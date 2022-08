High on Life Preview+

Teaser Wir konnten eine frühe Mission aus dem Ego-Shooter von Squanch Games spielen, die Studio von Rick&Morty-Miterfinder Justin Roiland. High On Life bietet jede Menge Humor, doch stimmt auch das Gunplay?

Das Designs der Aliens wie Gene ist bei allem Texturdetail sehr comichaft und obwohl die Schwester oder auch der Parkettboden dagegen viel realistischer daherkommen, macht gerade dieser Kontrast das Art Design interessant.

Weltraum-Kopfgeldjäger

Das Messer Knifey hinterlässt nicht nur bei Gegnern spuren, sondern macht meine Figur agiler.



Mein psychopathischer Freund Knifey

Meinung: Hagen Gehritz Spielerisch sind die Schießereien von High on Life unterhaltsam, doch bei diesem Aspekt fühlt sich doch manches noch nicht ganz rund an. Das Trefferfeedback ist zu lasch, manchmal fehlte mir die Übersicht, von wo ich beschossen werde und vor allem ist die Action manchmal zu hektisch. Die Zeit verlangsamt sich, wenn ich meinen Spezialschuss ziele, aber in die Luft geschleuderte Gegner schweben nur kurz, sodass ich nur schwer mehrere Treffer nachsetzen kann. Beim abschließenden Bosskampf wiederum versank die Arena zwischenzeitlich in einer ungesunden Suppe und ich musste mich durchgehend mit der Messer-Peitsche in der Luft halten, da konnt es jedoch schwer werden, mit dem Controller auch stets einen weiteren Kletterpunkt im Blick zu behalten, besonders wenn ich mich in Ecken manövrierte und dann in der Luft drehen musste.



Ich hoffe, das Squanch Games da bis zum Release im Dezember 2022 noch nachbessert, denn ansonsten hinterließ der Titel einen positiven Eindruck. Der hübsche Stil verbindet auf interessante Art comichafte und realistische Elemente, die Kopfgeldjäger-Prämisse ist spannend und nach Pistole und Messer freue ich mich darauf, weitere redselige Waffen und ihre Spezialfunktionen kennen zu lernen.



High on Life

Vorläufiges Pro & Contra Ungewöhnliches Szenario mit viel abgefahrenen Humor

Sonderfunktionen der Waffen dienen auch für Fortbewegung und Umgebungsrätsel

Interessanter Grafikstil und tolles "biologisches" Design der Pistole Bedienung und Trefferfeedback hat noch Luft nach oben

An einer Stelle wurde mein Versuch, einen Warnschuss abzugeben, nicht richtig erkannt Aktuelle Einschätzung Der oft schwarze, teils widerliche und sehr laberige Witz von High on Life ist gewiss nicht jedermanns Sache – doch wer der Serie Rick & Morty etwas abgewinnen kann, dem wird der Humor auf positive Art vertraut vorkommen und auch bald zum Lachen bringen. Das tut das Spiel bravurös. Auch das Shooter-Gameplay zeigt Potential, wirkt aber noch ungeschliffen. Gut Aktueller Stand Messe-Demo

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSquanch Games begann einst unter dem rechtlich wohl nicht ganz unbedenklichen Squanchtendo und wurde ursprünglich vongemeinsam mit, einer ehemaligen ausführenden Produzentin bei Epic Games, gegründet, um spaßige VR-Titel zu entwicklen. Nach dem gemeinsam mit den-Entwicklern gestalteten Accounting folgte das Jump-and-Run Trover Saves The Universe (im Test, Note 7.5 ), das optional aber auch ohne VR-Headset gespielt werden konnte. Nun folgt mitein Ego-Shooter für PC und Xbox-Konsolen ohne jede Virtual-Reality-Ambitionen, dafür mit reichlich Humor, findet ihr euch doch als menschlicher Normalo in einer Alien-Welt wieder und bekommt sehr redselige Waffen an die Hand.Was unverändert zu Trovers Abenteuer bleibt: Roiland spricht diverse Figuren selbst und wer einmal Serien wieoderim O-Ton mit Freude gesehen hat, der wird sich über die sehr vertrauten Stimmen des eigenen Waffenarsenals in High on Life freuen. Warum sich Freunde des Humors von Roiland defintiv auf den Release des Shooters im Dezember diesen Jahres freuen können, wo das Gameplay aber nach meiner Erfahrung mit der Anspielversion auf der Gamescom 2022 noch Feinschliff vertragen könnte, erfahrt ihr in dieser Preview samt 4K/60-Video.Ich erlebte einen recht frühen Spielabschnitt nachd em Auftakt, in dem das bisher unaufgeregte Leben eures Alter Ego auf den Kopf gestellt wird. Außerirdische, die Drogen aus Menschen herstellen, starten eine Ivasion der Erde, entführen eure Eltern und euer Einfamilienhaus wird (samt Rasen) mitten in eine Großstadt auf einem anderen Planeten teleportiert. Doch ihr habt zwei Helfer an eurer Seite: Zum einen das mehr oder weniger freundliche Alien Gene. Es hat einen Teleporter für Kopfgeldjäger besorgt und als solcher werdet ihr euch in High on Life verdingen, um eure Eltern zu retten. Da kommt auch euer zweiter Helfer ins Spiel: Eure sprechende Pistole.Lange bin ich Zuschauer, während Gene mit meiner bekifften(?) Schwester diskutiert, die er für meine Mutter hält oder mich noch vorwarnt, dass er nicht gerne fürs große Geschäft aufsteht und er daher wohl aufs Sofa defäkieren wird. Einen Moment lang bin ich gebannt vom lächerlich sinnlosen Werbespot im Fernsehen, ehe ich mich losreiße und Gene sage, dass der erste Job kommen kann. Der Teleporter funktioniert noch nicht, doch das Ziel ist glücklicherweise in den Slums der Großstadt: Die Gangchefin 9-Torg hat Gene ein besonderes Messer abgeluchst, das er wiederhaben möchte.Ich halte mich nicht lange um Hub auf, auf dem Weg nach unten muss ich einem von zwei identischen, mülltonnenartigen Wächtern sagen, wer von ihnen attraktiver ist, damit sie die Tür in die Tiefen öffnen. Am Ende einer Röhre nach unten wartet dann ein Kind, dass mich "Frischfleisch" nennt und alles tut, um mir mit seinem Gerede auf die Nerven zu gehen. Offensichtlich will mich High on Life dazu kriegen, den Quälgeist zu erschießen. Ich versuche es erstmal mit einen Warnschuss, doch obwohl ich daneben ziele reagiert meine Knarre, als wollte ich auf den kleinen ballern und weigert sich – noch. Denn kurz darauf denke ich fälschlicherweise, die Tür geht sonst nicht auf und niete ihn doch um (ich hätte dabei nur ein paar Drohnen zerschießen müssen). Danach beschwert sich meine Knarre, dass ich nun die Altersfreigabe des Spiels nach oben getrieben habe und als Abschluss dieser Gag-Reihe entpuppt sich der erste NPC, den ich danach anquatsche als die Mutter des Jungen. Kurz darauf startet der erste richtige Kampf, aber auch dann herrscht eigentlich nie Ruhe, wenn nicht die Knarre das Geschehen kommentiert, dann die Feinde.Die Entwickler gaben zwar Entwarnung, dass nicht durchgehend gequasselt wird, der Humor ist also ständig präsent – wer darüber nicht lachen kann, wird also schnell einen Bogen um High on Life machen wollen. In der Anspielversion waren viele Sprüche Kontext-bezogen und es gab kaum Wiederholungen, da bleibt zu hoffen, dass das bei dem Plauder-Output auf dem Niveau bleibt.Da ich zunächst nur die Startpistole habe, sind die Schießereien eine geradlinige Angelegenheit, ich halte einfach drauf, lasse auch explodierende Fässer nicht unbeachtet. Allerdings schlagen sich weder meine Treffer noch in mir einschlagende Projektile wuchtig genug nieder. Unten links zeigt ein Radar, woher Gegner kommen aber wenn Feinde eine Etage unter mir sind, orte ich das schlechter als wenn das HUD durch Einfärbung des Sichtbereichs am Rand oder andere Mittel die ungefähre Richtung des Schusses (in dem Fall von links unten) anzeigen würde. Ich kann 12 Projektile abfeuern, ehe die Pistole nachladen muss. Dafür ziehe ich den Vorteil über dem "Lauft" zurück, was sehr schleimig aussieht. Allgemein ist das biologische Design der Wumme sehr schön umgesetzt, inklusive Details, wie dass beim Zielen über Kimme und Korn die Antennen der Pistole sich zu einer Art rundem Visier verbiegen.Neben Standard-Projektilen kann ich auch einen Spezialschuss abgeben, der Hindernisse im Level umwirft oder Feinde in die Luft schleudert. Schaffe ich es, sie zu treffen, ehe sie wieder aufschlagen, setzt es Extraschaden, aber auch so kippen die wie humanoide Ameisen wirkenden Feinde schnell aus den Latschen, gerne fliegt ihnen der Kopf weg und grünes Blut spritzt herum. Eine schwere Sicherheitstür versperrt den Weg, ich habe die Wahl, wie ich die Gangster dazu bringen will, die Tür zu öffnen. Da wir zuvor die Bösewichte belauschten, wissen wir, dass der Liebhaber von einem der beiden starb. Ich kann nicht widerstehen und statt so zu tun, als wäre ich der potentielle Käufer für das Messer, gibt sich meine Wumme mit verstellter Stimme als der tote Lover aus. Die beiden nehmen es mit Humor und ich darf die Ware mal in die Hand nehmen.Das gesuchte Messer kann ebenfalls sprechen und stellt sich als Knifey vor. Knifey fabuliert dauernd von Tötungsfantasien, die ich an der Stelle lieber nicht zu ausführlich wiederholen möchte. Mit das harmloseste: Nachdem ich die Gegner abgestochen habe, bittet es sehr wehement, ich möge mir doch bitte die eigene Bauchdecke aufschlitzen, doch als wir von Gene und 9-Torg erzählen, will es lieber die beiden zuerst töten. Abgesehen von den verstörenden Dingen, die Knifey so sagt, wird er zur wertvollen Ergänzung des Arsenals: Nahkampfangriffe mit ihm sind stark, er dient auch als Peitsche, um sich an Vorsprünge heranzuziehen und im abschließenden Bosskampf gegen 9-Torg kann ich sogar manche Attacken von ihr mit der Messerklinge reflektieren. Als ich im ersten regulären Kampf mit Knifey einen Gegner ersteche, ist der ganz aus dem Häuschen. "Tu nur noch das! Feuere nie mehr! Mach einen Any%-Knifey-Run!", schreit er mich an und ich weiß, die Speedrunner dieser Welt werden die Anregung wohl mit Freuden aufnehmen. Doch selbst mit Knifey und Pistole kann ich 9-Torg in zwei Anläufen nicht besiegen und meine Zeit mit High on Life läuft leider ab.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)