Kirby und das vergessene Land Preview+

Teaser Seit über 30 Jahren gehört Kirby zum Stall der Nintendo-Recken. Im vergessenen Land saugt der pinke Held effektiver denn je in 3D und macht einen vielversprechenden Eindruck mit wenig Experimenten.

Etwas schade am Koop-Modus: Der zweite Spieler ist zwangsweise ein Waddle Dee und führt nur einen Speer mit.

Wie bin ich hierher gekommen?

Die Vollstopf-Formen von Kirby schauen herrlich albern aus und bringen etwas frischen Wind in das Spiel.

Das große Fressen

Im Waffenladen der Waddle-Dee-Stadt wertet ihr Kirbys Fähigkeiten auf, wenn ihr genügend Ressourcen habt.

Home sweet Home

Meinung: Dennis Hilla Ein jedes Kirby-Spiel ist wie eine Rolle Kaugummi: Klebrig-süß und man weiß immer was man bekommt. Überraschungen gibt es nur, wenn die Formel umgestellt wird, aber selbst dann ist alles im besten Sinne vertraut. Auch auf Kirby und das vergessene Land trifft auf diesen hochgeistigen Vergleich zu. Zwar rennt ihr in 3D durch die Spielwelt, das ändert aber nur wenig am typischen Gameplay. Allerdings hätte ich mir eine etwas freiere Kamera gewünscht, bisweilen sind die festen Einstellungen nicht ganz ideal für die Übersicht, besonders im Multiplayer-Modus.



Abgesehen davon macht es einfach wieder Spaß, mit den Fähigkeiten zu experimentieren, die euch einzelne Gegner verleihen. Und auch wenn der Vollstopf-Modus etwas aufgesetzt wirkt, sind die Skills von Kirby teilweise sehr cool und der rosa Klops sieht manchmal zum Schreien komisch aus. Man kann es also drehen und wenden, wie man will, Kirby und das vergessene Land wird sicherlich wieder ein unterhaltsamer Plattformer, der besonders im Multiplayer seinen Charme entfalten kann. Eine wahre Herausforderung oder Revolution braucht ihr aber nicht erwarten.

Kirby und das vergessene Land

Vorläufiges Pro & Contra Gewohnt knuffiger Kirby-Charme

Witzige Vollstopf-Verwandlungen

Eingesaugte Fähigkeiten laden zum Experimentieren ein

Einige Geheimnisse in den Levels

Charmante Animationen

Koop jederzeit aktivierbar Technik eher mau

Waddle-Dee-Stadt wirkt aufgesetzt

Feste Kamera nicht immer ideal

Wie immer: zu leicht Aktuelle Einschätzung Der Sprung in die dritte Dimension ist Kirby durchaus gelungen, ohne dabei die typischen Stärken zu verlieren. Wer einen anspruchsvollen Plattformer erwartet, ist hier falsch. Durch den Koop-Modus wird Kirby und das vergessene Land aber sicherlich wieder ein Spiel, das gemeinsam mit dem lieben Nachwuchs oder Videospiel-fremden Menschen viel Freude macht. Gut Aktueller Stand Preview-Fassung der ersten Welt

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs gibt so einige Serien und damit verbundenen Charaktere, die unumstößlich mit Nintendo zusammenhängen. Natürlich fällt zunächst der berühmteste Schnurrbart-Träger der Welt ein. Nein, ich meine damit nicht mich selbst, sondern den Ex-Klempner Mario. Auch der Krawatten-tragende Affe Donkey Dong und der grün gewandete Held Link sind feste Größen im Kosmos des japanischen Traditionsentwicklers.Bei all diesen großen Namen und Marken sollte man eine pinke Kugel allerdings nicht vergessen, die seit mittlerweile 30 Jahren exklusiv auf Nintendo-Konsolen und -Handhelds ihren Hunger stillt. Die Rede ist natürlich von Kirby, die Figur sollte spätestens seit dem erstenvon 1999 jedem Nintendo-Spieler ein Begriff sein. Doch auch abgesehen von seinen prügelnden Auftritten in der erfolgreichen Multiplayer-Sause war Kirby nicht faul und so sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich neue Titel mit dem hüpfenden Kaugummi in der Hauptrolle erschienen. Alleine auf der Switch sind in den letzten Jahren drei Spiele veröffentlicht worden: Das Jump-and-Run Kirby Star Allies (im Test, Note: 7.5) und die zwei Spaß-PrüglerundMiterscheint am 25. März 2022 nun ein neues Hüpfspiel in der Reihe. Als größte Neuerung dürfte ins Auge stechen, dass Kirby so kugelrund wie noch nie wirkt – das Spiel bietet volle 3D-Bewegungsfreiheit! Ich konnte bereits vorab Hand anlegen und kann euch sagen, dass die Entwickler von HAL Laboratory abseits davon aber keine großen Experimente wagen, sondern das bewährte Prinzip um gut platzierte Neuerungen erweitern. Für diese Preview habe ich mich durch die erste Welt des vergessenen Landes gesaugt, gehüpft und zahlreiche Waddle Dees gerettet.Die Geschichte von Kirby und das vergessene Land ist serientypisch überschaubar. Bei einem Trip über den Planeten Pop wird der Karies-verursachende Held in ein Dimensionstor gezogen und findet sich in einer ungewohnten Umgebung wieder – vermutlich im vergessenen Land, das dem Spiel seinen Namen leiht. Direkt gesagt wurde das in meiner Preview-Zeit aber nicht. Was ich aber von Beginn an wusste: Ich muss Waddle-Dees retten. Die kugelrunden Zeitgenossen sind entweder in versteckten Parts in den Levels zu finden oder indem ich besondere Herausforderungen absolviere.Bei meinen ersten Schritten in der neuen Umgebung hat mich die Welt instinktiv an New Donk City aus Super Mario Odyssey (im Test, Note: 9.5) erinnert. Eine Großstadt, die auf eine gewisse Weise von der Natur wieder erobert wurde, allerdings wandeln in diesem realistischen Szenario auch allerhand seltsame Kreaturen umher. Egal ob nun knuffige Kätzchen, verniedlichte Osterinsel-Köpfe oder zuckersüße Kugelritter, das Design der Gegner ist Kirby-typisch höchst kindgerecht.So nett die Optik auch sein mag, so mau ist sie oftmals aus technischer Sicht. Die Texturen könnten einiges mehr an Details vertragen, hier hat Nintendo mit Marios genannten Abenteuer bereits bewiesen, dass die Switch zu mehr im Stande ist. Dafür sind die Animationen abermals grandios und haben mich des Öfteren schmunzeln lassen. Besonders, wenn Kirby sich verwandelt und so Spezialfähigkeiten erhält, sieht das klasse aus.Neben der 3D-Grafik, der wohl auch die teilweise sehr tristen Umgebungen geschuldet sind, bietet Kirby und das vergessene Land eine weitere große Neuerung: den Vollstopf-Modus. Wie gehabt könnt ihr euch die Fähigkeiten eurer Gegner aneignen, indem ihr sie einsaugt. So kriegt ihr die Fähigkeit zum Flammen spucken, Bumerang werfen oder Schwert schwingen. Teils sind bestimmte Skills nötig, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, beispielsweise könnt ihr als Eis-Kirby brennende Baumstämme löschen.Was aber tun, wenn ein Objekt zu groß für den Magen von Kirby Nimmersatt ist? Bisher war die Antwort relativ einfach: nichts. Doch mit dem Vollstopf-Feature kann sich euer Kaugummi-Held nun einfach über Getränkeautomaten, Straßenkegel oder Autos stülpen und so deren Eigenschaften für seine eigenen Zwecke nutzen. Beispielsweise schießt ihr als Getränkeautomat Dosen auf Gegner oder sprengt damit Werkstatttore. Als Pylone hingegen springt ihr kopfüber auf Gegner oder Risse im Boden und schafft so neue Pfade.Insgesamt ist die Vollstopf-Fähigkeit kein Quantensprung, alleine schon, weil ihr nicht jedes Objekt nutzen dürft, sondern nur bestimmte. Und das auch nur an vorgeschriebenen Orten. Aber die Ausflüge bringen zumindest ein paar neue Variablen in die Kirby-Formel und die nehme ich immer gerne.Wie schon erwähnt, müsst ihr im Spielverlauf zahlreiche Waddle Dees retten. Im Zuge meiner Preview habe ich schon einige befreit, was auch praktische Vorteile gebracht hat: Je mehr von den kleinen Wesen ihr findet, umso mehr füllt sich die Waddle-Dee-Stadt. Der Ort wartet beispielsweise mit einem Kino auf, in dem ihr alle Cutscenes sehen könnt. Im Waffenladen wertet ihr durch gefundene Sternmünzen und Spezialmünzen die Fähigkeiten auf und in Kirbys Haus macht ihr ein Nickerchen. Was das spielmechanisch bringt? Keine Ahnung.Recht viel mehr von der Stadt habe ich aufgrund mangelnder Waddle-Dee-Vorräte noch nicht gesehen, sie wirkt auf mich aber ohnehin mehr wie ein zwangweise aufgesetztes Element, das euch zum Sammeln animieren soll, aber keinen echten Nutzen hat – bis auf die Upgrades der Fähigkeiten vielleicht.Selbigen Ersteindruck hatte ich vom Mehrspielermodus. Zwar ist Koop ein Kernbestandteil von Kirby-Spielen, wie auch ein sehr geringer Schwierigkeitsgrad. Aber in Kirby und das vergessene Land scheint mir das Erlebnis noch einmal mehr unterfordernd zu werden, wenn ihr zu zweit in den Kampf zieht. Denn weder normale Gegner noch Bosse scheinen zu skalieren. Selbst mit meiner absolut nicht Videospiel-erfahrenen Frau hatte ich keinerlei Probleme, durch die Levels zu kommen. Wir mussten nicht einmal den Frische-Brise-Modus aktivieren, einen leichteren Schwierigkeitsgrad – das ist nun wirklich etwas, nach dem bei einem Kirby niemand verlangt hat. Schade ist zudem, dass Spieler 2 nur mit einem Waddle Dee durch die Welt ziehen darf und nur einen Speer nutzen kann.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)