Geld verdienen mit GG: automatische Meldung eurer Beiträge an VG Wort

Aktuelle Ausschüttung

Teaser Es stehen wieder VG-Wort-Meldungen an – wir haben am 1.6. alles automatisch für euch gemeldet, ihr müsst nun nur noch bestätigen oder euch fürs nächste Jahr anmelden. So gibt's nebenbei ein paar Euro!

Geld durch Urheberrechte

Bitte beachten: Die Zahlungen der VG Wort an Urheber und Verlage sind steuerpflichtig. Die Empfänger von Ausschüttungsbeträgen sind dazu verpflichtet, diese im Rahmen ihrer Steuererklärung ordnungsgemäß anzugeben. Solltet ihr als Angestellte die Dienste eines Lohnsteuerhilfevereins in Anspruch nehmen, informiert euch bitte vorher, ob dieser geringfügige selbstständige Einnahmen wie durch die VG Wort zum Anlass nimmt, euch seine Dienste zu verweigern!

Wer bekommt das Geld?

Wer ist VG Wort, woher kommt das Geld?

Wie funktioniert das Melden?

Nach Anmeldung bei der VG-Wort (schriftlich, dauert etwa 1 Woche) erhaltet ihr eure Karteinummer, die ihr ganz einfach in eurem GamersGlobal-Profil hinterlegen könnt.

Wird eure Karteinummer hier angezeigt, melden wir eure Beiträge automatisch.

Super! Aber was muss ich tun?

Dem obigen Link folgen und links "Vertragsabschluss/Neu registrieren" auswählen. Wenn das fehlt, zunächst auf "Login" klicken, und dann auf "Neu registrieren". Auf der nächsten Seite "Autor" ausgewählt lassen. Die für eure Autorentätigkeit bei GamersGlobal.de passende Berufgsgruppe ist: "Journalisten, Autoren und Übersetzer von Sachliteratur" Auf der entsprechenden Seite persönliche Daten eintragen (Karteinummer freilassen). Von den vier Kästchen unten müsst ihr Nummer 1, 3 und 4 ankreuzen (2 ist optional). Ihr schickt den unterschriebenen Ausdruck eurer Anmeldung / des so genannten "Wahrnehmungsvertrags" (in doppelter Ausführung) an die VG Wort und erhaltet einige Tage später eure Kopie des Vertrags und die Karteinummer zurück. Diese hinterlegt ihr in eurem GamersGlobal-Profil unter "VG-Wort-Karteinummer" (siehe Screenshot oben). Vor- und Nachname in eurem GamersGlobal-Profil müssen exakt dem Vor- und Nachnamen entsprechen, unter dem ihr euch bei der VG Wort registriert habt! Ihr wartet im Folgejahr darauf, dass euch die VG Wort, normalerweise im Juni, eine E-Mail schreibt, dass ihr online die Meldungen bestätigen sollt (die wir der VG Wort bis 1.6. mitgeteilt haben). Dann loggt ihr euch ein, klickt in der linken Menüspalte auf "METIS" und dann auf der fast leeren Seite auf "Meldungen suchen". Nun bestätigt ihr die Meldungen, indem ihr sie (ggf. auf mehreren Seiten!) alle markiert und entweder "Verlagsbeteiligung zustimmen" oder "Verlagsbeteiligung nicht zustimmen" anklickt. Aber klicken müsst ihr, sodass alle Meldungen einen Status haben. (Der dicke Punkt in der Spalte "relevant" zeigt, ob der Beitrag im letzten Jahr die Mindestaufrufe erhalten hat).

Egal ob mit oder ohne Verlagsbeteiligung: Ihr müsst alle relevanten Beiträge bestätigen.

Rechenbeispiel

10 x 9 Euro x 1,0 = 90 Euro (netto)

Äh, und noch mal in kurz?

Update 29.9.2021: Aktuell stehen wieder Ausschüttungen an, Teilnehmer solltet von der VG Wort eine entsprechende E-Mail erhalten haben. Wer als Mitmach-User noch nicht dabei ist: Jetzt anmelden und in Kürze anfangen, fürs nächste Jahr Views zu sammeln.Folgender Text wurde ursprünglich im Juli 2013 veröffentlicht & zuletzt aktualisiert im Juni 2021.Seit 2009 erscheinen auf GamersGlobal täglich viele Texte. Dazu zählen intern oder von bezahlten Autoren erstellte Inhalte, aber auch zahlreiche Beiträge, die von Usern stammen. Das Prinzip hinter den User-Beiträgen ist seit jeher "Unentgeltliche Mitarbeit gegen Spaß, Sichtbarkeit, Anleitung und Feedback". Dennoch gibt es eine Möglichkeit für mitmachende User, ein wenig Geld mit ihren Beiträgen auf GamersGlobal zu verdienen (und für bezahlte Autoren eine Zusatzverdienstmöglichkeit): die jährliche Ausschüttung der VG Wort . Diese kümmert sich als Verwertungsgesellschaft um die Durchsetzung von Urheberansprüchen, mehr dazu weiter unten.Alle dazu geeigneten News und Artikel auf GamersGlobal.de werden von uns automatisch mit einem eindeutigenversehen und von uns im Folgejahr gesammelt an die Verwertungsgesellschaft Wort gemeldet – sofern der Autor des Beitrags seine VG-Wort-Karteinummer bei uns hinterlegt hat. Um das zu ermöglichen, haben wir etliche Kosten auf uns genommen (Erwerb der Software-Lizenz eines Drittanbieters, Programmierung der Automatisierung, Anbindung an die VG-Wort-Server).Das heißt: Allenauf GamersGlobal.de bieten wir die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand (schriftliche Anmeldung bei VG Wort, einmalig jährlich die Bestätigung der von uns an die VG Wort gemeldeten Beiträge), etwas zusätzliches Geld zu verdienen.Das ausgezahlte Geld steht seit einer Gerichtsentscheidung im April 2016 vollständig dem oder den Urhebern zu, also den Autorinnen – inklusive des bis dahin von der VG Wort automatisch an den Verlag ausgeschütteten Anteils. Auch weiterhin können Autoren freiwillig dem Verlag diesen Anteil abgeben (also im Fall GamersGlobal uns), dazu muss in den Meldungen online dann für einzelne oder alle Beiträge "Verlagsbeteiligung" gewählt werden. Da wir nicht nur die Plattform GamersGlobal.de bereitstellen und die Mitmachfunktionalität, sondern auch die Meldungen automatisiert melden (was euch Arbeit spart), und schließlich auch redigierend tätig werden, würden wir uns freuen, wenn ihr uns beteiligt – aber das bleibt ganz euch überlassen.GamersGlobal erhält aus den VG-Wort-Meldungen nur Geld für die Artikel von Inhaber Jörg Langer (der diese als Umsätze von GG statt privat verbucht) sowie anteilig von solchen Artikeln, deren Autoren freiwillig den Verlagsanteil abgeben (dieser beträgt 30%). Für Beiträge, deren Autor nicht bei der VG-Wort registriert ist oder vergisst, die Beiträge bis zum 1.7. eines Jahres zu bestätigen, erhält GamersGlobal keinen Verlagsanteil.Die Verwertungsgesellschaft Wort ( Website) kümmert sie sich seit Jahrzehnten um die Wahrung der Interessen von Urhebern von "Wortbeiträgen". Aktuell vertritt die VG Wort über 10.000 Verlage, darunter viele Websites, und über 400.000 Autoren.Hersteller von Geräten, die zur Anfertigung von Privatkopien von Beiträgen geeignet sind (zum Beispiel von Print- oder Online-Artikeln oder Radiosendungen, die in Deutschland erschienen sind) müssen eine Abgabe pro in Deutschland verkauftem Gerät zahlen. Das können beispielsweise Musik-Rekorder, Fotokopierer, aber auch Drucker und PCs sein. Die summierten Abgaben werden dann einmal im Jahr auf die verschiedensten Bereiche verteilt: Belletristik und Kinderbücher, Sachbücher für Kinder und Jugendliche, Publikumszeitungen und -zeitschriften, Fernsehen, Hörfunk, Video / DVD, Sprachtonträger, Wissenschaftsbereich und).Letzterer ist der für GamersGlobal.de zutreffende Bereich. Wieviel Geld anteilig pro gemeldetem Beitrag in jedem Jahr fürs Vorjahr ausgeschüttet wird, ermittelt die VG Wort im Sommer; die Ausschüttung erfolgt normalerweise Ende September des Jahres. Bisherige Quoten sind auf der VG-Wort-Website zu finden. Übrigens werden Beiträge jedes Jahr aufs Neue gezählt. Beispielsweise könnte ein Guide oder ein Grundlagen-Artikel über Jahre hinweg immer wieder neu auf die Mindestabrufzahl (siehe weiter unten) eines Kalenderjahres kommen, und dann immer wieder neu vergütet werden.Einmal im Jahr, zuletzt war das immer im Juni, erhaltet ihr als Teilnehmer. Diese Liste basiert auf der vorher von uns (bis 1. Juni) eingereichten Sammelmeldung und enthält nur die Beiträge, die die Abruf- und Umfangsanforderungen erfüllen. Stichtag für die Prüfung durch euch ist derdesselben Jahres.Wir melden eure Beiträge auch dann, wenn ihr nicht mehr bei GamersGlobal aktiv seid (außer, ihr löscht vor unserer Sammelmeldung die Karteinummer aus eurem Profil oder euren ganzen Account, denn dann ist keine Zuweisung der Zählmarken mehr möglich). Voraussichtlich im September wird euch die VG Wort den resultierenden Betrag auszahlen. Wie groß die Ausschüttungen in der Vergangenheit waren, könnt ihr bei der VG Wort nachlesen, tendenziell sinken die Ausschüttungen jedes Jahr etwas.Die Mindestabrufzahl beträgt aktuell 1.500, sie wird durch den erwähnten eindeutigen Zählpixel der VG Wort für jeden einzelnen Beitrag gemessen. Die Mindestzeichenzahl pro Beitrag beträgt aktuell 1.800 Zeichen. Wir raten dringend von jedem Versuch ab, eine oder beide dieser Kennzahlen zu "schönen"! Weder lässt sich der VG-Wort-Zähler durch "Mehrfachklicken" oder Reloads austricksen, noch werden wir zulassen, dass Texte künstlich gelängt werden. Wenn wir es stilistisch oder inhaltlich für nötig halten, werden wir jederzeit eure Texte kürzen, auch wenn sie dadurch unter 1.800 Anschläge fallen (Leerzeichen werden übrigens mitgezählt).Wenige Schritte machen euch zum "Bezugsberechtigten" im Sinne der VG Wort: Ihr meldet euch im T.O.M.-Portal der VG Wort als Urheber an . Ihr müsst dazu nicht hauptberuflicher Journalist, Schriftsteller oder ähnliches sein (wenn ihr auf eine entsprechende Abfrage stoßt, habt ihr versehentlich das Häkchen bei "Texte melden im Internet" entfernt).Ungefähr Ende September erhaltet ihr dann eine entsprechende Zahlung von der VG Wort. Diese Zahlung ist normalerweise netto, unter bestimmten Umständen (siehe VG-Wort-Merkblatt ) könnt ihr euch die Umsatzsteuer von der VG Wort auszahlen lassen.Nachzulesen ist das Melde-Prozedere auch hier, der relevante Teil steht unter "Wenn der Verlag die Texte kennzeichnet".Geeignete News, User-Artikel, Guides oder sonstige Artikel werden von uns automatisch erfasst, ihr müsst dazu nichts machen.Angenommen, von Januar 2021 (oder auch Juni, solltet ihr euch im Juni neu anmelden) bis Dezember 2021 erhalten 10 eurer News oder User-Artikel, die jeweils mindestens 1.800 Anschläge inklusive Leerzeichen lang sind, jeweils mindestens 1.500 Abrufe (von Browsern, die nicht das VG-Wort-Zählpixel per Noscript o.ä. unterdrücken). Weiterhin angenommen, der 2022 rückwirkend für 2021 ermittelte Vergütungssatz für eine solche News würde 9 Euro betragen (ab 7.500 beziehungsweise 37.500 Abrufen gelten höhere Tarife). Ferner angenommen, der Autoren-Anteil betrüge 100%, weil ihr den Verlag (also uns) nicht beteiligt. Dann würdet ihr im September 2022 überwiesen bekommen:Aber nur, wenn ihr die voraussichtlich im Juni 2022 eintrudelnde VG-Wort-Mail beherzigt und eure meldefähigen Beiträge, siehe oben, bestätigt!Zusammengefasst: Sofern ihr eure VG-Wort-Karteinummer bei uns hinterlegt habt, melden wir eure Beiträge automatisch im Zuge einer Verlagsmeldung an die VG Wort, indem wir Verlags-Zählpixel an entsprechenden News anbringen und später mit euren Autorendaten koppeln. Ihr erhaltet von der VG Wort Geld für die bei uns veröffentlichten Beiträge, sofern diese die genannten Voraussetzungen erfüllen. Wir erhalten nur dann Geld, wenn ihr uns durch Anklicken von "Verlagsbeteiligung" bei der jährlichen Meldungen-Bestätigung 30% abgebt.Von der einmaligenund derabgesehen, habt ihr dank unserer Automatisierung– wer hingegen manuell meldet, müsste jeden Beitrag, den er für meldungsfähig hält, per Eingabemaske erfassen (URL, Titel, kompletter Text) – wenn er es überhaupt schafft, seinen persönlichen Zählpixel unterzubringen.Wir würden uns freuen, wenn viele User-Autoren die VG-Wort-Vergütungen nutzen. Sie belohnen eure schreiberische Mitarbeit belohnt. Sie stehen euch zu (was ihr von dem Gesamt-Ausschüttungsbetrag der VG Wort nicht nutzt, wird schlicht an andere Urheber anderswo verteilt). Und schließlich können wir über den freiwillig zu gewährenden Verlangsanteil ggf.ein wenig profitieren.Traut euch: Das Anmelden ist wirklich nicht schwer.Zum Schluss eine Bitte an alle User: Blockt nicht mit Tools wie NoScript, Adblocker und Co. die Zählpixel der VG Wort , sondern erlaubt sie per Ausnahmeregel. Nur dann können viele User-News die nötige tatsächliche Aufrufzahl laut VG Wort erreichen. Vielen Dank!