Armored Core 6 - Fires of Rubicon Preview+

Teaser Die Schöpfer von Dark Souls und Elden Ring wollen auch in Armored Core 6 Freude durch das Bewzingen großer Herausforderungen erzeugen. Das Mecha-Spiel macht aber einiges anders als die Souls-Titel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Mission der Gameplay-Demo führt in einen Fabrik-Komplex.

Vertikales Level-Design

Auch urbane Szenarios finden sich auf dem Planeten Rubicon 3. Der wurde verwüstet, als eine darauf entdeckte unbekannte Energiequelle rücksichtlos ausgeschlachetet wurde, was eine Katastrophe auslöste. Eigentlich ist der Planet abgeriegelt, doch als die Substanz wieder dort auftaucht, schicken Widerstandsgruppen und Konzerne Mecha-Söldner wie eure Figur dafür ins Gefecht.

Antrieb auf Anschlag

Bosskämpfe werden auch bei Armored Core 6 eine große Rolle spielen.

Wer ist hier der Boss?

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Mit Armored Core 6 - Fires of Rubicon will FromSoftware die eigene tradtionsreiche Mecha-Reihe rebooten und so trifft das taktische Austarieren dutzender Mecha-Teile in der Vorbereitungsphase auf explosives Action-Gameplay, bei dem euer Mecha Salven verschießt und Schläge austeilt, während er gleichzeitig mit Sprüngen und Boosts Angriffen ausweicht. Mechs finde ich in allen Formen klasse, aber die flottere Sorte ganz besonders. Beim Anblick, wie ein herandüsender Armored Core einen Feind mit einem wuchtigen Kick in eine Schlucht pfeffert, habe ich direkt Lust, mich ins Cockpit zu schwingen.



Ich bin guter Dinge, dass auch bei diesem FromSoftware-Titel spaßig designte Bosskämpfe warten. Das Missions-Design auf dem Weg dahin sollte aber natürlich auch auf Dauer Abechslung bieten. Was sich ebenso zeigen muss ist, ob das Art Design bei der Plantenoberfläche, den urbanen Zonen und Industrie-Anlagen so interessant und vielseitig ausfällt, wie in den Fantasy-Welten des Studios.



Ein schönes Detail für mich persönlich: Ich habe die vorigen Teile der Serie nicht gespielt, aber schätze die experimentellen Rock-Stücke der Soundtracks der In-House-Band FreQuency, seit ich die durch Zufall auf die Ohren bekam. Und beim Bosskampf spielte tatsächlich wieder so ein Mix aus Gitarren-Riffs, Gesang und ätherischen Soundeffekten. Mit Armored Core 6 - Fires of Rubicon will FromSoftware die eigene tradtionsreiche Mecha-Reihe rebooten und so trifft das taktische Austarieren dutzender Mecha-Teile in der Vorbereitungsphase auf explosives Action-Gameplay, bei dem euer Mecha Salven verschießt und Schläge austeilt, während er gleichzeitig mit Sprüngen und Boosts Angriffen ausweicht. Mechs finde ich in allen Formen klasse, aber die flottere Sorte ganz besonders. Beim Anblick, wie ein herandüsender Armored Core einen Feind mit einem wuchtigen Kick in eine Schlucht pfeffert, habe ich direkt Lust, mich ins Cockpit zu schwingen.Ich bin guter Dinge, dass auch bei diesem FromSoftware-Titel spaßig designte Bosskämpfe warten. Das Missions-Design auf dem Weg dahin sollte aber natürlich auch auf Dauer Abechslung bieten. Was sich ebenso zeigen muss ist, ob das Art Design bei der Plantenoberfläche, den urbanen Zonen und Industrie-Anlagen so interessant und vielseitig ausfällt, wie in den Fantasy-Welten des Studios.Ein schönes Detail für mich persönlich: Ich habe die vorigen Teile der Serie nicht gespielt, aber schätze die experimentellen Rock-Stücke der Soundtracks der In-House-Band FreQuency, seit ich die durch Zufall auf die Ohren bekam. Und beim Bosskampf spielte tatsächlich wieder so ein Mix aus Gitarren-Riffs, Gesang und ätherischen Soundeffekten.

ARMORED CORE 6

Vorläufiges Pro & Contra Flotte Action mit Fokus auf Ausweichmanöver

Gameplay-Relevante Mecha-Umrüstung

Ansehnliche Spezialeffekte Leidet die Übersicht bei ausgeprägter Vertikalität und hohem Tempo?

Wird das Missions-Design auch abwechslungsreich ausfallen? Aktuelle Einschätzung Armored Core lockt Freunde schneller Action mit dem Gameplay und Mecha-Enthusiasten mit seinen Gameplay-relevanten Anpassungsoptionen. Bei den Bosskämpfen spricht der Track Record für FromSoftware, wenn nun die Missionen interessant ausfallen und die Übersicht nicht unter dem Tempo leidet, stehen die Zeichen gut für einene explosiven Action-Hit. Gut Aktueller Stand Hands-off-Demo vom aktuellesten Beta-Build

Mitbelebt FromSoftware eine Traditionsmarke wieder. Mit Titeln wieundvediente sich auchseine Sporen bei dem Studio, der mitundden Weg einschlug, der zum heutigen Ruhm von FromSoftware führte, das zuletzt mit Elden Ring (im Test, Note 8.5 ) letztes Jahr einen Riesenerfolg veröffentlichte.Bei Armored Core 6 war Miyazaki indes bei der anfänglichen Planungsphase involviert, übergab das Projekt dann aber, einen der Lead Game Designer von. Ein Event von Bandi Namco und FromSoftware lieferte nun Antworten darauf, wie die Reihe neu aufgestellt wird.Das Studio will für Fires of Rubicon auf die moderne Design-Philosophie von FromSoftware setzen. Das heißt, in diesem Titel werdet ihr erneut vor knifflige Herausforderungen gestellt und der Spaß soll sich auch aus dem Gefühl der Befriedigung ergeben, wenn ihr am Ende trotzdem als Sieger dasteht. Das soll verknüpft werden mit dem Serienkern: Eine große Auswahl an Bewaffnung sowie an Bauteilen für die Mechas (die namensgebenden Armored Cores) soll euch viele taktische Möglichkeiten für die Missionen bieten. Eine neue Gameplay-Demo zeigte, wie das in der Praxis aussieht.Anders als in den zusammenhängenden Spielwelten, die FromSoftware seit Dark Souls erschaffen hat, setzt Armored Core 6 auf eine klassische Missions-Struktur. Die Auftragsziele erfahrt ihr durch ein anfängliches Video-Briefing, damit knüpft Teil 6 an den traditionellen Flow der Reihe an, wie die Entwickler erklären. Der Auftrag ist simpel: Tunichtgute halten eine Fabrik besetzt, ihr zieht alleine los, um siezu befreien.Die Mission beginnt im ausladenden Außengelände der Fabrik, so weit das Auge reicht verschlingen sich Stahlträger, garniet mit Arbeitsplattformen und Wegen. Da ihr springen und mit euren Antrieben ein Stück fliegen könnt, ist die Umgebung auch in der Höhenebene sehr ausdefiniert. So sollen sich auch mehrere Routen zum Ziel finden lassen: In diesem Fall wäre die Alternative zum schwerer bewachten Eingang ein Umweg über das Dach.Die Missionen sollen einen Wechsel zwischen solchen weiträumigen Strukturen oder Naturabschnitten und beengteren Innenbereichen bieten, um sowohl visuell als auch spielerisch für Abwechslung zu sorgen. Der spielerische Teil wird klar, als der Armored Core sich ins Innere der Fabrik gekämpft hat: Hier fehlt es teils am Raum zum Manövrieren, deswegen wurde für diese Mission auf einem der vier Waffenslots (linker Arm, rechter Arm, links auf dem Rücken, rechts auf dem Rücken) ein Schild installiert.Das Kampfsystem setzt stark auf den sogenannten "Assault Boost". Auf Knopfdruck lodern eure Antriebe auf, sodass ich schnell zur Seite ausweicht oder die Distanz zum Gegner überbrückt und selbigen dann zum Beispiel mit einer Energie-Klinge beharkt oder mit Schwung von einem Vorsprung tretet. Dabei gilt es jedoch, den Füllstand der Boost-Leiste (sprich die Ausdauer) im Auge zu behalten. Der Armored Core kann dabei nicht nur nach links und rechts ausweichen, auch beherzte Sprünge in die Luft, um Feuer auf die Gegner regnen zu lassen, sind eine Option.Ein anderes wichtiges Feature in den Kämpfen: Setzt ihr Feinde mit Nahkampf-Angriffen und Salven aus Gewehren und Raketenwerfern aus der Ferne unter Druck, füllt sich eine gelbe Leiste über dem Kreis, der anvisierte Gegner markiert. Ist der gefüllt, sind die Sensoren eines Widersachers überlastet und ihr könnt besonders großen Schaden anrichten. Hier zeigt sich womöglich der Einfluss des ehemaligen Sekiro-Designers Yamamura – in besagtem Titel brach euer Ninja mit Angriffen und Paraden die Haltung der Feinde. So tödliche Finisher auszulösen war dort sogar die eigentliche Kern-Taktik, um Gegner auszuschalten.Mit einem Scanner könnt vor dem Beginn eines Kampfes die Lage sondieren und Feinde hervorheben. Wer aus der Ferne zuschlagen will, hat besser auch Schusswaffen mit hoher Reichweite angelegt – bei denen es auch den Munitionsvorrat und Nachladepausen zu beachten gilt. Dazu könnt ihr auch die Umgebung ausnutzen, um etwa explosive Container an der Decke auf Feinde fallen zu lassen. Solche Level-Elemente werden andersherum von Gegnern genutzt, um euch in Fallen zu locken, wenn ihr die Gefahr nicht vorher entdeckt habt. Schaden an eurer Kampfmaschine könnt ihr mit begrenzt mitführbaren Reparatur-Kits beheben. Dazu findet ihr Auffüll-Stationen, die eure Munition und Heilgegenstände auffrischen. Die sind jedoch in ihrer Funktion nicht identisch mit den Leuchtfeuern aus Dark Souls (respektive den Orten der Gnade in Elden Ring).Wie in anderen FromSoft-Titeln sind Bosskämpfe ein wesentlicher Teil der Spielerfahrung. Nicht zuletzt die Obermotze sollen euch ins Schwitzen bringen und zu Hurra-Rufen animieren, wenn sie endlich besiegt sind. In der Demo wartete am Ende eine Art Todes-Bagger, der mit zwei langen Armen zuschlug, Feuer aus einer Art Kessel auf seinem Dach spuckte (der sich separat anvisieren ließ) und wie ein Irrer durch die Arena raste.Scheitert ihr jedoch im Kampf, greif nicht das Soulslike-Prinzip. Ihr werdet stattdessen zum letzten (anscheinend automatischen angelegten) Checkpoint zurückgesetzt. Ihr könnt im Continue-Bildschirm zudem bequem euren Mecha umbauen. Wenn eure Ausrüstung nicht so gut zur aktuellen Herausforderung passt, müsst ihr deswegen aslo nicht erst zurück in die Basis und von vorn beginnen.Die Anpassung des Mechs ist ein Kern-Element von Armored Core (no pun intended). Natürlich haben die Waffen-Systeme für die vier Slots je eigene Vor- und Nachteile. Doch auch bei Kopf, Armen, Rumpf, Beinen und der Energiequelle des Armored Core stehen diverse ausmodellierte Teile zur Auswahl. Das betrifft teils nicht nur abstrakt die Statistik-Werte. Bei den Beinen könnt ihr so zum Beispiel auf einen Kettenantrieb oder vier spinnenartige Glieder setzen, was die Fortbewegung des Mechas anders gestaltet. Dazu kommen kosmetische Optionen wie die Anpassung der Farbe. Dabei machten nicht nur die Charakter-Modelle der Kampfmaschinen einen guten Eindruck. Nahkampf-Angriffe waren wuchtig animiert, die Explosionseffekte waren angemessen knallig und auch Details wie der Rauch, der aus abgefeuerten Raketen-Batterien aufstieg, waren ansehnlich.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)