Teaser Eine koreanisch-kanadische Koproduktion soll die Echtzeit-Strategie wieder zu alter Stärke führen. Die erste Betaversion spielt sich wie Command & Conquer Generals, aber reicht das heute noch aus?

Mit Kampfhelikoptern und Sprunginfanterie stattet unsere Luftwaffe der gegnerischen Basis einen Überraschungsbesuch ab.

Mini-Multiplayer-Beta

Die Herald-Unterstützungsfahrzeuge errichten blau schillernde Energieschilde, die Verbündete vor Beschuss schützen.

Jawohl, Herr Kommandant!

Einen Sack Flöhe hüten

In unserer Basis herrscht emsiges Treiben: Kleine Sammler bauen Rohstoffe in Minen ab.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWenn ihr vonbisher nichts gehört habt, ist das kaum verwunderlich. Denn auch wenn es sich bei dem Titel um einen der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter der Welt handelt, ist er hierzulande größtenteils unbekannt. In seiner Heimat Korea erreicht der-Klon aber Millionen User und generiert umgerechnet mehrere Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist dank dem Free-to-Play-System möglich, bei dem ihr gegen Echtgeld zusätzliche Objekte oder Ingame-Währung erwerben könnt.Nun sind koreanische E-Sportler nicht unbedingt dafür bekannt, im Bereich der Ego-Shooter ganz vorne mitzuspielen. Ein Genre dominieren sie aber seit Jahrzenten: Echtzeit-Strategie. Kein Wunder also, dass mitnun ein entsprechender Ableger entsteht – allerdings nicht in Fernost, sondern in Kanada. Verantwortlich zeichnet das Studio Blackbird Interactive aus Vancouver, das unter anderem auch anarbeitet. Als Produzent und Publisher fungiert schließlich Prime Matter aus München. Eine wirklich internationale Angelegenheit also.Ich durfte nach einer Pandemie-gerechten Online-Präsentation der Entwickler eine frühe Betaversion des Echtzeit-Strategietitels ausprobieren. Die war vor allem in puncto Umfang stark beschränkt: Spielbar waren lediglich zwei Skirmish-Karten, wahlweise gegen menschliche Kontrahenten oder Bots. Die fertige Fassung soll zusätzliche Szenarien und Spielmodi, einen umfangreichen Map-Editor sowie eine richtige Solokampagne bieten.Es gibt zwei Fraktionen: Global Risk und Black List, die dürften Kennern des Shooters bereits bekannt sein. Eine dritte Partei soll im Februar enthüllt werden. Beide Gruppen stützen sich auf rund ein halbes Dutzend Einheiten und ebenso viele Gebäude. Global Risk setzt dabei auf eher traditionelle Streitkräfte. Der Phalanx beispielsweise ist ein schwer gepanzerter Durchbruchswagen, der sich auf Befehl eingräbt, was ihn fast unverwundbar macht, allerdings auch festnagelt. Dem gegenüber ist der Cavalier ein flotter Aufklärungsflitzer, der zwar nicht viel aushält, Feinden aber Minen in den Weg legen kann. Das Arsenal der Rivalen von Black List wirkt dagegen etwas notdürftig zusammengeflickt, allerdings auch einfallsreich. Die Luftwaffe der Söldner stützt sich zum Beispiel auf Infanterie mit Turbinenrucksäcken. Und der Cheetah-Buggy holt gegnerische Flugzeuge mit einer Harpune vom Himmel.Nicht nur die Einheiten punkten mit besonderen Fähigkeiten. Die Fraktionen haben darüber hinaus Zugriff auf Spezialwaffen, die jederzeit und praktisch überall eingesetzt werden können, allerdings eine lange Abklingzeit oder eine begrenzte Zahl an Ladungen haben. Wie weiland beihängen die Sonderaktionen davon ab, welche Kommandanten die Armeen anführen. In der fertigen Fassung soll es mehrere Generäle zur Auswahl geben, um unterschiedliche Spielstile und Allianzen zu ermöglichen. Auch wenn dieses Prinzip durchaus reizvoll ist und sich in der Vergangenheit ja bereits bei anderen Titeln bewährt hat, in der Beta konnte ich vorerst nur aus zwei Anführern wählen. Wie stark sich die Kommandanten letztlich auswirken kann ich also noch nicht bewerten.Commander Cardinal kann Sammelpunkte setzen, die Global-Risk-Soldaten heilen und ihre Feuerkraft steigern, und Artillerieschläge anfordern, die ein begrenztes Gebiet unter Trommelfeuer nehmen. Auf der Gegenseite kann Commander Phoenix getarnte Außenposten anlegen und kleine Truppenverbände teleportieren.Abgesehen von den Kommandanten setzt Crossfire – Legion auf klassische Echtzeit-Mechaniken: Ich baue zwei Rohstoffe ab (Öl und Erz), ziehe Versorgungslager, Kasernen und andere Gebäude hoch, erforsche Technologien und produziere Einheiten am Fließband, die ich in kompakten Kampfgruppen meinen Gegenspielern auf den Hals hetze. Weil Legion ordentlich Tempo macht, wenige Automatiken zur Verfügung stellt und es wie erwähnt einige Spezialfertigkeiten gibt, die manuell ausgelöst werden, waren meine ersten Gehversuche wirklich fordernd.Zumal mich der Computergegner mit überraschenden Überfalltaktiken ständig auf Trab gehalten hat. Zum Glück (?) zeigte der Prozessorgeneral in der Beta noch gelegentliche Aussetzer und hatte seinerseits meinen Gegenangriffen oft erschreckend wenig entgegenzusetzen. Auch die Truppen-KI scheint noch nicht ganz ausgereift: Abgesehen von wiederkehrenden Wegfindungsproblemen hat mich vor allem gestört, dass meine Schützlinge wenig Eigeninitiative zeigen und beispielsweise nicht selbständig auf Bedrohungen reagieren oder ihre Ziele nach Gefährlichkeit auswählen. Die Kampfgruppen zu koordinieren, war oft nicht einfach.