Immortals of Aveum Preview+

Neben der "normalen Magie" des rechten Arms, gibt es noch eine Reihe von Specials. Hier zünden wir eine Explosion, die in geringem Umkreis massiv Schaden bei den oft in Massen angreifenden Feinden anrichtet.

Magie statt Knarren

Dieser Feindtyp teleportiert sich ständig schnell und heilt sich selbst. Bestimmte Skills bremsen ihn aber aus, zudem gab es in der Preview-Version keinen ständigen Gegner-Respawn.

Der finale Bosskampf der Demo ist designtechnisch teils hochnotpeinlich. Aber da die normalen Kämpfe Spaß machen, nehme ich dem Spiel diesen Aussetzer nicht nachhaltig übel.



Spektakulär bis garstig

Es gibt auch Rätsel, die auf dem Hauptpfad sind aber anspruchsarm.

Die Story ist eher "so la la", aber trotzdem nett inszeniert und wartet mit ein paar gut digitalisierten, bekannten Schauspielern (etwa rechts Gina Torres) auf.

Unmerklicher Next-Gen-Unterbau

Meinung: Benjamin Braun Nach der ersten Präsentation hatte ich weder einen Überflieger, noch einen Reinfall erwartet – und genau das habe ich auch beim Hands-on bekommen. Die Magieballerei macht mir trotz gelegentlicher Übersichtsprobleme definitiv Spaß, weshalb ich auch über den peinlich schlechten Bosskampf am Ende der Session hinwegsehen kann.



Immortals of Aveum

Vorläufiges Pro & Contra Spektakuläre Bossfights mit Drachen und Co. ...

Rein auf Solospieler zugeschnitten ...

Spaßiges flottes Kampfsystem verbindet klassischen Shooter mit Magie-Action

Ordentliche, wenn auch nicht herausragende Präsentation auf Basis der Unreal Engine 5.1

Interessante, wenn auch teils sehr klischeehafte Helden ... die teils jedoch veraltet anmuten (und in einem Fall gar schlecht designt war)

... und dennoch mit an MMOs erinnernden Mechaniken (zum Beispiel beim Gear-System)

Kaum mehr als ein Magie-Shooter mit vielen CoD-Parallelen Aktuelle Einschätzung Die Kämpfe in Immortals of Aveum machen definitiv Spaß, sind schnell und erinnern, trotz Magie statt Wummen, oft angenehm an Call of Duty. Die Präsentation ist trotz Unreal Engine 5.1 aber eher Durchschnitt und auch das der Design der Bossfights oder die visuelle Darbietung der Welt wirken oft plump und generisch. Ein Hit wird das nicht, aber dennoch ein Magie-Shooter, den ihr im Auge behalten solltet. Gut Aktueller Stand Aktuelle Beta-Version (PC)

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie Online-Präsentation zuvor einigen Wochen ließ noch kaum verlässliche Rückschlüsse zu. Klar war eigentlich nur, dass es sich um einen Magie-Shooter handelt, den man gut und gerne als Mischung ausundbeschreiben kann.Knapp zwei Monate vor dem Release für PC, PS5 und Xbox Series X|S bin ich für euch der Einladung von Publisher EA gefolgt, um das Actionspiel im Hauptsitz nahe San Francisco mehrere Stunden selbst anzuspielen. Weshalb ich Spaß hatte und gerne weitergezockt hätte, aber auch nicht total begeistert bin, erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten Preview-Video, das ausnahmslos selbst aufgezeichnetes 4K-Material aus der PC-Beta-Version zeigt.Es deutete sich bereits im zuvor veröffentlichten Gameplay-Material an, dass Immortals of Aveum zwar Schuss- oder Nahkampfwaffen komplett ausspart, die Magie aber im Wesentlichen reguläre Knarren ersetzt. So feuert ihr eure Standardangriffe ausnahmslos aus der rechten Hand und wechselt dabei zwischen roter, grüner und blauer Magie. Ihr findet unterschiedliche Sprüche, die zum Beispiel aufgeladene Attacken oder alternative Angriffsmuster ermöglichen, die Zauber ähneln aber praktisch alle Schießprügeln wie in einem Militärshooter, die eher für geringe (rot), mittlere (grün) oder eine größere Kampfentfernung (blau) geeignet sind. Rot entspricht grob also etwa Schrotflinten, grün MGs und blau Karabinern, wenn auch mit höherer Schussfrequenz. Ja sogar nachladen müsst ihr die Magie, viel näher an einem klassischen Shooter kann man kaum sein.Euch steht noch mehr als die Standard-Angriffe zur Verfügung. Mit der linken Hand nutzt ihr etwa eine Art Peitsche, mit der ihr zumindest die kleineren Gegner selbst aus größerer Distanz zu euch heran zieht. Später könnt ihr mit dieser Hand unter anderem auch ein einzelnes Ziel verlangsamen. Das kann bei dem vergleichsweise hohen Spieltempo in der Tat sehr hilfreich sein. Außerdem erzeugt ihr damit einen magischen Schild, der zeitweise nahezu sämtlichen Schaden absorbiert.Hinzu kommen eine Reihe von Spezialattacken, die Kristalle verbrauchen, die ihr ausschließlich von besiegen Feinden erhaltet. So erzeugt ihr unmittelbar vor euch eine heftige Explosion oder lasst einen Felswall nach vorne schießen, der nicht nur Gegnern schadet, sondern auch sonst undurchdringliche Schutzschilde zerstört. Ob Movement oder "Waffenhandling", das alles erinnert sehr an Call of Duty, auch die oft arenaartigen Massenschlachten, in denen es bislang allerdings nie unendlichen Gegner-Respawn gab. Ich erwähne Letzteres auch deshalb, da Immortals of Aveum sich zwar schneller, ansonsten aber eher wie ein CoD von vor zehn Jahren anfühlt. Und damit meine ich tätsächlich, dass die Mechaniken teils veraltet und nicht nach Oldschool-Manier anmuten.Besonders deutlich wird das in Teilen veraltete Design an gewissen Stellen. Im ersten großen Einsatz landen wir auf einer Empore und feuern auf die unten stehenden Gegner. Eigentlich müsst man problemlos auf die untere Ebene springen können, geht aber nicht, weil das Spiel nach ein paar Treffern (oder vielleicht muss man auch nur ein paar Sekunden warten) zu einer Cutscene übergehen möchte, in der uns ein Drache angreift und eine Etage nach unten befördert. Besagtem Drachen trete ich später auch in einem direkten Duell entgegen. Wirklich schwierig fand ich den Kampf auf dem mittleren der drei Schwierigkeitsgrade nicht, obwohl er nur knapp zu meinen Gunsten ausging. Das lag aber daran, dass ich Blindfisch die farbigen Auswüchse im Maul und anderen Körperteilen nicht wahrgenommen habe. Ihr wisst schon, was jetzt kommt: Das sind Schwachstellen, die nur mit der richtigen Magiefarbe bekämpft werden können.Dieses Spielchen mit der passenden Farbe gibt es aber offenbar nur in den Bosskämpfen. Die Gegner leuchten zwar so gut wie alle in einer bestimmten Farbe und mögen empfänglicher für die richtige Magie-Farbe sein. Ihr könnt sie aber auch mit den anderen ohne größere Probleme besiegen. Beim zweiten Boss, einem riesigen Steingolem, ist das anders als beim Drachen, den ich ohne Fokus auf die Schwachstellen besiegte. Das Vieh trägt nämlich einen Kristall auf dem Kopf, den ich nur nach und nach zerstören kann, wenn ich zunächst die farbigen Schwachstellen zerstöre und der Boss besagten Kristall zwischenzeitlich abwirft. Verkehrt ist das nicht, aber das Design schlicht mies. Ständig hänge ich in den Armen des Biests. Oft wusste ich nicht ganz, weshalb ein Ausweichspurt erfolgreich ist oder scheitert, da der Schaden offenbar weitgehend vom Kollisionssystem entkoppelt ist. Ich nehme das dem Spiel aber nicht nachhaltig krumm. Die normalen Kämpfe machen das, trotzdem viele einfach nur Massenschlachten sind, mit Tempo und schicken Effekten wett. Bleibt zu wünschen, dass der abschließende Bosskampf der aus drei eher frühen Segmenten zusammengesetzten Demo nicht repräsentativ für spätere Abschnitte ist. Das fertige Spiel soll rund 25 Stunden für einen Durchgang beschäftigen.Während ich spielerisch und erzählerisch (ganz okay, mehr wohl kaum) in etwa das bekommen habe, was ich erwartet hatte, bin ich von technischen Umsetzung und teils vom Stil dezent enttäuscht. Immortals of Aveum sieht gewiss nicht schlecht aus, insbesondere was die Effekte betrifft. Auch die digitalisierten Schauspieler, darunter die ausbekannte US-Darstellerin Gina Torres als Mentorin von Hauptfigur Jak, sind weitgehend hochwertig integriert. Aber dass das Spiel auf der Unreal Engine 5.1 basiert, das hätte ich Immortals of Aveum als Nicht-Technik-Guru, der ich bin, nicht angesehen.Die Performance war in nativen 4K auf dem Test-PC (AMD Ryzen R9 7900X, AMD Radeon 7900XT, 1 TB m.2 NVMe Gen 4 SSD und MSI Pro Carbon WiFi X670e) aber weitestgehend stabil bei 60 fps. Hier und dort mal ein kleiner Ruckler oder sichtbarer Texturnachlader. Aber da hatte ich dennoch etwas mehr erwartet und mache mir, auch wenn in den letzten zwei Monaten vor allem noch Optiermierungsarbeiten anstehen werden, doch ein bisschen Sorgen um die Konsolenfassungen. Die konnte ich noch nicht in Augenschein nehmen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)