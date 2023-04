Teaser Manch ein Fan von Delphine Softwares 1992er-Klassiker Flashback hat bei der Ankündigung womöglich ein Tränchen verdrückt. Benjamin hat die Fortsetzung bei Publisher Microids angespielt und ist durchaus angetan.

Die Kämpfe finden so gut wie immer in Arena-artigen Umgebungen statt. Gezielt wird wie in einem Shoot-em-Up mit dem rechen Stick, entscheidender scheinen aber die Ausweich-Dashes zu sein, um Schaden zu vermeiden.

Direkter Anschluss mit Conrad Hart

– dem 2004 geschlossenen Entwicklerstudio Delphine Software haben wir mehr als nur einen Spieleklassiker zu verdanken. Ein weiterer ist der 1992 unter anderem für Amiga veröffentlichte Action-Plattformer, der sowohl technisch als auch erzählerisch in seiner Zeit herausragte.Chef-Entwickler der französischen Spieleschmiede damals:, der am liebsten im direkten Anschluss einen Nachfolger entwickelt hätte. Der wurde jedoch schnell eingestampft und 1995 folgte stattdessen miteine mit einem Third-Person-Shooter nicht gerade eine stilechte Fortsetzung. Mit dem französischen Publisher Microids im Rücken, der 2018 auch eine Jubiläumsedition zu Flashback veröffentlichte, kann Paul Cuisset 30 Jahre nach der Ur-Veröffentlichung seinen Traum eines direkten Sequels in die Tat umsetzen. Ich konnte den Anfang vonjüngst auf einem Line-Up-Event von Microids anspielen. Es ist ein kleiner Spagat zwischen betont klassisch und modern, der vielversprechend ist und funktioniert, bei dem das Team aber aufpassen muss, am Ende nicht an Kleinigkeiten zu scheitern.Flashback 2 knüpft unmittelbar an die Ereignisse des Vorgängers an und sorgt mit einem an dieser Stelle nicht näher beleuchteten Storytwist dafür, dass die eigentlich abgeschlossene Handlung doch noch weitergeht. Ihr übernehmt erneut den Part von Conrad Hart, einem Agenten des Galactic Bureau of Investigation, kurz GBI. Der muss zu Beginn nach einer Explosion in einem unterirdischen Laborkomplex des Saturn-Mondes Titan aus dem Untergrund entkommen und sich mit den finsteren Machenschaften der "Triangle Mafia" auseinandersetzen. Ähnlich wie im ersten Flashback steuert ihr Conrad aus der Seitenperspektive (zumindest vorerst), zieht euch nach einem Sprung an Kanten hoch, überspringt per Knopfdruck Hindernisse oder unterquert diese per Rolle. So ganz flüssig funktioniert das noch nicht immer, und da ich mich – anders als im Original – auch in die Tiefe bewegen kann, bleibe ich auch mal an irgendwelchen Ecken hängen oder muss mich anders positionieren, um den Schalter an einem Fahrstuhl zu bedienen.Je länger ich spiele, umso seltener stoße ich allerdings auf derartige "Probleme". Da greift der Gewöhnungsfaktor also entsprechend schnell und sogar auch andere noch vorhandene Hakeligkeiten der Steuerung geraten schnell in den Hintergrund. Nicht lange dauert es, bis ich mit Conrad die erste Schusswaffe aufsammeln darf. Spätestens in den Kämpfen gegen Drohnen, später auch gegen menschliche Gegner, in denen ihr es eher mit einer Art Isoperspektive zu tun bekommt, wird deutlich, dass nun auch die "Tiefe" ein wichtige Rolle spielt. Wie in einem Shoot-em-up zielt ihr hier mit dem rechten Stick auf die Widersacher und ballert ihnen (betont unblutig) mit eurer Knarre ein Loch in die Birne.Wichtiger als das Zielen ist aber offenbar das Ausweichen, wobei besagte Rolle im Kampf zu einer Art Teleportdash wird. Schaden kassiere ich bei Treffern einigen, erhalte allerdings so viele aktiv nutzbare Heilpakete, dass ich mich schon besonders blöd anstellen muss, um ins Gras zu beißen. Einmal geschafft habe ich das auf einem relativ großen, scrollenden Marktplatz dennoch, obwohl die Kämpfe der grob 20-minütigen Demo wohl noch eher von der leichten Sorte sein dürften. Das lag allerdings auch daran, dass ich dachte, dass der aktiv nutzbare Schleichmodus effektiver wäre. Zumindest auf dem Marktplatz bringt er allerdings relativ wenig. Ich werde zwar merklich später von den Wachen "entdeckt", aber die Szene zu lösen, ohne die Gegner abzuschießen und die anderen beim ersten Schuss zu alarmieren, war offenkundig nicht möglich.