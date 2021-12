Grid Legends Preview+

Teaser Mehr Umfang, mehr Vielfalt und ein echter Storymodus sind nur drei Punkte, mit denen der neue Serienteil auf dem Papier zulegt. Ob Grid Legends auch in der Praxis überzeugt, klären wir anhand unserer Spieleindrücke.

Grid Legends ist wie gehabt ein Arcade-Racer und keine Rennsimulation. Dass dies ein gutes visuelles Schadensmodell nicht ausschließt, weiß man spätestens seit Burnout. Optisch gibt es in Legends allerdings kaum mehr als ein paar Schrammen.



Mehr von allem

Jedes Fahrzeug steuert sich individuell und, inklusive Cockpit-Ansicht, aus zig unterschiedlichen Perspektiven. Allerdings fühlen sich Handlung und Kollisionsverhalten bei manchen Boliden wie dem Shelby Cobra noch nicht wirklich gut an.



Einzelevents, Karriere und Mehrspieler

In Grid Legends gibt es mehr als 130 Fahrzeuge aus 48 Klassen und neun Kategorien. Kleine Sprungschanzen wie hier kommen vor allem in den Rennen mit Trucks zum Einsatz, als "Modifikator" können sie aber im Event-Editor praktisch überall hinzugefügt werden.



Die Geschichte von Driver 22

Meinung: Benjamin Braun Mir gefällt Grid Legends bislang besser als der direkte Vorgänger. Das zu schaffen, war nach dem enttäuschenden letzten Teil allerdings auch nicht allzu schwierig. Die Rennen sind vielfältiger, verlaufen den bisherigen Eindrücken nach spannender und technisch gibt es, abgesehen vom schwachen visuellen Schadensmodell, wenig zu meckern. An Fahrmodell und Steuerung muss Codemasters aber noch feilen, da es sich bei manchen Karren für mich schlicht nicht gut anfühlt.



Trotz der Neuerungen dürft ihr indes keine Revolution erwarten. Wenn euch das letzte Grid keinen Spaß gemacht hat, werdet ihr nicht plötzlich total auf Grid Legends abfahren. Wie gut der neue Serienteil aber letztlich insgesamt ist, hängt auch von der Güte der Umsetzung von Story-Modus, Upgrade-Optionen und Multiplayer ab. deshalb ist Zurückhaltung bei der Ersteinschätzung angebracht. Grid Legends hinterlässt zwar den Eindruck, dass Codemasters nach dem mittelmäßigen Vorgänger unterm Strich eine deutliche Steigerung gelingen könnte, aufgrund der Schwächen beim Fahrgefühl und der offenen Fragen zu den restlichen Features bin ich aber eher vorsichtig optimistisch. Mir gefällt Grid Legends bislang besser als der direkte Vorgänger. Das zu schaffen, war nach dem enttäuschenden letzten Teil allerdings auch nicht allzu schwierig. Die Rennen sind vielfältiger, verlaufen den bisherigen Eindrücken nach spannender und technisch gibt es, abgesehen vom schwachen visuellen Schadensmodell, wenig zu meckern. An Fahrmodell und Steuerung muss Codemasters aber noch feilen, da es sich bei manchen Karren für mich schlicht nicht gut anfühlt.Trotz der Neuerungen dürft ihr indes keine Revolution erwarten. Wenn euch das letzte Grid keinen Spaß gemacht hat, werdet ihr nicht plötzlich total auf Grid Legends abfahren. Wie gut der neue Serienteil aber letztlich insgesamt ist, hängt auch von der Güte der Umsetzung von Story-Modus, Upgrade-Optionen und Multiplayer ab. deshalb ist Zurückhaltung bei der Ersteinschätzung angebracht. Grid Legends hinterlässt zwar den Eindruck, dass Codemasters nach dem mittelmäßigen Vorgänger unterm Strich eine deutliche Steigerung gelingen könnte, aufgrund der Schwächen beim Fahrgefühl und der offenen Fragen zu den restlichen Features bin ich aber eher vorsichtig optimistisch.

Grid Legends

Vorläufiges Pro & Contra Storymodus könnte echter Mehrwert sein...

Jedes Fahrzeug mit individuellem Handling...

Riesiger Fuhrpark und großes Streckenangebot

Detaillierte, effektreiche Grafik

Offenbar gut ausbalancierter Schwierigkeitsgrad mit vielen Anpassungsoptionen ... ist aktuell aber noch nicht einschätzbar

... Fahrmodell bei manchen Modellen aber schwach

Verbesserungswürdiges visuelles Schadensmodell

Ungünstige Kombi aus aggressiver KI und suboptimalem Kollissionsverhalten Aktuelle Einschätzung Ich bin zuversichtlich, dass Codemasters nach dem mittelmäßigen Vorgänger eine Steigerung gelingt. Ob diese aber eher klein ausfällt oder sehr deutlich, hängt nicht zuletzt auch vom Story-Modus ab und ob das bei einzelnen Fahrzeugen in der Preview fragwürdige Handling eine Randerscheinung oder ein regelmäßig anzutreffendes Ärgernis ist. BEFRIEDIGEND Aktueller Stand Inhaltlich beschränkte Preview-Version (PC)

Es wäre übertrieben, den letzten Teil der-Serie von Codemasters als Totalausfall zu bezeichnen, aber überzeugend war das Arcade-Rennspiel der-Macher aus dem englischen Southam gewiss auch nicht – Details dazu findet ihr in meinem damaligen Test zu Grid (im Test: Note 6.5 ). Etwas mehr als zwei Jahre später, am 25. Februar 2022, wird mitder Nachfolger mit aufheulendem Motor an der Startposition bereit stehen. Ich konnte eine Preview-Version auf PC ausführlich anspielen. Allen Neuerungen, konnte ich dabei jedoch noch nicht auf den Zahn fühlen, da zum Beispiel der "Driven to Glory" getaufte Storymodus nicht enthalten war.Obgleich sich Legends an sich überwiegend im Fahrwasser des Vorgänger bewegt, machen sich bereits in der Anspielversion diverse Unterschiede positiv bemerkbar. Ob die ausreichen, um den Schwachen Vorgänger vergessen zu machen oder Rennspielfreunde bereits in Vorfreude schwelgen können, möchte ich euch in diesem Artikel sowie im oben eingebetteten Preview-Video näher bringen.Beim zweiten Spiel seit der Übernahme durch Electronic Arts – das erste war das sehr gelungene F1 2021 (im Test: Note 9.0 ) – muss Codemasters bewusst sein, dass mit Grid Legends ein Stückweit Wiedergutmachung geleistet werden muss, auch wenn die Briten es nicht explizit thematisieren. Das letzte Grid krankte an zu viel Langeweile auf der Piste und war in seiner unspektakulären Art, gemessen an der Konkurrenz im Sektor der Arcade-Racer, regelrecht überflüssig. Die Antwort der Briten besteht unter anderem aus einer sinnvollen Erweiterung des Umfangs. Statt "nur" 100 Events bietet die Karriere nun etwa 150 Rennveranstaltungen. Es gibt satte 130 Boliden, die sich auf neun Fahrzeugkategorien und 48 Autoklassen verteilen. Außerdem nehmen nun bis zu 22 Fahrzeuge an einem Rennen teil anstelle der 16 im Vorgänger – auch online, wobei von Beginn an Crossplay auch zwischen Xbox- und PlayStation-Konsolen möglich sein soll.Zu den teils aus dem Vorgänger bekannten Stadtkursen in London, Barcelona oder Moskau sowie permanten Rennstrecken wie Brands Hatch oder dem Red Bull Ring gesellen sich auch neue Orte und Streckenvarianten wie die in den italienischen Alpen verortete fiktive Strada Alpina. Nicht zuletzt wächst das Angebot an Rennmodi und der allgemeinen Abwechslung. Denn es gibt nicht nur reguläre Rennen (wie üblich eher kurz und ohne Boxenstopps), sondern auch Elimination-Wettbewerbe oder sogar Multi-Class-Rennen, in denen Touring-Fahrzeuge, Hypercars und fette Renntrucks gegeneinander antreten. Damit die Chancen auf den Sieg für jeden potenziell gleich hoch sind, starten die langsameren Fahrzeuge entsprechend mit einigen Sekunden Vorsprung. Das klingt zunächst doof, in meinen Proberennen hatte ich damit allerdings meinen Spaß und war positiv davon überrascht, wie gut der genannte Zeitvorsprung bemessen ist. Es war stets ziemlich eng im Kampf um die ersten Plätze. Das konnte man im Vorgänger trotz der Anpassungsoptionen für KI-Stärke oder Fahrhilfen praktisch nie beobachten.Auch steuern sich die vielen Boliden nun merklich unterschiedlicher. Allerdings haben die Entwickler hier für mich beim Fahrgefühl noch Nachholbedarf. Allgemein ist mir die Steuerung noch einen Tick zu schwammig. Bei einzelnen Fahrzeugtypen wie beim Shelby Cobra ist das Fahrgefühl sogar richtiggehend schlecht. Es wirkte auf mich sehr künstlich, wie der missglückte Versuch eines Spagats zwischen Realismus und Arcade. Regelmäßig war zudem nach dem Kontakt mit der Konkurrenz oder der Straßenbegrenzung das Kollisionsverhalten nicht recht nachvollziehbar.Letzteres ist deswegen kein so kleines Problem, weil die KI allgemein recht aggressiv unterwegs ist und schonmal ohne Rücksicht auf den eigenen Schaden auf Tuchfühlung geht. Wieder mit von der Partie ist dazu das Rivalensystem. Ihr besitzt teils schon zu Start des Rennens Rivalen und könnt euch durch rüdes Fahrverhalten weitere Feinde schaffen. Allerdings sind die Rivalen noch draufgängerischer und starten mithin sogar eine seitliche Rammattacke – das muss in meinen Augen nun wirklich nicht sein.Die Preview-Version auf PC bot mir und den Kollegen lediglich einen Ausschnitt von dem, was die finale Version offerieren wird. Konkret konnte ich lediglich eine mittelgroße Auswahl an Events spielen, die so (oder so ähnlich) Teil des Karriere-Modus sein werden. Neben Elimination-Wettbewerben standen darin vor allem Rennen verschiedener Fahrzeugklassen wie GT- oder Touring-Wagen zur Auswahl, unter anderem auch die Electric-Wettbewerbe, in den ich entsprechend mit Elektro- statt Verbrennermotor unterwegs bin. Diese Events haben eine weitere Besonderheit. An einem bestimmten Punkt der Strecke gibt es nämlich spezielle Tore, mit denen ich einen Boost aufladen kann, die jedoch leicht abseits der Ideallinie liegen.In einem Rennen mit Renntrucks wiederum befinden sich einige Sprungschanzen auf der Piste, die wohl das Geschehen auf dem Asphalt etwas spektakulärer machen sollen. Letzteres funktioniert durchaus, wenn auch begrenzt. Trotzdem ist es eine willkommen Modifikation, durch die sich die Events auch in der finalen Version abwechslungsreicher anfühlen könnten. Gelungen ist auch der Streckeneditor, obwohl ich ihn per Gamepad recht umständlich zu bedienen finde. Dort könnt ihr kinderleicht Modus, Strecke, Wetter, Rundenzahl, Fahrzeuge und Autoklassen beziehungsweise Modifikatoren wie die Schanzen nach Wunsch festlegen und die Rennen sofort gegen die KI oder auch online mit anderen fahren. Natürlich könnt ihr die Events in einzelnen Slots speichern.Online wird es noch weitere Besonderheiten geben, auch über die besagte Crossplay-Funktion hinaus – selbst spielen konnte ich den Multiplayer in der Preview-Fassung jedoch nicht. So existiert ein sogenanntes Hop-in-System, bei dem ihr entsprechend einem laufenden Rennen beitreten und ein KI-Fahrzeug übernehmen könnt. Ich finde das spannend, allerdings wird erst ein Praxis-Test sowohl als Einsteigender als auch als Teilnehmer eines Rennens, in dem plötzlich ein echter Spieler einen KI-Fahrer übernimmt, zeigen können, ob das System funktioniert, einen Mehrwert bietet oder womöglich sogar nervt.Der Versuch, in Rennspielen eine echte Story zu erzählen, ist nicht neu. Spontan kommt mir dabei immer(das alte von 2005!) in den Sinn. So trashig die Geschichte auch gewesen sein mag, war sie durchaus ein wichtiger Baustein, weshalb der Titel bis heute mein liebster Serienteil ist. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Codemasters in(aus dem letztlich die Grid-Reihe entstehen sollte) versucht, eine Geschichte zu erzählen. Mit Grid Legends probieren die Briten es erneut und versprechen ähnlich wie beim Storymodus in F1 2021 ein ähnlich packendendes Erlebnis wie in Motorsport-Dokus auf Netflix.In "Driven to Glory", wie der Modus heißt, gibt es namhafte Rivalen, die in cineastisch inszenierten Cutscenes von echten Schauspielern verkörpert werden. Schmierige Manager, die nur den eigenen Vorteil sehen und sicherlich auch verschiedene geskriptete Events, bei denen unser Fahrer mit einem Motorplatzer ausscheidet oder innerhalb weniger Runden noch irgendwie aufs Treppchen fahren muss. Die Preview-Version sparte den Story-Modus allerdings noch aus. Klar ist, dass ihr in Legends den Part von "Driver 22" übernehmt, den ihr anders als Aiden Jackson in F1 2021 selbst definiert, dafür wird die Figur selbst nie den Mund aufmachen. Driver 22 kann Frau oder Mann sein und wohl auch in einem Editor "gebaut" werden. Obwohl ich aber die Qualität noch nicht einschätzen kann, bin ich bezüglich Driven to Glory optimistisch. Denn mir hat der Storymodus in F1 2021 wirklich gut gefallen, auch wenn es sicherlich noch Luft nach oben gab. Die Story jedenfalls könnte den Rennen, obgleich sie auch so insgesamt etwas spannender zu werden scheinen, einen zusätzlichen Kick geben.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)