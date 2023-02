Final Fantasy 16 Preview+

Begleiter Cid mischt auch in den Kämpfen mit, während Clive mit der defensiven Fähigkeit von Titan blockt.

Protagonist auf Rachemission

Nach der ersten Phase verliert Benedicta ihr Schwert und verwandelt sich, danach nimmt sie euch auch aus der Luft mit Geschossen aufs Korn – und das bleibt nicht der letzte neue Trick von ihr im Bosskampf.



Action, Action, Action

Square Enix lud GamersGlobal nach London, um schon jetzt Hand anzu legen. Dabei wurde betont, dass es sich um eine speziell für das Event gestaltete PS5-Demo handelte und sich noch einiges am Spiel bis zum Release ändern werde.1987 erschien der erste Teil von. Über 35 Jahre später kehrt der 16. Hauptteil der Reihe in gewisser Hinsicht zu den Wurzeln zurück: Im neuen Universum setzen die Entwickler auf ein klassischeres Mittelalter-Fantasy-Setting ohne Gegenwarts- oder Science-Fiction-Elemente. Auch ein Klassiker aus Final-Fantasy-Plots spielt eine große Rolle: Magische Kristalle. Die sind die wichtigste Energiequelle auf dem Kontinent Valisthea, in dem ein Gleichgewicht der Mächte herrscht durch den gesicherten Zugang zu Kristallen und den Domini. Diese Menschen tragen ein Eikon in sich, mächtige Wesen wie Bahamuth, die Serienveteranen als Beschwörungen oder optionale Bosse aus früheren Teilen bekannt sein werden. Die Domini können sich die Macht der Eikons zunutze machen oder sich sogar in die riesigen Wesen verwandeln. Das Gleichgewicht der Mächte besteht auch deshalb fort, weil es eine abschreckende Aussicht ist, einen Feind mit einem Dominus in seiner Armee anzugreifen. So war es zumindest, bis die Macht der Kristalle zu versiegen beginnt und ein großer Krieg in Valisthea sich anbahnt.Euren Protagonisten Clive lernt ihr erst als jugendlichen Prinzen kennen. Im Tutorial lernt ihr die Grundlagen des Kampfes und beweist euch damit würdig, seinen kleinen Bruder zu beschützen. Obwohl eigentlich Clive der Dominus seines Landes werden sollte, ruht das Eikon nun in seinem Brüderchen Joshua. Bei der Infiltration einer Burg und dem Bosskampf gegen das Eikon Garuda in der Demo fand in der Zwischenzeit ein Zeitsprung statt. Clive schaut nun grimmig drein und trägt ein Tattoo im Gesicht. Erst ist nicht mehr Prinz sondern ein herumstreifender Schwertkämpfer. Er konnte nicht verhindern, dass ein Mann mit einem bis dahin noch nie gesehenen finsteren Eikon Joshua umbrachte und nun sucht er den Mörder, um Rache zu üben. Wie Producerausführt, soll die Story dabei auch das Schicksal der Domini erkunden, die in manchen Nationen als Helden gefeiert werden, in anderen aber ein Dasein als Gefangene fristen.Ich spielte zwei Abschnitte: Die Infiltration einer Burg mit Clive, seinem treuen Wolfshund und dem Dominus Cid sowie einen Eikon-Bosskampf gegen die Harpiyen-artige Garuda. In ersterem Abschnitt treffen die Eindringlinge auch auf die Kommandantin Benedicta, deren König auch Cid früher diente. Das Treffen der beiden endet im Kampf, aber zunächst will Benedicta ihren alten Kameraden wieder auf ihre Seite ziehen. Da schwang natürlich ordentlich Pathos im Writing mit, aber das Wiedersehen der beiden war schön anzusehen. Besonders als Benedicta auffährt "Du hältst es für eine Schande, dass ich meine Gaben zu meinem Vorteil einsetze?" und er entgegnet "Wenn es keine Schande ist, warum bemitleidest du dich dann so sehr?" (Die Demo verfügte dabei neben der tollen englischen auch über eine gelungen wirkende deutsche Sprachausgabe). Clive selbst wirkte nicht übertrieben in seiner grummeligen, stets nur auf sein Ziel fokussierten Art, allerdings tat er sich als Charakter in den Abschnitten noch nicht besonders hervor.Nach der Ankunft in der Burg warf Clive alle Heimlichkeit direkt über Bord und schenkte den Wachen kräftig ein. Standardmäßig verkette ich durch Hämmern der Viereck-Taste Schwerthiebe, mit Dreieck schieße ich Magie auf die Feinde. Es gibt durchaus ein paar spezielle Manöver durch gewisse Eingabefolgen mit recht straffen Timing, das Kampfsystem setzt aber nicht stark auf Kombos aus der Kombination der beiden Standard-Angriffstasten wie esund Co tun. Ein schönes Detail der Mechanik war für mich, dass ich durch Halten der Tasten einen starken Schlag aufladen kann, während ich Magieprojektile um mich werfe und umgekehrt. Das habe ich auch fleißig genutzt und das schuf einen schönen Übergang zwischen Nah- und Fernkampf.