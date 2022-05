Teaser Wer dachte, dass Doom bereits die Speerspitze der hartmetallischen Höllenshooter darstellt, könnt von Hellsinger eines Besseren belehrt werden. Nach dem Anspielen haben wir aber noch offene Fragen.

Jetzt heißt es, schnell sein und den Takt zu treffen. Sonst klappt die Abschlachtung nicht.

Vielschichtige Musikuntermalung

Auch Bosse gibt es, allerdings war das von mir gesehene Design wenig spannend.

Im Bann des Metals

Der Kopf von Paz ist nicht stark, was perfekt ist, um Gegner für eine Abschlachtung vorzubereiten.

Steuerung und Waffenauswahl

Meinung: Dennis Hilla Wenn man sich die Riege der an Metal - Hellsinger beteiligten Musiker ansieht, kann einem als Fan der härteren Klänge schon das Herz aufgehen. Matt Heafy, Serj Tankian, Randy Blythe, Tatiana Shmailyuk und viele mehr garantieren schon einmal einen fantastischen Soundtrack und sind ein paar meiner aktuellen liebsten Vocalists. Meinem Ersteindruck nach funktioniert auch die Anpassung der Songs an eure spielerischen Leistungen mehr als gut und der düstere Stil, der nicht nur entfernt an Doom erinnert, gibt dem audiovisuellen Design den letzten Schliff.



Noch nicht ganz sicher bin ich mir, wie motivierend das Spielerlebnis auf Dauer ist. Denn wenn man mal im Takt ist, dann fühlt sich Hellsinger einfach nur grandios an und erzeugt einen regelrechten Sog – zumindest, bis man sich einmal verklickt und erst wieder zurück in den Beat finden muss. Hier könnten Spieler wie ich, deren musikalisches Können auf dem Niveau eines Steins ist, durchaus frustriert werden. Allerdings versprechen die Entwickler mehrere Schwierigkeitsgrade, es darf also gehofft werden. Solltet ihr Metal jeglicher Variation nicht abgeneigt sein und Spaß an schnellen, brutalen Shootern haben, dann solltet ihr den Titel auf jeden Fall im Auge behalten. Einen Release-Termin gibt es aktuell leider noch nicht.

Metal - Hellsinger

Vorläufiges Pro & Contra Flüssiger Spielablauf, sobald man den Takt gefunden hat

Perfekt angepasste Musik

Spaßige Grundidee

Zahlreiche bekannte Musiker mit an Bord Spieler ohne Taktgefühl könnten Probleme haben

Insgesamt weniger starker Stil als Doom Aktuelle Einschätzung Der Spielablauf ist flott und macht Spaß, die Musik trifft euch härter als ein ungebremster Truck. Allerdings müsst ihr durchaus Taktgefühl mitbringen, sonst könnte das Spiel euch schneller frustrieren als nötig. Hier müssen die weiteren Schwierigkeitsgrade beweisen, dass sie auch unmusikalischen Metal-Fans ein spaßiges Erlebnis bieten können. Gut Aktueller Stand Aktuelle Beta-Fassung

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAus der heutigen Musiklandschaft ist Metal nicht mehr wegzudenken. Bereits in den 1960er Jahren haben Pioniere wieunddie Grundsteine dafür gelegt, was heute unter dem Sammelbegriff zu verstehen ist. In den letzten Jahrzenten hat sich Metal beständig weiterentwickelt und ist in den unterschiedlichsten Spielarten zu finden. Sei es im klassischen Heavy Metal, dem Black Sabbath mit ihrem gleichnamigen Album im Jahr 1970 zu Popularität verhalfen, oder in extremeren Spielarten wie Thrash Metal, dessen „Big Four“ allen Einsteigern ans Herz gelegt seien:und. Der kulturelle Einfluss von Metal lässt sich nicht wegdiskutieren und auch viel Videospiele hat die gitarrenlastige Musik tief beeinflusst.Beispielsweise sei da die-Reihe genannt, die besonders mit ihrem Reboot von 2016 klar machte, wie hart sie eigentlich wirklich ist. Denn der Soundtrack von Mick Gordon treibt euch als Spieler gnadenlos durch die Arenen des Shooters und spornt euch durch seine flotten Gitarrenriffs zu neuen Höchstleistungen an. Gameplay und Musik gehen Hand in Hand und so können Doom und dessen Nachfolgerdurchaus als die Speerspitze der hartmetallischen Höllenshooter gesehen werden.Mitwill das schwedische Studio The Outsiders den Platzhirschen von id Software nun aber den Strom von den Boxen nehmen. Denn der Ego-Shooter fährt zahlreiche Sänger bekannter Metalbands als Kollaborateure an und rückt die Musik als zentrales Spielelement in den Fokus. Ich konnte bereits einen Level spielen und wurde dabei vonvonbesungen. Meine bisherigen Eindrücke teile ich euch im oben eingebundenen Preview-Video oder nachfolgend in der kostenfreien Text-Preview mit.Im Takt durch dämonische Horden ballern, das klingt zunächst nicht wirklich nach einem sinnvollen Konzept – geht in Metal - Hellsinger aber erstaunlich gut auf. Ein Indikator für richtiges Timing ist eine Anzeige in der Bildschirmmitte, mit der ihr eure Schüsse, Abschlachtungen und sogar Ausweichdashes abgleichen müsst. Außerdem ladet ihr schneller nach, wenn ihr im Takt seid – ähnlich zumüsst ihr zum richtigen Zeitpunkt ein zweites Mal drücken.Die erwähnten Abschlachtungen sind im Kern die aus Doom bekannten Glory Kills. Führt ihr einen solchen Finisher auf einen orange leuchtenden Dämonen aus, bekommt ihr etwas Lebensenergie zurück und eine Menge Punkte – denn Metal Hellsinger will die Highscore-Jagd als zentrales Element forcieren. Übrigens sind weder die Finisher, noch die allgemeinen Designs so stark wie bei Doom.Je besser ihr im Rhythmus bleibt, umso mehr Schaden verursacht ihr. Aber auch die Musik passt sich an eure Performance an. Denn auch, wenn die Sänger und Sängerinnen aus realen Bands stammen, wurden sämtliche Tracks extra für das Spiel gebaut – und je höher euer Multiplikator ist, umso komplexer wird die musikalische Untermalung. Erst aber der höchsten Stufe setzt der Gesang ein, davor gesellen sich immer mehr Instrumente und Melodien hinzu.Ich will es hier nicht schönreden, Taktgefühl ist nicht meine Stärke. Jeder, der Rythmusspiele mit mir erlebt hat, weiß was ich meine. Mein persönlicher Endgegner war beispielsweise. So war Hellsinger am Anfang durchaus schwierig für mich. Denn im Gegensatz zu Doom konnte ich nicht einfach wild drauflosballern, sondern musste meine Mausklicks genau abpassen – aber nach den ersten paar Gefechten lief das erstaunlich gut.Auch wenn der Begriff „Flow“ heutzutage viel zu inflationär gebraucht wird, auf Metal Hellsinger passt er einfach wie Schwert in Dämonenschädel. Denn seid ihr einmal im Takt, ladet zum perfekten Zeitpunkt nach und jagt eure Kugeln passend zu den Gitarrenriffs raus, dann ist das einfach nur enorm befriedigend. Kombiniert mit dem meinem Ersteindruck nach fantastischen Soundtrack ist das ein wahres Fest für jeden Metal-Fan.Übrigens würde ich euch dringend raten, auf Maus und Tastatur zurückzugreifen. Ich bin durchaus kein schlechter Controller-Spieler, dem Rhythmus mit dem Gamepad zu folgen ist aber wirklich nicht leicht. Außerdem kam mir diese Eingabemethode insgesamt etwas ungenauer vor. Vielleicht ändert sich das bis zum finalen Release aber noch. Zum aktuellen Stand kann die Steuerung aber keinesfalls mit Doom Eternal mithalten, das ich selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit dem Xbox Elite Controller durchgerockt habe.Die Waffenauswahl war in dem einen von mir gespielten Version nicht übermäßig kreativ, aber guter Genre-Standard. Neben Doppelrevolvern und einer Schrotflinte könnt ihr nur ein Schwert und den Schädel von Paz nutzen – letzterer verursacht nur geringen Schaden und ist damit ideal, um Feinde für eine Abschlachtung vorzubereiten. Hier dürfen in späteren Levels aber gerne noch ein paar mehr kreative Schießprügel verbaut werden. Die ultimativen Attacken der Waffen, die sich mit der Zeit aufladen, sind außerdem leider nicht mehr als besonders starke Schüsse.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)