Gerda - A Flame in Winter Preview+

Teaser Als dänisch-deutsche Krankenschwester steht ihr in diesem Story-Adventure ständig zwischen Nazi-Besatzern und Widerstand und jede Entscheidung verändert eure Beziehung zu Freund und Feind.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im selben Gespräch könnt ihr das Vertrauen einer Person in Gerda stärken und wieder schwächen. Ihr müsst auch in Streits Stellung beziehen und steigt so in der Gunst der einen Seite, während der verschmähte sich distanziert.

Alle Augen auf Gerda

Ich habe in einer früheren Szene vorsorglich nicht zu leichtfertig Schmerzmittel herausgegeben. Ein Glück, nun habe ich Medikamente für den mitgenommenen Anders übrig.

Nutzen, was man kriegen kann

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Gerda – A Flame in Winter fällt schon durch den Grafikstil irgendwo zwischen Low-Poly und Impressionismus auf, der mir ebenso gefiel wie der Klavier-lastige Soundtrack. Viele knifflige Rätsel solltet ihr hier nicht erwarten, bei Gerda stehen die Interaktionen mit den anderen Figuren im Zentrum, die ständig eure Charakterwerte verändern. Das wirkt zwar in der Umsetzung in seiner strammen Addition und Subtraktion von Zuneigungspunkten plump, die Systeme gehen in der Demo aber gut auf, eben weil es nicht nur umabstrakte Status-Werte geht, sondern auch um das Verhältnis zu konkreten Figuren wie Gerdas Cousine, die als Sekretärin für Gestapo-Gegenspieler Stahl arbeitet, der Gerdas Mann Anders verschleppt hat.



Der steile Kamerawinkel ist öfters ungünstig für den Überblick beim Erkunden und das Würfeln bei Erfolgschancen ist intransparent, aber hat den stimmungsvollen Szenen nur wenig geschadet. Die Handlung kommt schnell in Fahrt und es geht im positive Sinne an die Nieren, als Gerda im Gestapo-Büro zu sitzen. Kooperiere ich mit dem Psychopathen Stahl? Stehle ich lieber Medikamente für dessen Handlanger, damit ich bei dem Gefallen für Anders einfordern kann? Kann ich es mir leisten, den Besatzern zu offen die Zusammenarbeit zu verweigern? Solche Zwickmühlen machen diese unverbrauchte Seite des zweiten Weltkriegs interessant. Geschichtsfreunde freuen sich obendrein über Kontext etwa zur Benzinrationierung im besetzten Dänemark in Gerdas Tagebuch. Gerda – A Flame in Winter fällt schon durch den Grafikstil irgendwo zwischen Low-Poly und Impressionismus auf, der mir ebenso gefiel wie der Klavier-lastige Soundtrack. Viele knifflige Rätsel solltet ihr hier nicht erwarten, bei Gerda stehen die Interaktionen mit den anderen Figuren im Zentrum, die ständig eure Charakterwerte verändern. Das wirkt zwar in der Umsetzung in seiner strammen Addition und Subtraktion von Zuneigungspunkten plump, die Systeme gehen in der Demo aber gut auf, eben weil es nicht nur umabstrakte Status-Werte geht, sondern auch um das Verhältnis zu konkreten Figuren wie Gerdas Cousine, die als Sekretärin für Gestapo-Gegenspieler Stahl arbeitet, der Gerdas Mann Anders verschleppt hat.Der steile Kamerawinkel ist öfters ungünstig für den Überblick beim Erkunden und das Würfeln bei Erfolgschancen ist intransparent, aber hat den stimmungsvollen Szenen nur wenig geschadet. Die Handlung kommt schnell in Fahrt und es geht im positive Sinne an die Nieren, als Gerda im Gestapo-Büro zu sitzen. Kooperiere ich mit dem Psychopathen Stahl? Stehle ich lieber Medikamente für dessen Handlanger, damit ich bei dem Gefallen für Anders einfordern kann? Kann ich es mir leisten, den Besatzern zu offen die Zusammenarbeit zu verweigern? Solche Zwickmühlen machen diese unverbrauchte Seite des zweiten Weltkriegs interessant. Geschichtsfreunde freuen sich obendrein über Kontext etwa zur Benzinrationierung im besetzten Dänemark in Gerdas Tagebuch.

GERDA - A FLAME IN WINTER

Vorläufiges Pro & Contra Unverbrauchte Facette des Zweiten Weltkriegs

Status- und Beziehungswerte sowie Inventar laden Entscheidungen mit längerfristigen Konsequenzen auf

Schöner Soundtrack mit vielen Klaverstücken Bei Risiko grobe Erfolgschance und Einflussfaktoren, aber keine richtige Transparenz über Werte und Würfelergebnis

Steiler Kamerawinkel bietet nicht die beste Übersicht beim Erkunden Aktuelle Einschätzung Gerda - A Flame in Winter nutzt seine Systeme bereits in der Vorschau-Version, um den vielen kleinen Entscheidungen größere Konsequenzen zu verleihen und macht Lust auf mehr. Das fertige Spiel muss natürlich beweisen, dass es seine Fäden befriedigend weiter spinnt und weiter interessante Dilemmata gut mit Charakterwerten und knappem Inventar verheiratet. Gut Aktueller Stand Preview Demo

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDer französische Entwickler Dontnod Entertainment ist bekannt für Story-Adventure wieund Action-Titel wie Vampyr . 2021 gab das Studio bekannt, künftig auch als Publisher aufzutreten. Der erste Titel, denn Dontod herausbringt ist nunvom kopenhagener Unternehmen Portaplay, das bisher auf Auftragsbasis bei der Entwicklung von Spielen, Lernanwendungen und anderen interaktiven Anwendungen unterstützte.In Gerda - A Flame in Winter erlebt ihr als die namensgebende Krankenschwester die Endphase der Nazi-Besatzung von Dänemark im Jahr 1944 im kleinen Dorf Tinglev nahe der Südgrenze. Tinglev liegt in einem Gebiet, dass nach dem Versailler Vertrag an Dänemark fiel. Gerda, Kind einer Dänin und eines Deutschen, steht zwischen den Fronten dieser beiden Bevölkerungsgruppen und auch zwischen den Besatzern, mit denen ihr Vater koopieriert und dem Widerstand, mit dem ihr Ehemann Anders sympathisiert.Die Story nutzt den Hintergrund diesen unverbrauchten Schauplatz des zweiten Weltkrieges zu nutzen, um gewaltätige Konflikte mit den Nazis aus Perspektive einer zivilen Figur erlebbar zu machen. Dabei ließ sich der Game Director vom Leben seiner Großmutter inspirieren, die in Tinglev lebte und während des zweiten Weltkriegs Teil einer Widerstandsgruppe war, die von einem Informanten verraten wurde, was auch die Deportierung ihres Mannes Knut in ein Konzentrationslager zur Folge hatte.Das Leben der Protagonistin wird auf den Kopf gestellt, als sie eines Abend bei der Heimkehr vom Gestapo-Offizier Stahl begrüßt wird, der neben ihrem übel verprügelten Mann steht. Fortan muss Gerda genau überlegen, wie sie ihrem Mann helfen kann und mit wem sie zusammenarbeitet. In Dialogen haben eure Antworten Auswirkungen auf eure Vertrautheit mit Figuren wie eurem Chef Harald. Außerdem hat euer Verhalten Auswirkungen darauf, wie sehr Gerda der dänischen oder deutschen Bevölkerung verbunden ist, und ob sie sich mit den Besatzern gut stellt oder den Widerstand unterstützt. So könnt ihr mit Gerdas Vater Dieter und seinen Kameraden auf der Straße vor der Klinik reden, bevor Gerda mit der Arbeit beginnt und so Punkte bei den Besatzern und ihrem Papa sammeln, aber die Protagonistin sinkt damit im Ansehen der dänischen Bevölkerung, wenn sie so auf offener Straße ungezwungen mit der Wehrmacht plauscht.Vor der Interaktion mit Hotspots, die die Geschichte vorantreiben, lohnt es, die kleinen Areale zu durchsuchen. Teils stockt ihr euer Inventar an Schmerzmitteln und anderen Items auf oder habt Interaktionen mit Nebenfiguren, die sich vielleicht später an euch erinnern. Bei riskanten Aktionen wie dem Diebstahl von Zigaretten oder Überredungsversuchen wird gewürfelt, wobei die Erfolgschancen unter anderem von euren Vertrauenswerten abhängen. Manche Aktionen sind nur möglich, wenn ihr gewisse Items habt oder durch eure Entscheidungen einen Punktevorrat in den geistigen Fähigkeiten Mitgefühl, Cleverness und Einsicht gesammelt habt, der dann verbraucht wird. So kommt ein wenig Rollenspiel ins Adventure.Auf der Stadtkarte wählt ihr den jeweiligen Schauplatz der nächsten Szene an. Dabei vergeht Zeit und schon bald stehen euch mehrere Orte offen, aber ihr habt nicht genug Zeit, alle zu besuchen. Auch beim Durchsuchen eines Raumes kann es sein, dass ihr nur eine bestimmte Zahl an Aktionen Zeit habt, ehe eine günstige Gelegenheit verstreicht.Während es in der Demo nur englische Texte und vereinzelt Sprachausgabe gab, soll die finale Version auch in andere Sprachen lokalisiert werden.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)