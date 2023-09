Cities - Skylines 2 Preview+

Teaser Rund eine Stunde konnten wir auf der Gamescom 2023 bereits als Bürgermeister in einer Beta-Version der Städtebau-Simulation auf PC schalten und walten – dabei fielen neue Stärken direkt ins Auge.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei schlechtem Wetter soll es den Bewohnern mehr nach Indoor-Aktivitäten wie einen Kinobesuch verlangen. Bei Schnee kracht es schonmal schneller auf den Straßen. Ein Tag (ungefähr eine Ingame-Stunde) entspricht dabei einem Monat.



Setzt den Vierteln einen eigenen Stempel auf

Studio-CEO Mariina Hallikainen und ihr Kollege Henri Haimakainen standen Hagen mit Rat und Tat zur Seite.

Dank vieler Details macht es Spaß, auch ganz nah ins Geschehen zu zoomen und das Treiben in der eigenen Stadt zu beobachten.

Es muss nicht immer eine Großstadt sein

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz

In rund einer Stunde Spielzeit mit Cities – Skylines 2 auf der Gamescom konnte ich natürlich nur an der Oberfläche kratzen, aber was ich spielte, machte Eindruck. Trotz der Komplexität des Spiels führt die neue Einführung flott durch die Basics von Straßenbau, Strom- und Wasserversorgung und triggert weitere Tutorial-Herausforderungen dynamisch je nach Spielweise.



Die Fortsetzung zu einem so lange gepflegten Titel steht immer vor der Herausforderung: Man tritt in Vergleich zum Vorgänger, der auf den Stand von vielen Jahren an Patches und DLCs ist. Aber sowohl mit seinen großen und kleinen Neuerungen als auch mit den schönen grafischen Details scheint Cities – Syklines 2 auf dem besten Weg, Städtebau-Fans direkt zum Start sehr glücklich zu machen. Nur wer sich einen Karriere-Modus wünscht, wird enttäuscht.



Mein persönliches Highlight waren die gemischten Zonen, weil die mehrstöckigen Gebäude mit den Läden im Erdgeschoss mich direkt an gewisse Ecken meiner Heimatstadt erinnerten. Ohne sie, würde mir nun etwas fehlen! Ein schönes Detail der Simulation: Die Läden standen zunächst leer und mit der Zeit lösten die Schilder von Cafes, Buchläden und andere Geschäfte die Zu-Vermieten-Banner ab – auch beim Beobachten der eigens errichteten Stadt kommt so Freude auf. In rund einer Stunde Spielzeit mit Cities – Skylines 2 auf der Gamescom konnte ich natürlich nur an der Oberfläche kratzen, aber was ich spielte, machte Eindruck. Trotz der Komplexität des Spiels führt die neue Einführung flott durch die Basics von Straßenbau, Strom- und Wasserversorgung und triggert weitere Tutorial-Herausforderungen dynamisch je nach Spielweise.Die Fortsetzung zu einem so lange gepflegten Titel steht immer vor der Herausforderung: Man tritt in Vergleich zum Vorgänger, der auf den Stand von vielen Jahren an Patches und DLCs ist. Aber sowohl mit seinen großen und kleinen Neuerungen als auch mit den schönen grafischen Details scheint Cities – Syklines 2 auf dem besten Weg, Städtebau-Fans direkt zum Start sehr glücklich zu machen. Nur wer sich einen Karriere-Modus wünscht, wird enttäuscht.Mein persönliches Highlight waren die gemischten Zonen, weil die mehrstöckigen Gebäude mit den Läden im Erdgeschoss mich direkt an gewisse Ecken meiner Heimatstadt erinnerten. Ohne sie, würde mir nun etwas fehlen! Ein schönes Detail der Simulation: Die Läden standen zunächst leer und mit der Zeit lösten die Schilder von Cafes, Buchläden und andere Geschäfte die Zu-Vermieten-Banner ab – auch beim Beobachten der eigens errichteten Stadt kommt so Freude auf.

Cities - Skylines 2

Vorläufiges Pro & Contra Simulation noch vielschichtiger

Viele grafische Verbesserungen

Sinnvolle neue Komfort-Features Kein Karriere-Modus Aktuelle Einschätzung Colossal Order erweitert die Weltsimulation und auch die Optimierungs-Stellschrauben um weitere spannende Facetten, bietet neue optische Reize, vergisst bei aller Komplexität aber auch nicht, für mehr Komfort zu sorgen. Jeder Hobby-Bürgermeister, der ohne Karriere-Modus leben kann, darf sich auf diesen City-Builder freuen. Sehr Gut Aktueller Stand PC-Beta

Auf der Gamescom 2023 konnte ich inein kleines Städtchen aus dem Boden stampfen und bei einer bestehenden mittelgroßen Stadt die Gesundheitsversorgung verbessern sowie Flaschenhälse im Stromnetz auflösen. Dabei standen mir CEOund Game Designervon Colossal Order zur Seite.ist der aktuelle König im City-Builder-Ring, zumindest wenn es um die Erschaffung moderner großer Städte geht. Teil 2 soll den Vorgänger mit diversen spannenden Neuerungen noch übertrumpfen. Nicht nur werdet ihr auf den neuen Karten noch größere Städte als omnipotenter Bürgermeister aufbauen, auch die Bedürfnisse eurer Bewohner sollen vielseitiger und ihr Verhalten noch detaillierter simuliert werden. Eine andere, auffällige Neuerung: Es halten nun auch funktionale Wetterlagen und Jahreszeiten Einzug. Anders als zuvor (ohne etwaige Mods) ist die Witterung also nicht mehr nur optische Zierde, sondern wirkt sich mechanisch auf die Simulation aus. So steigt etwa bei Schneefall das Unfallrisiko. Dazu fallen Witterung und der Verlauf der Jahreszeiten in den drei Klimazonen – gemäßigt, kontinental und polar – unterschiedlich aus.Die Entwickler waren sichtlich stolz auf die Detailverbesserungen beim Anlegen und Modifzierieren von Straßen inklusive Hochstraßen und Tunneln. Mich erfreute eine ganz andere Neuerung beim Straßenbau: Als ich am Anfang mit der handlichen Grid-Funktion ein Gitternetz mit gleichmäßigen Block-Vierteln mit wenigen Klick anlegte, wurden parallel zu den Vekehrswegen auch automatischunterirdische Strom- und Wasserleitungenverlegt. Das ist für die Anfangsphase eine angenehme Erleichterung und im Detail könnt ihr natürlich trotzdem noch manuell optimieren.Gelungen finde ich auch die Features für mehr Varianz im Stadtbild. So gibt es nun eine neue Zone für Mischflächen aus Gewerbe und Wohnraum, mit Shops im Erdgeschoss und Wohnungen darüber. Außerdem könnt ihr nun sogenannte Signature-Gebäude setzen. Sobald eine Wohn-, Gewerbe- oder Industrie-Zone die nötigen Voraussetzungen erfüllt, stehen euch zur jeweiligen Sorte passende Varianten zur Wahl, die ihr händisch setzt und damit ein Stück der bestehenden Zone mit dem neuen Gebäude überschreibt. Auch auf die Weise bietet Colossal Order noch eine weitere Stellschraube zur Optimierung an, denn jedes Signature-Gebäude wie Papierfabriken bietet spezifische Boni. Konkret bietet eine Auto-Fabrik eurer Stadt etwa 2 Prozent mehr Industrie-Effizienz und um 10 Prozent gesteigerte Öl-Reserven.Allgemein gefiel mir der Aufbau des Tutorials. Am Anfang werdet ihr nur kurz in die wichtigsten Grundlagen eingeführt: Straßenbau, Zonen-Zuteilung, Abwasser, Kraftwerke. Bei letzteren ergibt sich beim Bau von Windkrafträdern automatisch die Entdeckung der Wettersimulation, ein Filter informiert praktisch, wo die besten Bedingungen für Windkraftanlagen herrschen. Auch die ersten Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Zonen sind schnell zugewiesen und die Bedürfnisse der Bewohner werden angeschnitten. Dann geht es schon los mit dem freien Bauen. Ahnlich wie zum Beispiel intauchen weitere Tutorial-Boxen dann dynamisch auf, wenn ihr beim Spielen auf neue Details trefft – zum Beispiel das Thema Gesundheitsversorgung. Kleine Herausforderungen laden dann dazu ein, mit dem neu gelernten System zu interagieren.Die kleinen ersten Erfolge bringen euch wiederum Erfahrungspunkte, die Meilensteine freischalten, die euch Zugriff auf noch mehr Gebäude und Funktionen geben. Nicht zuletzt hat man sich bei Colossal Order auch Gedanken um das Progressions-System gemacht. Durch die neue Erfahrungspunkte-Mechanik sind Meilensteine zum Freischalten weiterer Elemente für die Stadt nun nicht mehr an gewisse Bevölkerungszahlen geknüpft, da dies auf lange Sicht die Spieler zu sehr in Richtung Großstadt dränge. Durch das neue Erfahrungspunkte-System soll es auch eine valide Spielweise sein, eine große ländliche Gemeinde zu errichten, statt eine urbane Metropole.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)