Teaser Von der Leinwand auf die Spiele-Hardware: Ubisoft ließ uns bereits erste Missionen auf Pandora erleben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei vielen Details legen die Entwickler wert auf Immersion. Ernte ich von einem getöteten Tier Ressourcen, lässt vorher meine Figur in einer kurzen Animation die Handfläche darüber Kreisen und dankt mit großem Ernst für die Gabe.

Blaue Früchte

Der spielbare Ausschnitt warf mich mitten ins Geschehen. Ich spielte dabei eine bereitgestellte weibliche Na'vi. Eigentlich wählt ihr selbst zu Beginn des Abenteuers das Geschlecht eures Avatars (höhö) und passt dessen Aussehen an . Bei eurem Alter Ego handelt es sich dabei um einen besonderen Außenseiter: Ihr seid nicht in der Obhut euresgleichen aufgewachsen, sondern wurdet als Kind von der militaristischen Menschenfraktion entführt und zum Soldaten ausgebildet. Deswegen greift ihr unter anderem sowohl auf Pfeil und Bogen als auch auf Maschinengewehre und andere Technologie zurück. Zudem steht ihr im Kontakt mit anderen Na'vi mit einem ähnlichen Schicksal wie ihr, die durch den menschlichen Einfluss eher so reden wie die jugendlichen Protagonisten aus Watch Dogs.

Die Preview-Demo begann mitten in der dichten Vegetation Pandoras. Mein Ziel war es, einen besonderen Nektar für ein Ritual zu ernten . Nutzte ich auf Knopdruck meine Na’vi -Sinne, zeigte ein grünbläuliches Glühen in welcher Richtung das aktuelle Missionsziel liegt . Es soll wieder zwei Modi für die Spielerführung mit direkten Markern oder eher Orientierungshinweisen geben , wie beispielsweise auch in Assassin’s Creed Valhalla. Das genannte Glühen war sehr nützlich bei der Orientierung in der großen offenen Welt, aber weniger, wenn ich bereits sehr nah am Ziel oder innerhalb einer Baumsiedlung der Na'vi war.

Das Ernten von Früchten spielte nicht nur für diese Mission eine Rolle, denn bei denen handelt es sich um Crafting- Materialien und ihre Güte wird nicht willkürlich bestimmt: Ihr pflückt jede Frucht einzeln durch Halten der Schultertaste und müsst dabei je nach Sorte den Stick in eine andere Richtung neigen (Anfangs zeigt euch eine Anzeige, in welche; später müsst ihr auf einen subtilen Rumble-Effekt beim Kreisen des Sticks achten) , um sie nicht zu beschädigen . Außerdem steigt die Qualität , wenn ihr während der richtigen Tageszeit oder Witterung erntet . Das hat in meiner Spielzeit durchaus zur Immersion beigetragen , aber ich kann mir vorstellen , dass diese Design- Entscheidung auf Dauer lästig werden könnte .

Blaues Wunder

Unerwartet war mein Highlight direkt zu Beginn die Bewegung durch die dichten Wälder für sich . Bald traf ich auf Ranken, die mich per Knopfdruck ruckzuck nach oben zogen und dort angekommen, spurtete ich einfach über Stämme und riesige Äste weiter . Beim Laufen über eine recht dünne Liane musste ich aufpassen , aber ansonsten konnte ich ähnlich wie in Assassin’s Creed einfach drauf los spurten , sodass ein schöner Flow beim Parkour-Lauf entstehen kann .



Mit Springen und Klettern verbrachte ich auch viel Zeit, während ich einen Berg erklomm , um ein Ikran- Flugtier zu zähmen . Dabei nutzte ich auch oft Pflanzen , die einem beim Betreten quer durch die Luft schleudern . Diese Story-Mission zelebriert die Schritte, bis der Ikran sich endlich zähmen lässt. Epische Ethno-Klänge mit Chören schmettern, während ich von oben den Blick über die schöne Spielwelt schweifen lasse, über Abgründe springe und die (nicht immer so gut sichtbaren) Pflanzen suche, die als eine Art Schalter für riesige Blumenblätter fungieren, die den Weg blockieren. Habe ich erstmal meinen fliegenden Untersatz, erinnert der flotte Übergang von der Bewegung am Boden zum Flug durch die große Dimension der Vertikalität der offenen Welt Ausmaß ein wenig an The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom.

Die Na'vi-Sicht umrandet Gegner rot und hebt ihre Schwachstellen gelb glühend hervor, etwa explosive Teile oder die Piloten, die Kampfanzügen und Helis bemannen,

Blaue Bohnen

Mit dem von mir auf den Namen Floof getauften Ikran konnte ich die nächste Story-Mission verfolgen , bei der ich der Tochter vom Oberhaupt des Aranahe -Volks half, gegen eine nahe Förderanlage der Menschen vorzugehen . Zunächst hackte ich mit einem Multifunktions-Tool mehrere Flugplattformen. Dafür musste ich in einem Minispiel einen Punkt innerhalb eines Zeitlimits durch ein einfaches Schaltkreis-Labyrinth zum Ziel steuern – höhere Stufen erschweren das durch rhythmisch unpassierbar werdende Segmente oder Schalter, die berührt werden müssen, um Wege freizugeben.



Danach infiltrierte ich die Basis selbst . Löste ich Alarm aus , wurde ich von den Wachen sehr schnell zersiebt , obwohl ich nicht nur mehrere Schnellheilungs- Ladungen habe , sondern auch Gerichte Essen kann , um Lebenspunkte wiederherzustellen . Um erfolgreich die vier vorgegebenen Punkte an der Anlage zu deaktivieren , ging ich also heimlich vor . Dank der Na’vi -Sicht waren Feinde auch durch Wände hindurch erkennbar und Wachen ohne schwere Panzerung , die im Weg waren , konnte ich unauffällig mit Pfeil und Bogen ausschalten . Die Dschungel-Kulisse und der Regen ließen mich da doch unwillkürlich an Rambo denken.

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Die Einflüsse von Far Cry auf Avatar - Frontiers of Pandora sind sichtbar, aber angesichts des Dschungel-artigen Szenarions passt das auch . Positiv an der Vorschau-Verison war, dass ich auf dem Weg von A nach B nicht wie zuletzt in Far Cry ständig von Gegner angegriffen werde . Auch manche Nebenquest kam ganz ohne Kampf aus , wobei ich in der Wildnis aber auch schonmal auf ein Rudel aggressiver Tiere treffe .

Die Schießereien steuerten sich auch griffig . Es wirkt nur etwas seltsam , wenn ich Kampfhelis oder schwere Kampfanzüge mit wenigen Salven aus dem Maschinengewehr in die Luft jage . Vermutlich habe ich da teils zufällig die Schwachstellen getroffen , die ich mir mit der Na’vi -Sicht hervorheben lassen kann . Die Bewegung durch die Spielwelt macht Spaß , da exotische Alienpflanzen sinnvoll in die Parcours -Sprints eingeflochten werden – daneben gibt es aber auch gefährliche Flora, die Giftgase oder Elektroblitze absondern, wenn ihr zu nahe kommt . Nicht zuletzt bot die Demo sowohl mitten im dichten Wald als auch auf dem Rücken meines Flugtiers Floof sehr schöne Ausblicke .

Obwohl ich kein F a n der Filme bin, h a t Frontiers of P a ndor a daher einen besseren Eindruck bei mir hinterl a ssen , a ls ich vorher gedacht hätte .

AVATAR - F. OF PANDORA

Vorläufiges Pro & Contra Spaßiges Parkour-System integriert exotische Alien-Pflanzenwelt

Hübsche Spielwelt mit großer Vertikalität

Spaßiges Ballern mit Bogen und Gewehren Vielfalt der Open-World-Missionen noch nicht abschätzbar

Crafting-Material-Ernte auf Dauer zu langwierig? Aktuelle Einschätzung Grafisch schick, mit flottem Gunplay und spaßiger Bewegung: Wenn Frontier of Pandora nun auch eine motivierende Open World kredenzt, sollten nicht nur Fans der Film-Vorlage den Ego-Shooter im Auge behalten. Gut Aktueller Stand Preview-Demo

Alle Videoszenen und Screenshots stammen von GamersGlobal"Der mit dem Schlumpf tanzt" – mit diesem alternativen Titel spöttelte einst die Serie South Park über den ersten Avatar-Film von. Die in dieser Folge aufgebaute Parodie ist mir indes deutlich klarer in Erinnerung als das Original von damals, das mich damals immerhin mit einem guten Gefühl aus dem Kino entließ, aber ohne Begeisterung. Aber was weiß ich schon? Der Nachfolger sprengte vergangenes Jahr zumindest wieder alle Kino-Kassen. Bei Ubisoft werkeln derweil viele, viele Hände an einer großen Lizenz-Versoftung.Am 7. Dezember 2023 sollt ihr selbst inRegionen des im Untertitel prangenden Planeten erkunden können, die in den Filmen bisher nicht zu sehen waren. Nun profitiert nicht jede Spiele-Adaption im großen Maße von einer bekannten Vorlage (wie diverse jüngere Marvel- und DC-Adaptionen schmerzhaft erfahren mussten) und schon gar nicht lässt die Größe der Marke einen Schluss auf die Güte des Spiels zu. Auf Einladung von Ubisoft konnte ich mir einen ersten Eindruck von letzterer verschaffen – und wurde auch als Nicht-Fan des Filmuniversums positiv überrascht.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)