Entwickler zeigten mir zunächst den Versuch von Fran, den Soldaten von hinten auszuschalten. Allerdings wurde das Quick-Time-Event nicht erfolgreich ausgeführt und so segnete die Froghurt-Frau das Zeitliche – begleitet von köstlichen Animationen. Der Stealth-Ansatz hingegen funktionierte zumindest beim ersten Soldaten, durch eine geworfene Flasche als Abwechslung.An dieser Stelle hat sich super gezeigt, dass verhauene Quick Time Events oder falsch getroffene Dialogoptionen sich hart oder weich auswirken können. Damit meinen die Entwickler, dass ihr entweder direkt ein „Game Over“ seht oder erst später durch andere Details merkt, wie sich das auswirkt, aber weiterspielen dürft. Übrigens fiel mir auf, dass nach Frans Tod der Spielstand relativ weit zurückgesetzt wurde, vor die Entscheidung, ob ich laut oder leise vorgehen will. Das ist zwar auf den ersten Blick angenehm, aber gar nicht mal absichtlich – laut James Lopez hängt das mit der internen Logik des Spiels zusammen.Solltet ihr keine Fans von Quick Time Events sein, dann dürft ihr euch über diverse Barrierefreiheits-Optionen freuen. Denn wie mir die Entwickler bestätigten, könnt ihr die Reaktionsspielchen vielfältig anpassen, um sie leichter oder auch schwerer zu machen. Beispielsweise habt ihr mehr Zeit oder weniger Zeit, um sie zu absolvieren. Eine nette Option, die sicherlich nicht nur beeinträchtigte Personen freuen wird.Beim nächsten Soldaten, auf den unsere Truppe getroffen ist, zeigte sich ein weiteres Element von New Tales from the Borderlands: das Vaultlanders-Minispiel. Denn der Bösewicht wollte den ertappten Octavio nicht direkt über den Haufen schießen, sondern war ein Superfan des besagten Spiels und der zugehörigen Minifiguren. Wie es der Zufall so will, hatte mein Dreadlock-tragender Nichtsnutz ebenfalls ein solches Spielzeug im Gepäck und so startete der etwas andere Zweikampf. Aus allen Figuren, die ihr im Laufe des Spiels gefunden habt, dürft ihr euren Kämpfer wählen, sie haben sogar allesamt unterschiedliche Werte. Das könnte jetzt an Fighting Games wie Tekken erinnern, die eigentliche Prügelei gestaltet sich dann aber eher simpel. Ihr hämmert einfach so lange auf eure Knöpfe, bis die Lebensleiste eures Gegenübers auf null sinkt.Besonders cool war übrigens der Aufbau, bis Octavio erwischt wurde. Denn der clevere Ganove zog sich einfach eine Kiste über den Kopf und wollte sich so auf einer engen Brücke an dem Soldaten vorbeischleichen. Weil das nicht schon absurd genug ist, startete im Hintergrund Musik, die nicht von ungefähr an Metal Gear Solid erinnert hat. Auf meine Nachfrage hin, ob es mehr Hommagen an andere Marken geben wird, antworteten Lin und James, dass Verweise auf eigene und andere Spiele schon immer ein Teil von Borderlands waren. Also wird sich das wohl auch im neuen Episoden-Adventure nicht ändern.Übrigens soll Vaultlanders nicht das einzige Minispiel in New Tales from the Borderlands sein. Welche genau es noch geben wird, das wollten mir meine Interviewpartner nicht verraten – oder durften es nicht. Allerdings wird der Figuren-Prügler den größten Stellenwert einnehmen.