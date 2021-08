Diablo 2 Resurrected Preview

Teaser Ohne Vorkenntnisse und rosarote Brille hat sich Hagen auf Xbox Series X in die geschlossene Multiplayer-Beta vom aufpolierten Diablo 2 gestürzt. War es Liebe auf den ersten Klick?

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIm Jahr 2000 bescherte Blizzard der Weltdas zusammen mit dem Add-Onbis heute von Fans in höchsten Ehren gehalten wird – wenn nicht manche es verdammen, weil sie so lange nicht von dem teuflischen Sog aus Looten und Leveln wegkamen. Nicht so der Autor dieser Zeilen, der zwar so einige von Diablo geprägte Hack and Slays wiespielte, aber nie das berühmte Diablo 2 – weil er schon im erstennicht lang genug durchhielt, um das Ende zu sehen.Im Februar dieses Jahres kündigte Blizzard erst das grafisch auf aktuellen Stand gebrachte Remasteran, das bereits am 23. September 2021 erscheinen wird. Einen Monat vorher startet nun die geschlossene Multiplayer-Beta (die offene Beta folgt vom 20. bis 23. August). Die perfekte Gelegenheit für mich also, 21 Jahre zu spät auf der Diablo-Party aufzuschlagen. Dank der Modernisierung des Schnetzel-Klassikers und der tatkräftigen Unterstützung anderer Mitschlächter wird es doch sicher ein leichtes, heute ins Spiel zu finden, oder?