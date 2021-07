Elex 2 Preview+

Teaser Nach Elex 1 kommt Elex 2, aber in Wahrheit ist es Gothic 8? Kann man so sehen, doch mir hat auf jeden Fall gut gefallen, was Björn Pankratz und Co. kürzlich im Online-Event vorführten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Gothic, iterieren die Ruhrpott'ler unverzagt das immer selbe Spielprinzip, natürlich mit immer neuen Stories und Spielwelten und Fraktionen. Dennoch: Auch Elex 2 hält sich so frappierend an das Grundgerüst von Risen, dass man schon mal nachfragen darf, ob etwas mehr Innovation nicht angebracht wäre. Auf der anderen Seite ist es eben ein Heimkommen, und es ist spannend, was sich dann doch ändert von Spiel zu Spiel und Serienteil zu Serienteil.



Und bei Elex 2 ist das eine ganze Menge: Nach dem erfolgreichen Finale seitens unseres Helden Jax droht neues Unheil: Die Wissenden – eine Alienrasse mit großer Gier nach Elex, dem namensgebenden Wunderstoff – kündigen sich an. Jax versucht, die Fraktionen der Welt Magelan zu warnen, wird aber sprichwörtlich in die Wüste geschickt. Als einige Jahre später dann die Wissenden tatsächlich eintreffen und Magelan überrennen, ist es zu spät. Und, wie in RPG-Fortsetzungen fast immer üblich, erleidet Jax irgendeinen Schicksalsschlag, der ihn in seinen Fähigkeiten und Fraktionszugehörigkeiten resettet. Klar, es muss ja wieder Room for Improvement respektive Levelaufstiege geben...

Der Erstkontakt mit einem neuen Piranha-Spiel fühlt sich an wie heimzukommen: Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten, eben seit 2001 und, iterieren die Ruhrpott'ler unverzagt das immer selbe Spielprinzip, natürlich mit immer neuen Stories und Spielwelten und Fraktionen. Dennoch: Auch Elex 2 hält sich so frappierend an das Grundgerüst von Risen, dass man schon mal nachfragen darf, ob etwas mehr Innovation nicht angebracht wäre. Auf der anderen Seite ist es eben ein Heimkommen, und es ist spannend, was sich dann doch ändert von Spiel zu Spiel und Serienteil zu Serienteil.Und bei Elex 2 ist das eine ganze Menge: Nach dem erfolgreichen Finale seitens unseres Helden Jax droht neues Unheil: Die Wissenden – eine Alienrasse mit großer Gier nach Elex, dem namensgebenden Wunderstoff – kündigen sich an. Jax versucht, die Fraktionen der Welt Magelan zu warnen, wird aber sprichwörtlich in die Wüste geschickt. Als einige Jahre später dann die Wissenden tatsächlich eintreffen und Magelan überrennen, ist es zu spät. Und, wie in RPG-Fortsetzungen fast immer üblich, erleidet Jax irgendeinen Schicksalsschlag, der ihn in seinen Fähigkeiten und Fraktionszugehörigkeiten resettet. Klar, es muss ja wieder Room for Improvement respektive Levelaufstiege geben...

Kommentare

Du kannst diesen Test/diese Preview als Video ansehen, klicke dazu oben den Play-Button im Screenshot.

Den vollen Zugriff (ganzer Text samt Wertungskasten & Meinungskasten plus Audiofassung plus Zugriff auf die Comments, wo du mit uns diskutieren kannst) erhältst du per Fairness-Abo schon ab 1,99 Euro pro Monat. Oder du nimmst gleich ein Premium-Abo (ab 4,99 Euro, Probemonat nur 99 Cent) mit 20 weiteren Vorteilen. Ein komplettes Beispiel für unsere Tests/Previews findest du hier:

Preview+ F1 2021 Mit echtem Storymodus zum Sieg? Veröffentlicht am 02.06.2021: Auch im Jahr der Übernahme durch EA erscheint Codemasters' F1-Simulation für PC und Konsole. Neu im Gepäck: ein Storymodus, eine Zwei-Spieler-Karriere und erstmals Next-Gen-Fassungen. Doch: wird es auch gut?

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: Jeden Monat aktualisieren wir unsere Premium-Beispiele mit kompletten Inhalten aus dem Vormonat. Im folgenden listen wir unsere Abo-Varianten auf, du kannst hier auch direkt ein Abo abschließen.