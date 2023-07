Armored Core 6 - Fires of Rubicon Preview+

Teaser From Software nähert den neuesten Teil der Mecha-Reihe spürbar an die letzten Werke des Studios an. Ob das den Spielspaß beflügelt, haben wir in einem mehrstündigen Hands-on herausgefunden.

Der panzerartige Juggernaut hat mich einige Nerven gekostet. Klar lag es vor allem an meinen Fehlern im Kampf, aber im Kontrast zu den bis dahin überwiegend anspruchsarmen Missionen, zieht der Schwierigkeitsgrad beim Boss etwas zu stark an.

Mach mir den Shinobi

Im Nahkampf nutzt ihr einen Klingenangriff, der die "Haltungsleiste" der Gegner meist besonders schnell füllt.

Schwankender Schwierigkeitsgrad

Die Einsatzgebiete sind teils stark vertikal geprägt. Die Schubdüsen und alle eure Waffen (maximal vier lassen sich anbringen) könnt ihr theoretisch parallel nutzen.

Vertikalität contra Matschtexturen

Meinung: Benjamin Braun Die grundlegende Spielmechanik von Armored Core 6 gefällt mir mitsamt all ihrer Sekiro-Anleihen an sich ziemlich gut. Es macht mir definitiv Spaß, den Gegnern mit Kanonen, Raketen und Co. zuzusetzen, per Dash feindlichen Attacken auszuweichen oder Umgebungsobjekte als Deckung zu nutzen. Auch der, besonders in den Bosskämpfen wichtige Einsatz der Schubdüsen macht mir Laune, da er den Schlachten eine bedeutende vertikale Komponente gibt und mir oft einigen Freiraum beim Vorrücken einräumt.



Armored Core 6

Vorläufiges Pro & Contra Tolles, teils Soulslike'eskes Moveset des Mech

Großes, individuell anpassbares Loadout

Vielversprechende, beeinduckend massive Bossgegner

Gute Musik und fette Soundeffekte Stark verbesserungswürdige Lernkurve

Grafik insgesamt eher mittelmäßig Aktuelle Einschätzung Armored Core 6 wird dank seiner Anleihen bei Sekiro von FromSoftware und halbwegs zeitgemäßer Technik bessere Mech-Action bieten als die beiden letzten Serienteile. Für einen Kracher ist die Neuausrichtung aber nicht radkikal genug und konserviert zu viele Schwächen, die der Reihe zurecht ein (wenn auch erfolgreiches) Dasein in der Nische beschert hat. Gut Aktueller Stand Beta-Version Anfang Juli (PC)

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWie die meisten von euch, verbinde ich den Namen FromSoftware mit Spielen wie Sekiro - Shadows Die Twice (im Test: Note 8.5 ), Elden Ring (im Test: Note 8.5 ) oder ihrem meiner Meinung nach besten Action-Rollenspiel Bloodborne (im Test: Note 9.0 ). Dass die Japaner auch jeden einzelnen der bisher 15 Teile der seit 1997 veröffentlichten Mech-Action-Reiheentwickelt haben, ist mir erst seit rund zehn Jahren bewusst. Mein allererstes Mech-Spiel von FromSoftware war allerdings deren Xbox-360-exklusiver Ableger einer bekannten Capcom-Reihe:, das ich damals treffend mit "Worse with Kinect" betitelte.Viel besser waren die letzten beiden Teile von FromSoftwares eigener Reihe,oder, allerdings auch nicht. Knapp zehn Jahre nach Verdict Day für PS3 und 360 geht nun mitder insgesamt 16. Teil für PC und Konsolen an den Start, der spielmechanisch einige Soulslike-Luft atmet. Nach den ersten rund 3,5 Stunden im Spiel habe ich mehr Gefallen am Quasi-Reboot gefunden als an den Vorgängern, doch Begeisterung wollte nicht aufkommen.In Armored Core 6 sind die Anleihen bei den erfolgreichen Action-RPGs von FromSoftware offensichtlich. Besonders durch die schnellen Ausweichdashes, mit denen ich im meist im letzten Moment feindlichen Attacken entgehe, fühlt sich das Spiel wie der Schwippschwager vonan. Oder vielmehr wie der Schwager von, denn die auch in der Luft möglichen Ausweichbewegungen erfolgen ganz unmittelbar – so merke ich nur wenig davon, dass ich eigentlich in einem locker fünf Stockwerke hohen Mech sitze. Auch die Möglichkeit, den Systemkern des Gegners durch Angriffe (besonders durch Schwerthiebe im Nahkampf) kurzzeitig zu überladen, ähnelt der Funktion der Haltungsleisteaus Sekiro.Zum Soulslike mit Mechs wird Armored Core 6 aber nicht, sondern behält auch viele Elemente bei, die typisch für die Reihe sind. Die Einsätze bestehen hier also aus levelbasierten Einzelmissionen, die ihr in mehr oder weniger linearer Reihenfolge angeht. Damit verdient ihr Geld, das ihr in neue Waffen und Bauteile investiert. Die haben Einfluss auf Gewicht, Energieverbrauch oder auch die Stärke des Boosts, womit ihr euren Armored Core (Kurzform AC) genannten Mech in erster Linie an euren eigenen Spielstil anpasst. Mein Eindruck ist aber, dass man eher nicht irgendwann seine Favoriten gefunden hat und dabei bleiben kann, sondern sich noch stärker als früher gezielt an die Missionen anpassen muss. Das gilt ganz besonders für die Bosse.Den Tutorial-Boss, eine Art Senkrechtstarter, knackte ich nicht im ersten Versuch. Ich ging viel zu offensiv vor, anstatt gezielt die großen Generatoren in der Nähe als Deckung vor den regelmäßigen Salven zielsuchender Raketen des Feindes zu nutzen. Vor allem aber war mir nicht gleich klar, dass ich den Systemkern mit Nahkampfangriffen erheblich effektiver überlasten kann, woraufhin das Teil seinen Schild verliert und einen Moment wehrlos zurückbleibt. Wirklich Probleme hat mir dieser erste Boss allerdings auch nicht bereitet. In den darauffolgenden grob 90 Minuten erledigte ich kurze Missionen, die meist nur wenige Minuten dauerten und die fast schon Selbstläufer waren – sogar die, bei der ich eine mächtige Energiekanone auf dem Rücken eines gigantischen Minenroboters ausschaltete.Verkehrt ist das nicht, am Anfang brauche ich nicht gleich einen Tritt unter die Gürtellinie. Um mich richtig in die Spielmechanik hineinzufuchsen, ist es allerdings zumindest für mich nicht optimal, wenn der Schwierigkeitsgrad extrem flach startet und ich ohne große Mühe durchkomme, dann aber auf einmal eine erheblich kniffligere Hauptmission folgt. Genau das passiert aber in Form eines Einsatzes, in dessen ersten Teil ich einen hart verteidigten Staudamm erobern muss, um im zweiten Bekanntschaft mit einem panzerartigen Boss zu machen.Natürlich hat es nicht zuletzt auch mit meinem Skill zu tun (und mit der an jenem Montag Anfang Juli ungünstigen Tagesform), dass ich häufig kleinere, aber rasch tödliche Fehler mache. Ich merke auch schnell, dass ich die Nutzung der Schubdüsen zum Schweben in der Luft zwar prinzipiell beherrsche, aber zuvor nie sonderlich groß auf die Präzision bei der Ausführung achten musste. Motiviert, das Biest zu legen, war ich aber dennoch; nicht zuletzt, da es vor dem Bosskampf einen Checkpoint gibt und ich kurz zuvor meinen Mech vollständig reparieren und den gesamten Munitionsvorrat aufstocken durfte. Aber ja, ich war dennoch in der zweiten Phase des Bosskampfes überfordert. Denn der Panzer bewegt sich teils so schnell durch die relativ große Arena und dreht mir dabei blitzschnell wieder die undurchdringbar gepanzerte Front zu, dass ich es selbst im zehnten Versuch nicht einmal gepackt habe, seine TP-Leiste auf weniger als ein Viertel zu reduzieren. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn From Software da vielleicht noch mal nachjustiert, um damit meine ich tatsächlich nicht, den Bosskampf leichter zu machen, sondern die vorherigen Missionen etwas schwieriger, sodass man sich vor dem Boss stärker mit allen Details der Steuerung auseinandersetzen muss.Ein Bereich, der im Vergleich zu den Vorgängern deutlich ausgebaut wird, ist das vertikale Gameplay. Um in unterirdischen Fabrikkomplexen von Plattform zu Plattform zu gelangen oder um Gegner auf Hochhäusern effektiv bekämpfen zu können, nutze ich die Schubdüsen meines AC, mit dem ich auf Wunsch auch einige Zeit in der Luft schweben kann. Nur mit den Düsen komme ich auch auf besagtem Minenroboter voran sowie an alle Schildgeneratoren an den Seiten und unter dem Bauch des Monsters. Sehr gut gefällt mir die Schubdüsennutzung insbesondere, da ich so in den oft recht weitläufigen Außenlevels auf mehr oder minder freiem Pfad an die Zielpunkte gelange. Wenn mich am Damm große Kanonen aus der Distanz unter Beschuss nehmen, komme ich dort allerdings gar nicht umhin, anstelle des direkten Weg außen herum zu laufen und sie aus der Nähe auszuschalten. Denn auf geringe Entfernung und seitlich kommend, können sie mir nichts mehr anhaben. Besonders cool ist auch ein massiver Boost, mit dem ich in Windeseile auf Gegner zu rase, um ihnen dann im direkten Anschluß einen Schwerthieb zu verpassen. Damit kann ich mitunter auch rasch aus einer Gefahrensituation entkommen, falls ich plötzlich von zu vielen Gegner umzingelt bin.Da ich zumeist auch meinen AC oder einen der Gegner fokussiert bin, fällt die insgesamt mittelmäßige Grafik nicht ganz so stark ins Gewicht. Es gibt zwar auch eine Reihe feiner Animationen und ein paar schöne Effekte, aber eben auch reihenweise grobe Texturen und stilistisch langweilige, triste Umgebungen, wobei ich nur darüber mutmaßen kann, wie viel die Grafikqualität damit zu tun hat, dass Armored Core 6 auch noch für PS4 und Xbox One erscheint. Gerade Fans der Reihe wird die durchwachsene Präsentation aber wohl kaum stören. Immerhin hinkten auch alle mir bekannten Serienteile technisch teils Jahre der Konkurrenz hinterher.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)