Ghostwire - Tokyo Preview+

Teaser Shinji Mikamis Studio Tango Gameworks lässt euch das entvölkerte Herz von Tokio frei erkunden. Mit Magie rettet ihr in dem Action-Adventure als ungewöhnliches Duo sowohl Menschen als auch Geister.

Bösewicht Hannya schwingt auf den Bildschirmen große Reden über Erlösung.

Geisterstadt

Neben den an den Slenderman erinnernden dünnen Schirmträgern gibt es auch korpulentere Varianten im Büro-Hemd.

Exorzismus

Besuchern ihren Kern zu entreißen beschäftigt euch wenige Sekunden. Ihr könnt jedoch auch mehrere Feinde zugleich so erledigen.

Tempeltore

Durch die Reinigung von Tempeltoren vertreibt ihr den fatalen Nebel und öffnet weitere Teile der Karte.

Das von-Schöpfergegründete Studio Tango Gameworks blieb mit seinen ersten beiden Titeln The Evil Within und The Evil Within 2 dem Genre des Survival-Horror treu, dass durch Mikamis Wirken geprägt wurde. Der nächste Streichist dagegen nun ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, in dem ihr mit Magie Geister austreibt. Nicht nur durch die Horror-Elemente in Form der gespenstischen Feinde bleibt Tango Gameworks ein stückweit auf bekanntem Terrain. Das in Tokio ansässige Studio hat gewissermaßen die eigene Nachbarschaft virtuell nachgebaut.In Ghostwire - Tokyo erkundet ihr den Bezirk Shinjuku im Herzen der Metropole. Durch die Machenschaften eines finsteren Kults ist Tokio vom Rest der Welt abgeschnitten, fast alle Menschen sind verschwunden und aggressive Geister wandeln durch die Straßen.Im Zuge eines digitalen Events luden Tango Gameworks und Publisher Bethesda ein, um einen guten Teil der ersten Spielstunde vorzuführen. Das gewährte Einblicke in die offene Spielwelt, die Kämpfe und ganz unterschiedliche Begegnungen mit Gestalten aus dem Jenseits.Die Demo setzt sehr früh in Ghostwire - Tokyo ein, lässt aber die einführende Cutscene und das Steuerungs-Tutorial aus. Protagonist Akito steht allein auf weiter Flur im nächtlichen Shinjuku. Durch den Kult um den maskierten Widersacher Hannya sind die Straßen leergefegt, was immerhin einen ungehinderten Blicke auf die Reflexionen der leuchtenden Reklame-Tafeln auf dem regennassen Asphalt gewährt. Die Gameplay-Demo lief auf einer PS5, allerdings gab es noch keine Auskunft darüber, ob Ghostwire – Tokyo Raytracing-Effekte nutzen wird.Wenn sonst alle verschwunden sind, wieso ist Akito dann noch da? Der Student blieb verschont, weil die Seele des Geisterjägers KK sich als Mitbewohner in seinem Körper eingeistet hat. Während der Protagonist von Shin Megami Tensei 5 (im Test, Note 6.5 ) sich bei einer ähnlichen Seelen-WG mit einem Dämon über eine stattlich wallende neue Haarpracht freuen durfte, bekommt Akito nur dunkle Rauchschwaden, die aus seinem Gesicht sowie aus einem leuchtenden Riss in seiner rechten Handfläche aufsteigen. Das ist vorrangig in den Cutscenes zu sehen, in denen die Ego-Perspektive oft verlassen wird.Zurück zu den leergefegten Straßen: Auch abseits der fehlenden Menschen wird schnell klar, dass mit Shinjuku etwas nicht stimmt. Schwarze, tropfende Bäume winden sich aus der Erde und blockieren Gassen, schimmernde Moto-Roller, Getränkeautomaten und andere Objekte stehen senkrecht an Wänden oder schweben in der Luft. Zwei Straßen weiter sind einige seltsame Gestalten zu sehen. Sie tragen schwarze Anzüge und aufgespannte Regenschirme, doch ihre weißen Gesichter wirken wie mit Tuch umspannt. Keine Augen, Ohren oder Mund sind zu sehen, nur eine Wölbung, wo die Nase sein sollte. Es sind gefährliche Geister, oder "Besucher", wie KK sie nennt.Die gespenstischen Feinde bekämpft ihr mit Kiju-Kiri, spiritualistischen Handgesten. Anders gesagt: Ihr wirkt damit fernöstliche Magie. Akito beginnt mit Windmagie, bei der die Gesten magische Wellen als Geschosse abfeuern. Entweder lösen sich getroffene Feinde direkt auf, oder ihr legt ihren Kern frei. Dann könnt ihr einen Todesstoß auslösen, mit dem der Held selbigen mit einer Art Geisterseil heraus reißt. Ausgetriebene Geister hinterlassen Energie, die als Munition für eure Windmagie dient. Später findet Akito dazu einen Bogen. Aufgeladene Kopftreffer töten Standardgegner mit einem Schlag, aber auch ein Körpertreffer bringt die Feinde, die meist für Attacken nah an euch herankommen, ins Taumeln.Der Ablauf der Kämpfe erinnert an einen nicht zu hektischen Ego-Shooter – wohl nicht ganz zufällig, ist doch als Combat Directorbeteiligt, der an der Gestaltung der Kämpfe und Gory Kills des Doom-Reboots (im Test, Note 8.5 ) beteiligt war. Der Protagonist hat aber noch mehr Tricks auf Lager: Schleicht er sich an Feinde heran, kann er mit einem Schlag deren Kern zerstören. Bei einem Kampf auf einem weitläufigen Tempelgelände in einem Park legt sich Akito mit kopflosen Schülern an. Als er zwei geschwächten Feinden gleichzeitig die Kerne entreißt, schleudert ein dritter Geist einen Besen nach ihm, den er mit einem Block zum richtigen Zeitpunkt zurück an den Absender schickt. Das zeigt: Da ihr beim Todesstoß L2 gedrückt halten müsst, seid ihr zwar angreifbar, aber nicht wehrlos.Neben den verschiedenen Formen von Besuchern wird Akito sich auch diversen aus der japanischen Folklore bekannten Yokai-Geistwesen stellen. Der Sieg über einen Yokai kann Zugang zu neuen Kräften gewähren. Aber auch anderweitig habt ihr ständig mit Geistern zu tun. Im menschenleeren Shinjuku verkaufen beispielsweise nun Geisterkatzen in den Convenience Stores Items. Was im Open-World-Design außen vor gelassen wird, ist Crafting. Eine Entscheidung, die ich für meinen Teil sehr begrüße.Zu Beginn meldet sich der nun mit Akito verbundene Geisterjäger-Geist KK als körperlose Stimme häufiger zu Wort und lotst euch zu ersten interessanten Punkten, damit ihr die Grundlagen erlernt. Allgemein liegt euch aber Shinjuku als offene Spielwelt zu Füßen – wäre da nicht der gefährliche Nebel, der viele Straßen unzugänglich macht. Um den Nebel zu vertreiben, müsst ihr verteilte Tempeltore reinigen, nachdem ihr die Besucher dort ausgetrieben habt. Bei seinem ersten Tempel findet Akito einen Katashiro-Papiertalisman. Der kommt bereits an der nächsten Ecke zum Einsatz. Einige Besucher senden Strahlen in die Luft, die einen Würfel formen. Darin ist ein Stadtbewohner gefangen, der vom Nebel in einen Geist verwandelt wurde. Nachdem die Feinde besiegt sind, wandern die geretteten Geister in den Papier-Talisman.Die nächste Szene hat ein wenig vonzurück: KK lotst Akito in eine aus der Zeit gefallene Telefonzelle. Deren Wähltastenfeld klappt zur Seite und eine Art Scanner wird sichtbar, der den Geist aus dem Talisman absorbiert und gewissermaßen als Geister-Fax aus Tokio herausschafft. Inwiefern das den Opfern des Nebels hilft, weiß ich nach wie vor nicht so recht. Aber ich finde es auch irgendwie smypathisch, wenn die Welt der Geister ihrer ganz eigenen schrägen Logik folgt.