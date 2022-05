Teaser Nach 15 Jahren kicken Mario und seine Freunde wieder das Runde ins Eckige. In wilden Vorabmatches hatten wir eine Menge Spaß und sehen viel Potenzial, fürchten aber auch großes Chaos.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mario Strikers - Battle League Football ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Im Trainingsmodus kriegt ihr alles Wichtige begebracht. Sehr nützlich und empfehlenswert.

Kleine Teams, hohes Tempo

Donkey Kong hat den blauen Bereich beim Hyperschuss etwas verpasst, er geht also nicht unbedingt rein.

Volles Rohr ins Tor

Über die Ausrüstung könnt ihr viele Werte anpassen und das perfekte Team zusammenstellen.

Eine Frage der Ausrüstung

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Es ist schon faszinierend, dass Nintendo mit jedem Mario-Sportspiel einen Spaßgaranten abliefert. Selbst so einschläfernde Disziplinen wie Golf werden zur Riesengaudi. Mario Strikers - Battle Football League scheint meinem Ersteindruck nach keine Ausnahme zu bilden. Die Partien sind flott, abwechslungsreich und punkten dank gewissen Timing-Aspekten und der Ausrüstung auch mit einer gewissen taktischen Komponente. Dieser für mich unerwartete Einschlag verleiht dem Spiel eine Tiefe, die besonders im Online-Modus für Langzeitmotivation sorgen könnte. Aber auch, wenn ihr regelmäßig mit einer festen Truppe spielt, dürfte einiges an Spaß aufkommen. Übrigens können bis zu acht Spieler an einer Konsole gemeinsam zocken.



Eigentlich habe ich nach meinem Anspieltermin bei Nintendo nur zwei kleinere Sorgen. Zum einen wäre da die Frage nach dem Grinding-Aspekt. Denn die Ausrüstung müsst ihr mit Ingame-Währung kaufen, die ihr durch absolvierte Spiele verdient. Allerdings versicherten mir die Pressevertreter, dass es davon genügend geben wird. Außerdem dürfte das allgemeine Chaos auf dem Bildschirm anfangs überfordernd wirken. Allerdings habe ich schon gemerkt, wie ich mich in meinen knapp zwei Stunden mit Battle League Football bereits mehr und mehr zurechtgefunden habe.



Kurzum, wenn ihr Fans von flotten Multiplayer-Sausen seid und dem typischen Nintendo-Charme ohnehin nicht widerstehen könnt, dann könnt ihr euch den 10. Juni schon mal rot im Kalender anstreichen. Und dank dem Verzicht auf unnötige Regeln wie Abseits, Fouls oder andere Elemente müsst ihr auch keine Kenner des echten Sports sein. Es ist schon faszinierend, dass Nintendo mit jedem Mario-Sportspiel einen Spaßgaranten abliefert. Selbst so einschläfernde Disziplinen wie Golf werden zur Riesengaudi. Mario Strikers - Battle Football League scheint meinem Ersteindruck nach keine Ausnahme zu bilden. Die Partien sind flott, abwechslungsreich und punkten dank gewissen Timing-Aspekten und der Ausrüstung auch mit einer gewissen taktischen Komponente. Dieser für mich unerwartete Einschlag verleiht dem Spiel eine Tiefe, die besonders im Online-Modus für Langzeitmotivation sorgen könnte. Aber auch, wenn ihr regelmäßig mit einer festen Truppe spielt, dürfte einiges an Spaß aufkommen. Übrigens können bis zu acht Spieler an einer Konsole gemeinsam zocken.Eigentlich habe ich nach meinem Anspieltermin bei Nintendo nur zwei kleinere Sorgen. Zum einen wäre da die Frage nach dem Grinding-Aspekt. Denn die Ausrüstung müsst ihr mit Ingame-Währung kaufen, die ihr durch absolvierte Spiele verdient. Allerdings versicherten mir die Pressevertreter, dass es davon genügend geben wird. Außerdem dürfte das allgemeine Chaos auf dem Bildschirm anfangs überfordernd wirken. Allerdings habe ich schon gemerkt, wie ich mich in meinen knapp zwei Stunden mit Battle League Football bereits mehr und mehr zurechtgefunden habe.Kurzum, wenn ihr Fans von flotten Multiplayer-Sausen seid und dem typischen Nintendo-Charme ohnehin nicht widerstehen könnt, dann könnt ihr euch den 10. Juni schon mal rot im Kalender anstreichen. Und dank dem Verzicht auf unnötige Regeln wie Abseits, Fouls oder andere Elemente müsst ihr auch keine Kenner des echten Sports sein.

Mario Strikers - Battle League Football

Vorläufiges Pro & Contra Flotter, spaßiger Spielablauf

Herrlich witzige Animationen

Hyperschuss mächtig, aber nicht zu stark

Ausrüstung und Timing bringt taktische Komponente

Bis zu 8 Spieler an einer Konsole Teils sehr chaotisch

Eventuell Grinding für Ausrüstung nötig Aktuelle Einschätzung Mario-Sportspiele sind Spaßgaranten, vor allem im Multiplayer. Da wird sicherlich auch Battle League Football keine Ausnahme bilden. Für schnelle Runden auf der Couch sind die Matches ideal, wenn auch etwas unübersichtlich. Die Frage nach der Langzeitmotivation kann allerdings erst mit der Zeit beantwortet werden. Gut Aktueller Stand Aktuelle Preview-Fassung

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,90 (Nintendo Switch) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist schon faszinierend, wie gut in Form der Ex-Klempner Mario ist. Kaum eine Sportart war in der Vergangenheit vor ihm und seinen Freunden sicher. Sei es Mario Tennis, Mario Golf, Mario Kart, Mario Superstar Baseball oder gar eine Teilnahme bei den olympischen Spielen, der Schnurrbartträger tut alles, um in Form zu bleiben. In Super Mario Strikers hat er sich 2005 sogar dem Lieblingssport der Deutschen gewidmet und das Fußballfeld unsicher gemacht. Nach Mario Strikers Charged im Jahr 2007 schienen er und seinen Kumpanen jedoch genug zu haben, denn seitdem gab es keinen neuen Teil der Reihe – bis jetzt.Denn am 10. Juni 2022 wird mit Mario Strikers - Battle League Football ein frischer Fußball-Titel mit der beliebten Nintendo-Lizenz. Allzu ernst wird es abermals nicht zugehen, es gibt keine klassischen Regeln, Abpfiffe bei Fouls oder auch nur das berühmte Spielfeld-Aus. Vielmehr soll chaotischer, bunter und schneller Spielspaß im Vordergrund stehen. Leicht zu erlernen, schwer zu meistern lautet die Devise.Ich hatte die Chance, vorab einige Partien auf dem Rasen zu spielen. Bei einem Besuch bei Nintendo in Frankfurt habe ich große Teile des Trainings absolviert und anschließend in Multiplayer-Matches und auch gegen die KI geprüft, was ich gelernt habe. Wie mein Urteil nach dem Abpfiff lautet, das erfahrt ihr im nachfolgenden Text oder im oben eingebundenen Preview-Video mit selbst aufgenommenen Szenen.Ihr tretet in Teams bestehend aus je fünf Spielern an. Der Torwart, Bumm Bumm, wird von der KI gesteuert. Meiner bisherigen Erfahrung nach macht die ihren Job sehr gut und hält viele, aber nicht zu viele Bälle. Auch kommen ihm immer wieder kleinere Fehler unter, selbst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Das ist zwar in dem Moment, in dem ich deshalb ein Tor kassiere, durchaus ärgerlich. Aber es trägt eben auch dazu bei, dass sich das Geschehen „realistisch“ und nachvollziehbar anfühlt.Beim Spielerfeld steht die Nintendo-typische Auswahl an Helden und Antihelden zur Verfügung. Aus folgenden zehn Charakteren dürft ihr eure Favoriten wählen: Mario, Peach, Luigi, Toad, Bowser, Rosalina, Yoshi, Donkey Kong, Wario und Waluigi. Es dürfte also für jeden von euch jemand dabei sein, besonders schön finde ich, dass Waluigi zumindest etwas Liebe erfährt – nachdem er schon bei Super Smash Bros. Ultimate ausgesperrt wurde.Das Spieltempo ist erwartungsgemäß sehr hochgehalten. Pässe, Flanken und Schüsse benötigen keine große Vorbereitungszeit und fliegen selbst dann in die richtige Richtung, wenn ihr nur ansatzweise den Blick auf das Tor oder einen Teamkameraden gerichtet habt. Wahlweise könnt ihr eure Schüsse und Zuspiele auch genauer ausrichten oder aufladen. Auch schnelle Folgen à la Pass, Flanke, Torschuss sind möglich. Aufpassen müsst ihr nur, dass Gegner euch nicht mit einem Tackle oder einer Grätsche abfangen. Diesen könnt ihr durch gut getimte Ausweichmanöver auch entgehen, was bei richtigem Timing sogar einen kleinen Geschwindigkeitsboost gewährt.Neben den normalen Manövern auf dem Spielfeld könnt ihr noch den Hyperschuss nutzen. Dieser Spezialangriff steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, nachdem ihr einen entsprechenden Orb eingesammelt habt. Dabei müsst ihr aber natürlich schnell sein, denn eure Gegner können sich den auch schnappen. Dann müsst ihr noch eine Gelegenheit finden, um den Schuss in der gegnerischen Hälfte aufzuladen. Werdet ihr dabei unterbrochen, ist die Chance vorbei und ihr könnt es erst erneut versuchen, wenn ihr den Orb das nächste Mal erwischt habt.Doch damit nicht genug, nach erfolgreicher Ausführung müsst ihr in einem Quick-Time-Event noch möglichst den blauen Bereich in einem Balken unterhalb eures Spielers treffen. Wie groß oder klein dieser ist, hängt vom Technik-Wert der jeweiligen Figur ab. Trefft ihr ihn nicht genau, kann es sein, dass der Torwart ihn abfängt. Alternativ macht ihr das auch selbst, indem ihr wild auf die A-Taste hämmert. Was ihr aber in jedem Fall seht, sind die Nintendo-typisch herrlich albernen und charmanten Animationen. Außerdem haben die jeweiligen Hyperschüsse eigene Fähigkeiten.Peach beispielsweise kann den gegnerischen Torwart mit ihrem Herzenstanz genannten Hyperschuss beispielsweise um den Finger wickeln. Im liebestollen Zustand kann es gut sein, dass er den nächsten Ball auch noch durchlässt. Luigi hingegen entfesselt einen Wirbeltornade, der andere Spieler auch mal kurzerhand quer über das Feld pustet, während der Ball Richtung Tor donnert.Wie schon erwähnt, hat jede Figur vorgegebene Charakterwerte. Diese lauten Kraft, Tempo, Schuss, Passen und Technik und bestimmen, wie schnell ihr lauft, wie wuchtig eure Schüsse oder wie genau eure Pässe sind. Solltet ihr jetzt aber unbedingt mit Toad spielen wollen, der kleine Pilzkopf ist euch aber einfach zu schwach, dann könnt ihr euch mit der Ausrüstung Abhilfe schaffen.In einem entsprechenden Menü könnt ihr Kopf, Arme, Torso und Beine neu einkleiden, was sich auf die Statuswerte auswirkt. Ein langsamer, aber robuster Yoshi? Kein Problem. Bowser soll schnell und schwach sein? Wer’s mag! Zum Freischalten der Gegenstände benötigt ihr allerdings Münzen, die ihr durch absolvierte Spiele verdient. Aber auch andere Handlungen, wie der vollständige Abschluss des Trainingsmodus sollen euch mit der kostbaren Währung verfolgen. Grinding ist laut Nintendo nicht nötig.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)