Lemnis Gate Preview+

Teaser In diesem Multiplayer-Shooter spielt ihr die gleiche Baller-Runde wieder und wieder. Mit jedem Durchgang könnt ihr die Vergangenheit verändern. Klingt verwirrend? Ist es! Aber auch irgendwie cool...

Das Gedankenexperiment einer Zeitschleife, in der die handelnden Charaktere den gleichen Abschnitt ihres Lebens wieder und wieder erleben, kennt ihr aus Filmen wie Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray oder auch Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. In Spielen ist das Konzept dagegen noch weitgehend unverbraucht. Nun versucht sich das kanadische Studio Ratloop Games daran, das spannende Prinzip als Shooter virtuelle Wirklichkeit werden zu lassen – und das ausgerechnet in Form eines Multiplayer-Shooters! In Lemnis Gate tretet ihr abwechselnd mit einem menschlichen Gegenspieler zum temporalen Duell an.