Dragon Age - The Veilguard: EA zweifelt am Einzelspieler-Konzept

Das aktuelle Spiel des renommierten Entwicklungsstudios Bioware blieb hinsichtlich des finanziellen Erfolgs deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Gründe dafür liegen laut Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, auf der Hand.

Im Rahmen des Conference Calls zum aktuellen Quartalsberichts ging er unter anderem auch auf die Hintergründe der Verkaufszahlen von Dragon Age - The Veilguard ein. Demnach beruht die Strategie für Blockbuster-Titel bei EA auf drei Säulen. Diese sind eine herausragende Spielerfahrung für die Hauptzielgruppe zu erstellen, innovative Spielmechaniken zu entwickeln und letztendlich beim Launch ein qualitativ hochwertiges, fehlerfreies Produkt zu veröffentlichen. Der Titel hat dabei grundsätzlich alle drei Ziele erfüllt. Da sich die Spielerbedürfnisse verändern, speziell erwähnte Wilson dabei "shared-world-features", könne eine Spielerfahrung wie das genannte Single-Player-Rollenspiel allerdings nur einen kleinen Teil der potenziellen Kundschaft ansprechen:

Dragon Age hatte einen qualitativ hochwertigen Start und wurde von Kritikern und Spielern gut bewertet. In diesem hart umkämpften Markt fand es jedoch kein ausreichend breites Publikum.​​​​​​

Zwischen den Zeilen lässt sich deutlich herauslesen, dass die Verantwortlichen bei EA offenbar nicht mehr an einen großen Erfolg von derartigen Spielen glauben. Anscheinend ist die Zielgruppe zu klein, um relevant große Erträge zu generieren. Zusätzlich gelingt es auf diese Weise nicht, neue Spieler für solche Produkte oder ein Franchise zu begeistern. Insbesondere ein Aspekt im Quartalsbericht lässt diesbezüglich weitere Interpretationen zu, denn rund drei Viertel des Quartals-Ergebnisses wurden durch Live-Service-Inhalte von Titeln aus der EA Sports-Reihe, Apex Legends oder Mobile-Spielen erwirtschaftet.

Die Entwicklungen an Dragon Age - The Veilguard wurden inzwischen abgeschlossen. DLCs sind nicht geplant und das Team wurde auf andere Projekte allokiert. Inwiefern der finanzielle Misserfolg des Spiels auch Einfluss auf das Spielkonzept des kommenden, sich bereits in Entwicklung befindlichen, Mass Effect-Titels haben wird, bleibt abzuwarten.