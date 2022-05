Autobahn Polizei Simulator 3 Preview+

Teaser Mit dem dritten Ableger nehmen sich die Dortmunder von Z-Software nicht mehr ganz so ernst. In seinen ersten Streifenfahrten hat Dennis festgestellt, dass die genommene Ausfahrt genau richtig ist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Autobahn Polizei Simulator 3 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist nicht immer so, wie es scheint: Trotz roten Augen wird der Drogentest negativ sein.

Den Rasern auf der Spur

Durch neue Skills verbessert ihr eure Dialogoptionen oder erweitert euren Fuhrpark.

Erweiterter Fuhrpark

Kühe auf der Autobahn. Für den einen ungewohnt, für den anderen Arbeitsalltag.

Ich glaub', mich tritt eine Kuh

Anzeige

Der Unfallhergang wird per Skizze nachgezeichnet. Das ist aktuell noch etwas fummelig, soll aber weiter verbessert werden.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 29,99 (PlayStation 5) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSo richtig erklären lässt es sich nicht, aber Berufs-Simulationen erfreuen sich in Deutschland seit jeher höchster Beliebtheit. Besonders gut ablesen lässt sich das mit jedem Ableger vom, der regelmäßig die Verkaufscharts anführt. Aber auch deroder derhaben einen treue Fan- und Spielerbasis. Der deutsche Simualtionsspezialist Aerosoft hat sogar noch viel spezifischere Titel im Portfolio, hier könnt ihr nahezu jeden real existierenden Job virtuell nachspielen. Egal ob Trambahn- oder Busfahrer, Feuerwehr-Mann oder Polizist, alles ist möglich.Zu zweifelhaftem Ruhm kam im Jahr 2017 der. Nicht etwa, weil das Spiel so überragend gut oder realistisch war, sondern vielmehr wegen zahlreichen humoristischen Videos. Denn die Dialoge waren oft unfreiwillig komisch, die Technik nicht ganz rund und das Spiel war auch nicht unbedingt super-ausgereift. Am 31. Mai 2022 wird nun der Nachfolger erscheinen und anstatt zu schmollen haben die Entwickler von Z-Software sich entschieden, die Meme-Kultur um den Vorgänger auszunutzen. Ein mutiger Ansatz, aber wie ich bei einem Termin mit dem CEO der Dortmunder Spieleschmiede,, erfahren konnte, ist das Team mit viel Vorsicht an die Entwicklung herangegangen. Bei meinen ersten Streifenfahrten mit einer noch nicht finalen Preview-Fassung ließ sich eine gewisse Faszination ebenfalls nicht vermeiden.Was ich erlebt habe und wie die Entwickler das Spielprinzip aufgewertet haben, das erfahrt ihr in nachfolgender Text-Preview. Anstelle eines klassischen Videos nehme ich euch im oben eingebundenen Clip heute mit zu meinen ersten Einsätzen. Dort seht ihr Wildtiere auf der Straße, allgemeine Verkehrskontrollen und freundliches Geplänkel unter Kollegen. Unbedingt ansehen!Natürlich wird es wieder eine Story-Kampagne geben, die an das Ende des Vorgängers anschließt. Falls ihr jetzt nicht mehr alle Details parat habt, ist das aber kein Problem. Kurz gesagt tretet ihr wieder in den Dienst, nachdem eure Ermittlungen gegen die Raser-Gang nicht ideal ausgegangen sind. Doch anstatt euch dort weitermachen zu lassen, wo ihr aufgehört habt, schickt euch der Vorgesetzte erstmal wieder zu regulären Einsätzen. Denn nach eurer Zwangspause startet ihr wieder auf der untersten Rangstufe. Logisch, oder?Die Tutorial-Mission lässt euch ein gestohlenes Fahrzeug ausfindig machen. Praktischerweise scheinen die Diebe den IQ eines Mittelstreifens zu haben, denn sie sind noch auf der Autobahn unterwegs. Im Zuge des Einsatzes werden euch die Feinheiten von Verkehrskontrollen, Einsatzfahrten und dem Ausbremsen flüchtiger Verdächtiger nähergebracht. Schnell wird klar, einen starken Simulationsanspruch verfolgen die Entwickler nicht. Wie mir Andreas im Gespräch verraten hat, wolle man zwar ein authentisches Erlebnis bieten, aber nicht die komplette, oftmals staubtrockene Polizeiarbeit abbilden.Dazu passt auch, dass man keine offizielle Beratung von Dienststellen erhalten hat. Das hängt damit zusammen, dass die Autobahn-Polizei eine staatliche Institution ist und sich von einem Simulationsteam nicht gerne über die Schulter schauen lässt. Aus diesem Grund gibt es auch keine offiziellen Abzeichen im Spiel – um einer möglichen Klage wegen Amtsanmaßung zu entgehen.Im Autobahn Polizei Simulator 3 klemmt ihr euch nicht nur hinters Steuer eines Streifenwagens. Ihr könnt natürlich auch in ein Zivilfahrzeug steigen oder einen Bus verwenden. Neu ist der SUV als Einsatzfahrzeug, der euch auch unwegsamere Gelände erkunden lässt. Ein paar der Missionen setzen außerdem spezielle Fahrzeuge voraus. Insgesamt gibt es laut den Entwicklern zehn Haupteinsätze, die jeweils etwa 20 bis 30 Minuten dauern sollen.Dazu gesellen sich zahlreiche Nebenmissionen und Sammelaufgaben. Beispielsweise sollt ihr von Notfall-Telefonsäulen in der Zentrale anrufen, um die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Oder ihr klaubt vergessene Warndreiecke auf. Die optionalen Aufgaben helfen euch auch dabei, im Rang aufzusteigen. Ihr könnt also entweder eine bestimmte Anzahl an Kontrollen durchführen oder eine Kuh streicheln. Alternativ dürft ihr für die Beförderung aber auch einfach verdiente Erfahrungspunkte nutzen, die Währung im Spiel.Anhand einer von mir gespielten Mission lässt sich wohl am besten beschreiben, wie das Spielprinzip vom Autobahn Polizei Simulator 3 aussieht – und welchen humoristischen Ansatz Z-Software verfolgt. Euer Ziel lautet zunächst, eine Stelle aufzusuchen, auf der sich Kühe tummeln. Mitten auf der Autobahn. Dorfkinder kennen das. Während ihr unterwegs seid ereignet sich ein Unfall, in der zugehörigen Cutscene schafft es ein rasender Fahrer, sich filmreif mit einem Vorwärtssalto über eine herumstehende Kuh zu manövrieren – wie gesagt, schaut unbedingt mein oben eingebundenes Video an.Am Ort des Geschehens angekommen, müsst ihr zunächst Pylonen aufstellen, um den nachfolgenden Verkehr auszubremsen. Anschließend macht ihr Fotos von den zwei verunglückten Fahrzeugen und sinnloserweise auch von herumliegenden Auspuffteilen. Warum ihr die Kühe nicht ablichten sollte, ergibt sich mir nicht ganz. Auf Basis eurer Bilder sollt ihr anschließend eine Unfallsskizze anfertigen, indem ihr kleine Symbole auf einer Karte hin und her bewegt. Das ist aktuell noch etwas fummelig, vor allem mit dem Controller. Wie mir die Entwickler aber gesagt habem, soll das bis zum Release noch verfeinert werden.Anschließend sprecht ihr noch mit den Zeugen und je nach euren ausgewählten Fähigkeiten könnt ihr zusätzliche Dialogoptionen nutzen. Und weil all das nichzt genug ist, müsst ihr die Biester auch noch zurück in ihr Gehege scheuchen, bevor ihr wieder in den Streifenwagen steigen und den Einsatz abschließen dürft. Optional könnt ihr noch den Unfallort reinigen, das bringt ein paar Extra-XP, die ihr im Fähigkeitenmenü gegen neue Fahrzeuge, bessere Dialogoptionen oder mehr Leben eintauscht.