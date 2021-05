Deathloop Preview

Teaser Die Arkane Studios bezeichnen ihren Zeitschleifen-Shooter als "Dishonored mit Knarren". Nach einer ersten Missions-Vorführung haben wir allerdings den Eindruck, dass doch noch mehr im Spiel steckt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Deathloop ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die im französischen Lyon ansässigen Arkane Studios experimentieren gerne mit Genres. Während ihre erster Titelein "Sandkasten-RPG" nach dem Vorbild vonwar undein 3D-Action-Rollenspiel, gingen sie mit den beiden-Teilen in die-Richtung (an dessen zweiten Teil Arkane ebenfalls beteiligt war). Und das Reboot vonwiederum erinnerte stark an(das wiederum Vorlage für Bioshock gewesen ist). Das seit 2010 zur Bethesda-Mutter Zenimax gehörende Studio mischt dafür fröhlich Rollenspiel-Elemente, Story-Twists und Stealth-Mechaniken. Generell gilt: Arkane-Titel haben immer einen ganz eigenen Stil.Umso spannender ist nun, dass Arkane selbst behauptet, dass ihr neues Werkim Kern Dishonored ist, dieses Mal aber mit Fokus auf Schusswaffen statt Nahkampf. Das ist natürlich nur eine sehr grobe Umschreibung, unterschlägt sie doch das wichtigste Element des Spiels: die Zeitschleifenmechanik. Der Hauptcharakter Colt ist in einer solchen gefangen und muss wieim Filmein und denselben Tag wieder und wieder und wieder und wieder erleben. Doch glücklicherweise findet der Protagonist schnell heraus, wie er den Kreis durchbrechen und alles wieder zurück in den Normalzustand versetzen kann: Er muss acht Visionäre töten, sich selbst zu wichtig nehmende Personen auf der Insel ...