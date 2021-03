Magic - Legends Preview+

Teaser In diesem ARPG kämpft ihr euch durch die Welt des berühmten Sammelkartenspiels Magic - The Gathering. Dabei wird die flotte direkte Action auf interssante Art um eine Deckbuilding-Mechanik ergänzt.

Es war das Jahr 1993 als der Verlag Wizards of the Coast die erste Edition vonherausbrachte, mit dem der Designerdas Genre der modernen Sammelkartenspiele begründen sollte. 28 Jahre später wirkt die Magie noch immer. Über etliche Erweiterungen hinweg ist die Zahl an unterschiedlichen Karten ins Unüberschaubare angewachsen. So gibt es aktuell auf dem Stand der 86. Erweiterung Kaldheim mehr als 21.000 Kreaturen, Artefakten, Zauber, Länder und und Co.Über die Jahre hat der Kampf zwischen den Weltenwanderern, die Kreaturen und Zauber nutzen, um die Lebenspunkte ihrer Gegner auf null zu senken, auch diverse Videospiel-Ableger hervorgebracht: Von direkten Versoftungen des Kartenspiels wiebis hin zu Echtzeitstrategie-Abwandlungen des Spielprinzips wieAuchvon den Cryptic Studios ist mitnichten ein digitales Kartenspiel, sondern ein flottes Action-RPG, in dem ihr euch durch die Welten des Magic-Universums kämpft. Die Karten sind aber auch hier auf besondere Weise integriert. Schon vor dem Start der Offenen Beta des Free-to-Play Titels am 23. März 2021 konnte ich im Rahmen eines digitalen Preview-Events eine Stunde in die Welt von Magic - Legends abtauchen.