Bayonetta 3 Preview+

Teaser In ihrem neuen Abenteuer verteilt Bayonetta auf vertraut gelungene Art Prügel, doch um gegen neue, mächtige Feinde zu bestehen, demonstriert sie auch einen ganz neuen Zaubertrick.

Zu den neuen Waffen von Bayonetta gehört der G-Knüppel. Diese Keule samt Dämonenschädel spuckt Feuer, wenn ihr den Angriffsknopf nach einem Schlag gedrückt haltet.

Hör mal wer da hommuncult

Glücklicherweise

ist

Bayonetta

wehrhaft

wie

eh und je. Durch

einen richtig

getimten

Ausweichschritt

löse

ich die

gute

alte

Hexenzeit

aus

, was kurz die Zeit extrem verlangsamt und die

auch

die

neuen

Feinde

doof

aus

der

Wäsche

schauen

lässt

,

während

Kugeln

,

Fausthiebe

und Tritte auf

sie

einprasseln

. In Sachen

Animationen

ist

es

eine

Freude, der Heldin

bei

ihrem

Prügeltanz

zuzusehen

.

Im

Laufe

des

Abenteuers

findet

sie

natürlich

wieder

neue

Spielzeuge

wie

den G-Knüppel und

auch

allgemein

legt

sie

ein

paar

neue

Schritte

aufs

Parkett

.

Die Spezialfähigkeit von Madama Butterfly ist es, Gegner mit einem geworfenen Kuss zu betäuben, allerdings muss die Dämonin zur Aufladung dieser Attacke selbst eine längere Tanzchoreographie abspulen.

Es wird diabolisch

Zwar beschwört die unaufhaltbare Umbra-Hexe mit ihren Haaren Dämonen , um ihre Gegner platt zu machen , allerdings sind ihre Bekanntschafen aus der Hölle weniger kooperativ , wenn es nicht darum geht , die verhassten Engel zu verspeisen . Daher muss sie Bayonetta mit einem Zauber unter ihre Kontrolle bringen . Einem Zauber-Tanz, um genau zu sein. Das ist nicht nur herrlich doof , das hat spielerische Auswirkungen : Im dritten Teil der Reihe verwende ich nun Magie-Energie dafür , um während Kämpfen Dämonen herbeizurufen , die ich aktiv steuere . Madama Butterfly geht sehr flott zur Sache, während der Fans ebenso gut vertraute Gomorrha behäbig zur Sache geht . Dabei gilt es, nicht Bayonetta zu vergessen , die angreifbar ist , während ich den Dämonen steuere . Dazu besitzt jeder Dämon besondere Manöver. So kann nur Gomorrha Gegner packen und herumschleudern.

Meinung: Hagen Gehritz Vom ersten Moment an glänzt Bayonetta 3 mit dem Flow, der auch die Vorgänger zu so grandiosen Action- Spielen machte . Angriffen auszweichen und mit der Hexenzeit zurückzuschlagen oder Knöpfe in Kombos gedrückt zu halten , damit Bayonetta während Nahkampfangriffen weiter aus allen Rohren ballert macht wieder großen Spaß . Neben diesen vertrauten Stärken führt Platinum Games mit der Dämonenbeschwörung eine gewichtige Neuerung ein , denn die Hilfe der höllischen Schergen ist nicht optional. Es braucht sie , wenn Feinde Schutzschilde beschwören . Und wer Wert auf Topwertungen in den Kämpfen legt , wird sich wahrscheinlich in den Beschwörer-Spielstil reinfinden müssen . Zur Story nehme ich an dieser Stelle nichts vorweg , aber der Auftakt bietet direkt jene absurden Momente und schon lächerlich spektakulären Szenen , die Bayonetta auszeichnen . Die öfter karg wirkenden Umgebungen und die unschön grisselige Art, mit der weiter entfernte Objekte und teils Effekte ausgeblendet werden , waren meine einzigen Wermutstropfen in meinen ersten Stunden mit Bayonetta 3. Mein Eindruck ist , das wird sehr gut!

BAYONETTA 3

Vorläufiges Pro & Contra Actionreiches Kämpfe mit zahlreichen Kombo-Möglichkeiten

Dämonenbeschwörung bringt frischen Wind

Abenteuerliche Skript-Momente und Zwischensequenzen Schwächen bei Auflösung und Detailgrad Aktuelle Einschätzung Bayonetta 3 schwächelt technisch, doch schickt sich mit Over-the-top-Inszenierung und wunderbar flotten Kämpfen an, das Erbe der Hexe mehr als würdig weiterzuführen. Sehr Gut Aktueller Stand Nahe an Release-Version

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSchon 12 Jahre ist es her, dass die schießwütige Umbra-Hexe Bayonetta in ihrem Debüt antrat, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lösen und allerhand Engeln die Federn zu rupfen. Letztere waren auf die mit Dämonen paktierende und großspurige Dame nicht gut zu sprechen sind. Bayonettas Reise begann auf Xbox 360 und PlayStation 3. Fans von Spectacle Fighters á la(dessen Schöpfer Hideki Kamiya auch Bayonettas Papa ist) waren verzückt, doch der kommerzielle Erfolg war überschaubar, für eine Fortsetzung fand Platinum Games erst keine Interessenten – doch dann nahm ausgerechnet Nintendo übersexualisierte Heldin, die gerne bei Finishern ihre Feinde in blutige Brocken verwandelt, unter die Fittiche. So erschien das ebenfalls sehr gelungene Bayonetta 2 (im Test, Note 8.5 ) zunächst für WiiU und später wie der Erstling auch für Switch.Nun ist es bald soweit und ein drittes haarsträubendes Abenteuer (habe ich schon den Teil erwähnt, dass sie ihre Haare als Kleidung trägt, selbige aber auch als Katalysator für Dämonenbeschwörungen braucht und daher öfter nur spärlichst bekleidet herumläuft?) mit Bayonetta schlägt auf Nintendo Switch ein. Ich konnte schon jetztspielen und darf euch in dieser Vorschau schon darüber informieren, wie Teil 3 frischen Wind in die Kämpfe bringt.Ich fand mich mit Bayonetta im zerstörten Tokio wieder. Grund für die Verwüstung war nicht etwa Godzilla (ein Crossover, das ich Platinum durchaus zutrauen würde), sondern die Hommunculi. Diese Armee an Biowaffen stammt weder aus Paradiso (Himmel) noch Inferno (Hölle), aber deshalb sind sie nicht auf weniger Ärger aus, wie ihr sicherlich denken konntet, so wie der Haufen mit Tokio umspringt.So schön die Kämpfe gefallen, technisch wird Bayonetta 3 keinen Blumentopf gewinnen. Die Auflösung wirkt öfter verwaschen und besonders unschön fällt auf, wie nicht nur Gegner vor der Kamera sich zu einer Wolke kleiner Punkte auflösen, sondern auch Objekte oder auch Effekte in der Ferne – letzteres kann dann nicht mehr mit der Wahrung des Überblicks begründet werden. Flüssig erschien mit das Kampfgeschehen aber jederzeit.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)