Deathloop Preview+

Teaser Mit ihrem Zeitschleifen-Shooter wollen die Arkane Studios zum Experimentieren und Erkunden einladen. Nach etwa 7 Stunden mit der Release-Version können wir sagen: Der Ansatz scheint gelungen zu sein.

Überall in der Spielwelt finden sich solche Nachrichten, die mal mehr, mal weniger hilfreich sind.

Verkatert und verwirrt

Die beiden Eternalisten sind via Nexus verbinden. Stirbt einer, stirbt der andere.

Visionäre im Visier

Das Hackamajig-Gerät erlaubt es euch, Geschütztürme, Türen und andere Geräte zu hacken.

Nicht ohne mein Residuum!

Meinung: Dennis Hilla Die Erkundung von Blackreef hat mich so sehr in ihren Bann gezogen, dass ich mich nur schwer von der Insel losreißen konnte, um diese Preview zu machen. Denn so sehr ich auch die Befürchtung hatte, dass der Spielspaß unter der ständigen Wiederholung leiden könnte, diese Angst verpuffte schnell im Raum-Zeit-Kontinuum. Quasi in jedem Loop habe ich etwas Neues über die Visionäre, Spielwelt oder Colts Vergangenheit gelernt. Alleine das motiviert schon ungemein und löst ein unerwartetes „Ein Loop noch“-Gefühl aus. Besonders spannend dürfte das in Kombination mit einer spielergesteuerten Julianna sein. Die Online-Modus konnte ich für diese Preview aber leider noch nicht testen.



Beim Gameplay selbst setzt Arkane auf bekannte Stärken. Die Waffen fühlen sich jeweils unterschiedlich an und machen auf ihre eigene Weise Spaß, besonders angetan hat es mir die lautlose Nagelpistole. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Tafeln, mit denen ihr euch flott durch die Levels teleportiert oder Gegner miteinander verbindet. Das Sammeln von Residuum zum Erhalt von Items und Skills ist zwar nötig, artet aber nie in anstrengenden Grind aus. Kurzum, nach sieben Stunden in Blackreef bin ich mir sicher, dass Deathloop einer der großen Shooter-Hits dieses Jahres wird. Ihr solltet aber Experimentierfreudigkeit mitbringen und einen Hang zum Schleichen haben. Rambos haben es bedeutend schwerer in der Zeitschleife. Die Erkundung von Blackreef hat mich so sehr in ihren Bann gezogen, dass ich mich nur schwer von der Insel losreißen konnte, um diese Preview zu machen. Denn so sehr ich auch die Befürchtung hatte, dass der Spielspaß unter der ständigen Wiederholung leiden könnte, diese Angst verpuffte schnell im Raum-Zeit-Kontinuum. Quasi in jedem Loop habe ich etwas Neues über die Visionäre, Spielwelt oder Colts Vergangenheit gelernt. Alleine das motiviert schon ungemein und löst ein unerwartetes „Ein Loop noch“-Gefühl aus. Besonders spannend dürfte das in Kombination mit einer spielergesteuerten Julianna sein. Die Online-Modus konnte ich für diese Preview aber leider noch nicht testen.Beim Gameplay selbst setzt Arkane auf bekannte Stärken. Die Waffen fühlen sich jeweils unterschiedlich an und machen auf ihre eigene Weise Spaß, besonders angetan hat es mir die lautlose Nagelpistole. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Tafeln, mit denen ihr euch flott durch die Levels teleportiert oder Gegner miteinander verbindet. Das Sammeln von Residuum zum Erhalt von Items und Skills ist zwar nötig, artet aber nie in anstrengenden Grind aus. Kurzum, nach sieben Stunden in Blackreef bin ich mir sicher, dass Deathloop einer der großen Shooter-Hits dieses Jahres wird. Ihr solltet aber Experimentierfreudigkeit mitbringen und einen Hang zum Schleichen haben. Rambos haben es bedeutend schwerer in der Zeitschleife.

Deathloop

Vorläufiges Pro & Contra Nahezu jeder Run bietet neue Erkenntnisse

Ausrüstung vielseitig mit Siegeln, Tafeln und Waffen an Spielstil anpassbar

Jede Tageszeit verändert die Gebiete mitunter stark

Schicke Optik mit 60er-Jahre-Anleihen und passender Musik

Kein Zeitdruck innerhalb der Gebiete

Flüssige 60 Bilder pro Sekunde bei dynamischem 4K (PS5, Leistungsmodus)

Julianna weit weniger invasiv als befürchtet Ohne Erkundungsdrang dürfte wenig Spaß aufkommen

"Nur schnell zum Ziel rennen" resultiert im Tod, verlorenen Items und Frust

Stealth deutlich effektiver als Rambo-Vorgehen Aktuelle Einschätzung Nach der ersten Präsentation hinterließ Deathloop noch einige offene Fragen. Sieben Stunden in Blackreef später wird aber klar, dass Arkane an einem potenziellen Shooter-Hit arbeitet. Damit das Spiel nicht gut wird, müsste aus der gespielten Release-Fassung im Goldstatus eine Menge Qualität herausgepatcht werden. Das ist aber wohl sehr unwahrscheinlich und so sollten sich Freunde ungewöhnlicher Mechaniken den 17. September dick im Kalender anstreichen. Sehr Gut Aktueller Stand Release-Fassung im Gold-Zustand auf PS5

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWenn ihr jemals ein Spiel der Arkane Studios auf eurem Bildschirm hattet, dann wisst ihr, dass das französische Studio nicht gerne nach Schema F vorgeht. Betrachtet man die jüngere Ludografie, dann fallen mitundzwei Titel auf, die übernatürliche Elemente mit Stealth mischen, gerne mal eine Prise Rollenspiel einstreuen und dabei die Story nicht aus den Augen verlieren. Kurz gesagt: Wenn ihr einen Titel von Arkane spielt, dann werdet ihr das schnell an der eigenen Handschrift des Studios merken. Da bildet auch ihr neues Eisen im Entwicklungsfeuer keine Ausnahme:Böse Zungen könnten nun behaupten, dass der neue Shooter wie Dishonored in einem abgedrehten 60er-Jahre-Setting aussieht. Das mag zwar zum Teil stimmen, wird dem Spiel aber in keinster Weise gerecht. Der große Twist ist nämlich eine Zeitschleifen-Mechanik. Wie der arme Bill Murray im Film Und täglich grüßt das Murmeltier muss Held Colt denselben Tag immer wieder und wieder und wieder und wieder erleben – und ihr damit auch.Das mag nun etwas dröge oder gar langweilig klingen. Ich konnte aber bereits etwa sieben Stunden mit der Release-Fassung von Deathloop auf der PS5 verbringen und kann, sämtliche Inhalte dieser Preview vorwegnehmend, bereits sagen: Das neue Arkane-Spiel ist alles andere als öde und repetitiv. Warum und weshalb? Das erfahrt ihr im nachfolgenden Text oder (noch besser) in meiner 4K60-Videopreview.Irgendwie meint es das Leben mit Colt nicht zu gut. Der Held von Deathloop erwacht an einem Strand, neben ein paar leeren Flaschen, und hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Nun mögen die Sherlocks unter euch pfeilschlau kombiniert haben, dass der gute Mann vermutlich einfach eine ausgiebige Sauftour hinter sich hat, so einfach ist das aber nicht. Denn auf Blackreef ist er nicht zufällig gelandet und auch seine Geschichte auf der Insel verbirgt mehr, als man zunächst denken würde.Das bringt ihm schnell auch Julianna näher. Die Dame hat scheinbar massive Probleme mit Colt, denn sie macht unerbittlich Jagd auf ihn. Und doch sind die beiden regelmäßig via Hackamajig in Kontakt – was es mit dem Funkgerät auf sich hat, dazu später mehr. Dabei agiert die Dame entweder KI-gesteuert oder sie wird von einem anderen Spieler kontrolliert. Den Online-Modus konnte ich für diese Preview allerdings noch nicht ausprobieren.Wie aber kann Colt den Loop denn nun brechen? Ganz einfach, er muss nur acht Leute innerhalb eines Tages töten. Blöd ist aber, dass die so genannten Visionäre nicht nur bis an die Zähne bewaffnet sind, sondern auch erstmal gefunden werden müssen. Also untersucht ihr die einzelnen Gebiete von Blackreef und versucht Hinweise über den Verbleib der Zeitschleifen-Hüter zu beschaffen. Die findet ihr entweder in Audio-Logs, Briefen, Kommunikationsterminals, indem ihr Lautsprecherdurchsagen belauscht oder auf vielen anderen Wegen. Das macht Spaß und belohnt die genaue Erkundung der Bezirke.Es gibt vier Tageszeiten in Deathloop, je nachdem wann ihr ein Gebiet besucht, verändert sich dieses entsprechend. Und damit meine ich nicht, dass die Lichtverhältnisse sich ändern und die Eternalisten (Standard-Gegner) ein paar Meter versetzt stehen. Sondern die Bezirke werden teils richtiggehend auf den Kopf gestellt. Plötzlich sind Löcher in Wänden, wo vorher noch keine waren. Durchgänge sind offen oder verschließen sich, Türen lassen sich nicht mehr öffnen, ihr findet andere Hinweise und so weiter.Natürlich wirken sich auch eure Taten auf euer Spielerlebnis aus. So könnt ihr den Tod bestimmter NPCs verhindern, was euch neuer Türen öffnet. Hinter diesen findet ihr Hinweise auf Visionär-Verstecke, Colts Vergangenheit und neue Waffen, Siegel und Tafeln. Experimentierfreudigkeit wird also belohnt.Besonders wichtig wird die Anreicherung von eurer Ausrüstung, sobald ihr die Mechanik freigeschaltet habt. In den Levels könnt ihr die Ressource Residuum sammeln, die euch ermöglicht, die gesammelten Objekte über Loops hinweg zu sichern. Wenn ihr das nicht tut und ein Tag endet oder ihr getötet werdet und damit die Schleife neu startet, ist alles verloren. Das kann besonders dann ärgerlich sein, wenn ihr eine besonders starke Waffe von einem Visionär erhalten habt und gerade auf dem Weg zur Tür aus dem Level hinaus seid und auf den letzten Metern noch erledigt werdet. Ja, das ist mir schon passiert.Neben Schießprügeln sammelt ihr in den Levels auch Siegel. Diese können, je nach Typ, direkt auf Colt angewendet werden oder sie verbessern eure Waffen. Ihr verringert Nachladezeit, fördert die Effektivität eure Heilungen, erhaltet einen Doppelsprung und so weiter. Wirklich cool wird es aber erst durch die Tafeln. Damit erhaltet ihr Spezialfähigkeiten, die euch das Leben massiv erleichtern können. Standardmäßig an Bord ist Reprise, das euch zwei Zusatztode erlaubt. Werdet ihr erschossen, stürzt ab oder gebt sonst irgendwie den Löffel ab, werdet ihr an einen Punkt zurückgesetzt, an dem ihr vor eurem Tod wart. Besonders praktisch: Die Eternalisten halten euch für tot, ihr könnt also wieder das Überraschungsmoment ausnutzen.Nicht zu unterschätzen ist auch der Teleport. Mit diesem bewegt ihr euch flotter durch die Levels und er kann auch mit Doppelsprüngen verknüpft werden. Mit mein Liebling ist bisher aber der Nexus. Mit ihm verbindet ihr zwei oder mehr Gegner miteinander. Oder besser gesagt ihre Schicksale. Erschießt ihr den einen, stirbt auch der andere.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)