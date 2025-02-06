Dragon Age - The Veilguard: EA zweifelt am Einzelspieler-Konzept

Das aktuelle Spiel des renommierten Entwicklungsstudios Bioware blieb hinsichtlich des finanziellen Erfolgs deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Gründe dafür liegen laut Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, auf der Hand.
Im Rahmen des Conference Calls zum aktuellen Quartalsberichts ging er unter anderem auch auf die Hintergründe der Verkaufszahlen von Dragon Age - The Veilguard ein. Demnach beruht die Strategie für Blockbuster-Titel bei EA auf drei Säulen. Diese sind eine herausragende Spielerfahrung für die Hauptzielgruppe zu erstellen, innovative Spielmechaniken zu entwickeln und letztendlich beim Launch ein qualitativ hochwertiges, fehlerfreies Produkt zu veröffentlichen. Der Titel hat dabei grundsätzlich alle drei Ziele erfüllt. Da sich die Spielerbedürfnisse verändern, speziell erwähnte Wilson dabei "shared-world-features", könne eine Spielerfahrung wie das genannte Single-Player-Rollenspiel allerdings nur einen kleinen Teil der potenziellen Kundschaft ansprechen:
Dragon Age hatte einen qualitativ hochwertigen Start und wurde von Kritikern und Spielern gut bewertet. In diesem hart umkämpften Markt fand es jedoch kein ausreichend breites Publikum.
Zwischen den Zeilen lässt sich deutlich herauslesen, dass die Verantwortlichen bei EA offenbar nicht mehr an einen großen Erfolg von derartigen Spielen glauben. Anscheinend ist die Zielgruppe zu klein, um relevant große Erträge zu generieren. Zusätzlich gelingt es auf diese Weise nicht, neue Spieler für solche Produkte oder ein Franchise zu begeistern. Insbesondere ein Aspekt im Quartalsbericht lässt diesbezüglich weitere Interpretationen zu, denn rund drei Viertel des Quartals-Ergebnisses wurden durch Live-Service-Inhalte von Titeln aus der EA Sports-Reihe, Apex Legends oder Mobile-Spielen erwirtschaftet.
Die Entwicklungen an Dragon Age - The Veilguard wurden inzwischen abgeschlossen. DLCs sind nicht geplant und das Team wurde auf andere Projekte allokiert. Inwiefern der finanzielle Misserfolg des Spiels auch Einfluss auf das Spielkonzept des kommenden, sich bereits in Entwicklung befindlichen, Mass Effect-Titels haben wird, bleibt abzuwarten.
Hmmm, manche Publisher wollen es irgendwie nicht lernen. Also wenn das runtergebrochen das Ergebnis der EA Bestandsaufnahme nach dem Verkaufsmisserfolg von The Veilguard ist, sehe ich auch in Zukunft weitere große Misserfolge auf EA zukommen. Dann werden halt die nächsten Live Service Games ein Flop, und nicht die nächsten Singleplayer Spiele.
Split Fiction dürfte ganz gut ankommen, wie schon die beiden Titel von Hazelight davor ja auch.
Naja KCD 2 hat offenbar am ersten Tag eine Million verkauft.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Name Dragon Age noch mehr Zugkraft hat, aber nach 10 Jahren sind die meisten Fans wohl zu alt für den Scheiß. Und wenn man ehrlich ist war auch nur Teil 1 so richtig geil.
Ich würde ggf. eher das Budget runterfahren, den Grafikbombast reduzieren und dafür könnte sich das Team dann auch mal eher was trauen.
"nach 10 Jahren sind die meisten Fans wohl zu alt für den Scheiß"
Das dürfte tatsächlich ein Problem sein, dass man ein Spiel für eine junge Zielgruppe gemacht hat, das aber auf einer seit 10 Jahren brachliegenden Marke basiert, die Leute unter 30 vermutlich kaum kennen. Blöde Idee.
War doch bei Baldurs Gate 3, das noch etliche Jahre mehr mitschleppt auch kein Thema.
Das richtet sich doch nicht an eine junge Zielgruppe, im Gegenteil; das ist doch in erster Linie für Leute, die selbst noch D&D Tabletop gespielt haben und/oder Baldurs Gate von früher kennen.
Also was ich so im Umfeld meiner Kinder mitbekommen habe wurde das Spiel regelrecht gesuchtet. Meine Tochter hat mit 22 zwei Durchgänge gemacht. Mein Junior spielt es gerade ebenfalls ein zweites Mal im 3er Koop.
Die beiden sind online gut vernetzt und bekommen schon was mit. BG3 hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat mit ner Altherrenblase so gar nichts zu tun.
Das freut mich natürlich, ich würde trotzdem behaupten, dass die Gesamtausrichtung des Spiels eher auf eine ältere Zielgruppe schielt. Das heißt ja nicht, dass es keine anderen spielen. GTA richtet sich ja zum Beispiel eigentlich auch nicht an Kinder ;)
Wir reden von jungen Leuten um die 20-25 ;)
Die haben natürlich längst GTA hinter sich, und spielen seit Jahren irgendwelche Zombie MPs oder Dotas und Warhammers ;)
Ich fand es selber erstaunlich, wie die alle BG 3 plötzlich sehr angesagt und interessant fanden.
BG2 interessiert die aber überhaupt nicht.
D&D 5e, auf das BG3 basiert, ist in erster Linie beliebt bei jüngeren Leuten. Die alten Hasen bleiben bei den älteren Versionen, die einen deutlich anderen Vibe haben, Pathfinder oder andere Vertreter aus dem Old School Revival.
Das kann sein.
Ja und das war Dragon Age eigentlich früher auch mal. Jetzt hat man es zu einem Action RPG reduziert und das kommt anscheinend nicht so gut an.
Hier scheiden sich zwar wieder die Geister, aber ich sehe Baldur's Gate 3 nach wie vor eher als ein 'Divinity: Tales of the Sword Coast', nicht wie einen echten Nachfolger zu BG 1&2.
Natürlich beweist der Erfolg aber, dass ein auch Nachfolger zu einer lange ruhenden Reihe und mit neuem Konzept funktionieren kann.
Ja, da scheiden sich die Geister. Divinity ist halt schon sehr anders als ein BG3.
Wenn ich ehrlich bin fand ich Teil 1 bis 3 super. Teil 4 steht noch aus, wird mir aber garantiert auch gefallen.
Ich glaube nicht, dass die "Fans der ersten Stunde" von Dragon Age jetzt zu alt dafür sind. Mich persönlich hat nach Teil 1 keiner der Nachfolger mehr angesprochen.
Vielmehr richtet sich meiner Ansicht nach der neue Teil an eine sehr junge Zielgruppe, aber dazu gehören die Fans von früher eben nicht. Die hätten wohl eher einen Nachfolger im Geiste von Teil 1 gerne gesehen, und sowas wird EA/Bioware mit ihrem inzwischen sehr marktanalytischen, statistischen Vorgehen sicher so bald nicht mehr machen.
Jaja, Live Service Games. In welcher Sphäre bewegen sich solch Personen, die so unglaublich geistreiche Ideen haben. Mit Suicide Squad ist gerade der nächste, ach so erträgliche Titel on diesem Markt krachend gescheitert.
Vielleicht sollte man beachten, das Dragon Age einfach nur ein Nischentitel ist, welcher von älteren Spielern gespielt wurde und diese Franchise einfach keine neuen Kunden anzieht.
Wenn ein RPG keine große Zielgruppe anspricht, warum ist dann Baldurs Gate 3 bis heute erfolgreich. Vielleicht ist ja viel eher der Grund, dass die jugendliche Ausrichtung die eigentliche Zielgruppe verfehlt hat?
Sonderlich reif und erwachsen ist Baldur's Gate 3 aber auch nicht.
Welch wunder. Wer hat es noch mal verbr. äh entwickelt?
Ich habe auch mal kurz rein gespielt, ist mir aber viel zu gross. Habe ich keine Zeit mehr für.
Na ich fand's schon richtig toll, ich wollte nur drauf hinaus, dass der Erfolg vermutlich nicht am erwachsenen Charakter des Spiels hing.
Ok…wusste ich nicht.
BG3 und DAV gehören aber auch zu unterschiedlichen Untergenres.
DAV war freilich was anderes… aber das meinte ich ja. Die Erwartungshaltung alter Fans, und damit der Kernzielgruppe, war sicher eine andere. Dragon Age - Origins war ja seinerzeit quasi das nächste Baldurs Gate von Bioware mit anderem Szenario. Insofern sehe ich den Vergleich als durchaus legitim.
Weil es einen Online Multiplayer als Live Service Komponente hat.
Ja, Anthem sollte man als Beispiel nehmen... Gibt ja auch gar keine SP-Titel, die 2025 erfolgreich waren.
Ich denke den wahren Grund kann er schlecht anbringen, ohne das Unternehmen für mindestens eine Woche ins politische Kreuzfeuer zu bringen. Das Spiel wurde für eine Käufergruppe produziert, die es in der Form anscheinend zumindest nicht in der vermuteten Größe gibt - oder zumindest kauft sie keine Spiele.
Also brummelt er was von "Service Games" und hofft das Kreuz geht an ihm vorüber.
"Also brummelt er was von "Service Games" und hofft das Kreuz geht an ihm vorüber."
Irgendwie sind die Führungskräfte auf dem Level völlig neben dem Reallife. Selbst bei erfolgreichen Titel wie Hogwarts Legacy wird als Nachfolger "Service Games" gebrummelt, da die Spieler ja genau darauf gewartet haben.
Als würde für die Spieler produziert und nicht für Investoren, Aktienbesitzer und Co. :D
Genau, dass ist doch der springende Punkt oder? Wieso sollte ich ein Spiel kaufen wollen, wenn es ohnehin nicht für mich gedacht ist? ;-)
Wenn man Glück hat, ist es ja gut oder sehr gut. Aber hier ist es halt irgendwie Mittelmaß den niemanden hinterm Ofen hervorlockt. :D
Wenn Die Zielgruppe wirklich zu klein ist, dann er geht es einem wie Mimimi Games. Aber hier, scheint eher das Problem zu sein, dass man sein 70er Spiel nicht wie BG3 verkauft bekommen hat. Also denkt man laut drüber nach, wie man die gleiche Anzahl Käufer vielleicht mehr schröpft oder eifert den wenigen erfolgreichen MP Spielen hinterher. Die vergessen halt, dass sich am Ende nicht die Geschäftsmethodik verkaufen muss sondern das Spiel. Das geht nur, wenn es halt gut und unique ist. Weiß aber auch nicht, wie nah solche Leute bei EA nocj am Spiel sind. Ein Entwickler oder Playtester sieht das sicherlich anders.
Die Zielgruppe für ein Dragon Age ist auf keinen Fall zu klein. Baldurs Gate 3, Elden Ring, aber auch ein God of War beweisen ja, dass es genug Leute gibt, die auf Fantasy Spiele stehen. Und manche dieser Spiele sind sehr stark rollenspiellastig (BG3) und manche weniger und actionbetonter (God of War). Aber die Spiele laufen schon gut und finden genug Käufer, wenn sie denn tatsächlich sehr gut sind.
Und ja, God of War nehme ich hier bewusst auf, auch wenn es kein Rollenspiel ist. Aber es hat Elemente, die es mE vergleichbar zu The Veilguard machen.
Doch, die Zielgruppe für Dragon Age ist erstaunlich klein. Selbs die drei Vorgänger waren nie die Hits wie selbst ein BG 1, welches mal im Alleingang ein ganzes Genre gerettet hat. Dragon Age wurde wohl vor allem von Leuten, welche die Vorgänger gut fanden gekauft, neue Käuferschichten haben sich da nicht aufgemacht.
Ich stimme dir bei dem Punkt zu, dass der Name Dragon Age nicht dazu ausreicht, einen Erfolg einzufahren. Zumindest reicht die Marke nicht aus, um mal aus dem Stand einfach 5M Einheiten zu verkaufen.
Die potenzielle Zielgruppe für ein Fantasyepos ist aber sehr groß. Natürlich nicht so groß wie bei den tatsächlichen Multiplayer-Granden, aber es gibt sie. Und dafür habe ich 3 Spiele genannt.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Baldurs Gate von damals irgendwas mit den Erfolgen von BG3 zu tun hat. Im Wikipedia Artikel lese ich:
"By November 1999, Baldur's Gate had sold roughly 1 million units worldwide." und "The game sold about 2.8 million copies by 2015."
Damals war doch die Szene viel kleiner als sie heute ist. Wenn Larian das Spiel verkackt hätte, wäre das einfach ein Flop gewesen. Aber auf einmal soricht die ganze Welt von einem BG3, man dezimiert alles um sich herum, und selbst ein Starfield geht verloren in den Diskussionen. Aber doch nicht, weil Baldurs Gate 1 damals mal die Rollenspiele gerettet hat :D
DA:I hat sich 12 Millionenmal verkauft. Von dem her wundert es mich schon, dass Veilguard so sehr gefloppt ist. Aber wahrscheinlich hast du recht damit, dass Dragon Age als Marke trotz des überaus erfolgreichen Vorgängers einfach nicht so zugkräftig ist wie von EA erhofft.
Ich denke, dass die Zugkraft von auch mal stärkeren Marken einfach nach 10 Jahren nicht mehr gegeben ist. Die jüngeren Leute kennen Dragon Age einfach nicht. Woher auch. So ne Marke kann natürlich in das Gedächtnis gerufen werden auch bei einer jüngeren Zielgruppe, aber dafür müssen dann Influencer/Streamer etc aufspringen und das Spiel ihrer Audience vorstellen.
Das ist nicht bei The Veilguard passiert, aber bei Baldurs Gate 3 ganz extrem. Das würde überall gestreamed, es gab ganz viele Let's Plays etc.
Ich habe die ersten 3 Teile ja sehr gerne gespielt. Auch den vierten wollte ich mir kaufen, jetzt aber höchstens noch als Budget. Dafür haben mich die von mir (ich würde sagen maximal erstes 5tel des Spiels) angesehenen Dialoge überhaupt nicht weg gehauen.
Jede Person war auf Anhieb viel zu freundlich zu einander, hatten ständig so ein Grinsen im Gesicht, und außer in diesem einen Dorf haben sich die Antwortmöglichkeiten gefühlt irgendwie auf "Ja klar mach ich das (freundlich)," "Ja klar mach ich das (lustig)" und "Ja klar mach ich das (direkt) beschränkt. Der Auftritt von Morrigan, weiß nicht, ob es der erste war, war so ekelhaft freundlich gespült, ich hab beinahe das würgen bekommen.
Und meine Güte, warum muss eigentlich alles in Action-Geschnetzel ausarten? Wenn ich letzteres wollen würde, würde ich erst einmal Final Fantasy XVI nachholen. Also mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn andere ähnliche Ersteindrücke gemacht haben, dass diese es auch nicht gekauft haben.
Ich mein, klar, vielleicht wird das noch besser oder ich habe gerade da eingeschaltet, als es wirklich besonders schlimm war. Aber hat mich einfach nicht abgeholt.
Der Erfolg von Baldurs Gate 3 wird bestimmt auch etwas mit dem D&D Universum zutun haben und den ausgefeilten RPG Mechaniken. Du weisst halt sofort, was Du spielst und brauchst dich nicht an ein neues System gewöhnen.
sehe ich genauso. Das ist nur Gefasel, um politisch korrekt zu wirken. Wer in die Internettiefen, Reddits etc. absteigt, sieht sehr schnell, welche Meinung das Sentiment vertritt und warum solche Games dasselbe Schicksal erleiden, wie beispielsweise auch die letzten Disney-Produktionen.
Weil sie handwerkliche Mängel haben, nicht, wiel sie "woke" sind natürlich. Die Faschos aus diesen Internettiefen sehe ich überhaupt nicht als die breite Masse im Zielmarkt.
"Faschos"? Hast noch mehr auf Lager? Oder war es das schon? Auf, da geht noch mehr! Gib alles!
Bishamon hat leider nicht erläutert, was er/sie für "Tiefen" meint, aber meine Interpretation sind die echt üblen Subreddits, wo, ja, Veilguard überhaupt nicht gut ankam.
Welches meinst Du denn? Das Veilguard Subredit kannst Du nicht meinen, da ist keinerlei Kritik am Spiel erlaubt, auch keine begründete.
Warum können die politischen Seiten heute nicht mehr diskutieren? Wo soll das noch hinführen? Einen Kultur-Bürerkrieg haben wir schon am Start.
Ich meine Kotakuinaction, spiegelt auch die Stimmen der Krachmacher in den Steamforen wieder. Und ja, die dedizierten Subreddits zu einzelnen Spielen sind immer für diejenigen, die nicht so viel zu meckern haben. Du wirst keines finden, wo ständige Kritik weder bei den Usern noch bei den Mods gut ankommt.
Aber guck doch mal in die User Reviews bei Steam, Metacritic oder wo auch immer, die kritischen Stimmen stören sich eher nicht an "handwerklichen" Sachen, höchstens indirekt, weil das Writing ja auch Form des Handwerks ist.
Und hier ist jetzt bitte Schluss im Thread.
Geht es auch eine Nummer kleiner?
Wollte Ihnen nur freundlich mitteilen, dass Leute, die mit solchen Wörtern um sich werfen, bei mir unten durch sind.
Bitte sehr, bitte gleich:
In meinem Fall war es ein „gar kein Spieler-Konzept“
Als einer derjenigen, die das Spiel gut fanden: Ja, ganz bestimmt ist das das Problem des Spiels. Alter.
Mir hat es auch recht viel Spaß gemacht.
Gut, man hätte es auch "Fantasy Mass Effect" nennen können, vom RPG ist ja nicht so richtig viel übrig geblieben, aber es hat mich trotzdem für 80+ Stunden unterhalten.
Wie man aber 10 Jahre nach dem letzten DA auf die Idee kommen kann, dass es so aus dem Nichts ein Mega Hit wird ... keine Ahnung, was die gesoffen haben müssen.
Ja sollen die mal aufhören solche Spiele zu produzieren. Ein Publisher weniger der gute Studios von erfolgreichen SP Titeln aufkauft. Macht Ihr Eure Service Games, andere machen dann eben andere Spiele. :)
Mehr Umsatz durch mehr Service-Spiele. EA entdeckt 2025 die Strategien von 2015.
Das Kernproblem ist doch die fehlende Zeit der Spieler für Spiele.
Wer braucht 1-2 80-500h gutgemachte und super unterhaltende Kracher im Monat, wenn er noch eine Familie hat? Ganz abgesehen davon älteren AAA Spielen die ja teils immer noch eine grandiose Qualität haben.
Single Player AAAA Spiele sind halt ein großes Risiko und man braucht eine unglaublich große Käuferschaft, um das Geld wieder einzuspielen.
Service Games starten im besten Falle klein und wenn es bei den User klick macht, investiert man mehr/nach. Wer gleich ein großes Service-Game macht, hat auch gleich ein Risiko größer als einen Atom-Pilz. Aber wie oder ob man da Leute mit nimmt die , wie ich, bei der Klassifizierung Service Game gleich Pickel bekommen und das Spiel glücklich ins virtuelle Händlerregal zurückstellen: keine Ahnung.
Ich sehe nur folgende Hebel
- Kleinere Spiele / ggf. Episoden-artig / teils Welt-erweiternd (richtung Open-World)
- Einsparungen bei der Entwicklung bei gleicher Qualität (Wiedernutzung / KI Unterstützte Entwicklung / Commoditization)
- Irgendwie schaffen sie es echte Single-Player Erfahrung mit Service-Game zu verbinden. Da kenne ich aber auch GTA5/GTA Online als einziges positives Beispiel.
Das Zeitargument kann ich persönlich perfekt nachvollziehen, aber ist das relevant für die breite Masse? Titel wie Baldur’s Gate 3 oder Metaphor Refantazio werden ja weiterhin gut gekauft. Und unzählige Leute machen stupiden Mist hunderte Stunden lang in sowas wie Genshin Impact.
Bei Dragon Age kamen eher mehrere Faktoren zusammen. Ich hab das Spiel außerhalb von Websites wie GG kaum wahrgenommen, da war das Marketing schon alles andere als ideal. Dann die Kombi aus alter Marke, die kaum jemand unter 30 kennengelernt hat, aber inhaltlich Ausrichtung auf eine junge Zielgruppe inkl. Anpassung des Looks in Richtung Pixaroptik. Und als Sahnehäubchen noch der ganze Diversitätsaspekt, der doch etwas aus dem Ruder gelaufen wirkte und einen Teil der Interessierten zu sehr vor den Kopf stößt.
Also ich habe mir am Dienstag das neue Dragon Age gekauft. Davor hatte ich noch nie Berührung mit einem anderen Dragon Age.
Für mich entscheidend für den Kauf war, dass ich eine einfache Abendunterhaltung gesucht habe und kein: ich schlage mich mit Retterschnaps und schwerem Kampfsystem rum.
BioWare weckt als Entwickler bei mir keine besonderen Erwartungen, daher könnte ich auch nicht enttäuscht werden.
Nach ca. 4 Stunden finde ich es bis jetzt ganz nett, die Grafik ist natürlich toll.
Sehr viel ist für mich aber schwer nachvollziehbar. Vor allem die wirklich bescheuerten Namen der einzelnen Schauplätze und Götter, die dann auch noch auf Dinge erweitert wird, ist echt anstrengend und nervt mich.
Die Dialoge finde ich bisher nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Vergleiche mit Marvel wird weder den Filmen noch den Spielen gerecht (wenigstens nicht den alten Filmen und guten Spielen).
Nicht wirklich gut flutscht auch das Kampf- und Bewegungssystem. Habe das Gefühl, dass es eine Kopie des Guardian of the Galaxy-System ist, aber in nicht so gut.
Zusammengefasst nach 4 Stunden ganz nett, aber nichts was man spielen muss.
Das reicht halt nicht für einen Hit.
Mein erster Gedanke beim Kampfsystem war: Oh. Fantasy Mass Effect.
Ne. Das Kampfsystem von Andromeda ging viel flotter von der Hand.
Oh. Das.
Irgendwie ist es mit Andromeda ein wenig wie mit Veilguard ... Andromeda ist kein "echtes" Mass Effect und Veilguard kein "richtiges" Dragon Age ...
Ich mochte Andromeda (sehr sogar), aber wenn nicht "Mass Effect" davor gestanden hätte, hätte es auch "Generisches Weltraum Open World Spiel" heißen können
Sehe ich nicht so. Andromeda ist ME durch und durch. Es sei denn, du wirst nur mit Schlauchlevels glücklich.
Nicht wirklich. Allerdings hat mir der open world Kram das Mass Effect Erlebnis verwässert. Es gab einfach zu viele "Nicht-Story-Relevante-Missionen" (ja, hätte ich nicht machen müssen, kann ich aber nicht).
Ich hab's auch zweimal durchgespielt, aber die "Magie" der ersten drei Teile hat es einfach nicht erreicht, dafür wars mir zu generisch.
Andromeda ist schnell beschrieben: Fahre zu A und drücke E. Dann fahre zu B und drücke E. Dann nur noch schnell zu C, um E zu drücken und schon konnte man wieder zurück zu A um ein zweites Mal E zu drücken. Dann kommt der zweite Teil der Mission: Fahre zu A' und drücke E...
Immerhin sind die Kämpfe ganz spaßig, die man zwischen dem ganzen E-Gedrücke zu absolvieren hat. Eine solider hoher 70er, niedriger 80er. Ich hatte Spaß, war dann aber auch froh, als es vorbei war.
Mass Effect ist bei mir schon länger her und den 3. Teil habe ich noch nicht durch..
Morgen habe ich frei, da werde ich eine längere Session mit DAV einlegen. Und auch wenn es sich nach meinen oberen Post vielleicht überrascht, freue ich mich drauf.
"Demnach beruht die Strategie für Blockbuster-Titel bei EA auf drei Säulen. Diese sind eine herausragende Spielerfahrung für die Hauptzielgruppe zu erstellen, innovative Spielmechaniken zu entwickeln und letztendlich beim Launch ein qualitativ hochwertiges, fehlerfreies Produkt zu veröffentlichen. hen."
Das ist so geil, das das der Typ von sich gibt, der den Launch von BF2042 zu verantworten hatte.
Klauen bei anderen, dann noch schlechter machen und zu guter Letzt das ganze so verbuggt auf den Markt schmeißen das es kracht.
EA ist echt der letzte Laden. Vielleicht hat auch deswegen keiner Dragon Age gekauft, weil es ein seelenloses Massenprodukt für den Massenmarkt ist. Etwas was man von den Vorgängern nicht unbedingt behaupten kann.
Na ja, das gleiche wurde auch von DAI behauptet....
Wie lief eigentlich "Jedi Survivor"? Klar, anderes Genre, zwei Jahre her, aber damit war EA doch ganz zufrieden, glaube ich?
Sie könnten ja mal bei Sony nachfragen. Die haben noch ein halbes Dutzend halb fertige Live Service Games auf Halde liegen. Ich bin mir sicher, Sony würde EA einen guten Preis machen.
Get woke, go broke. Das hat schon Concord das Genick gebrochen. Nichts gegen diverse Charaktere, aber wenn es vom Management forciert wird, geht das immer schief.
Das war ganz sicher nicht das Problem von Concord.
Concord hat spielerisch eine Menge richtig gemacht in meinen Augen. Klar es fehlte die Singleplayer-Kampagne, aber das hat bei Helldivers 2 auch niemanden gejuckt.
Concord war viiieel zu teuer in der Produktion und wurde mies vermarktet, deswegen ist es gefloppt. Nicht, weil sich ein paar Männers getriggert gefühlt haben.
Mies vermarktet? Dem Spiel gehörten die ersten zehn Minuten der State of Play von Sony. So viel Zeit bekommen sonst nur Spiele von Insomniac oder Naughty Dog.
Während Helldivers 2 perfekt neurechte Klischees bedient, hat Concord das genaue Gegenteil gemacht mit seinen Charakteren. Das passte einfach nicht zum aktuellen Zeitgeist.
Zu gutem, dem Budget entsprechenden Marketing gehört deutlich mehr als ein Timeslot bei der hauseigenen Trailerhow, z.B. und nicht zuletzt warum ein Hero-Shooter im Gegensatz zur Konkurrenz zum Vollpreis angeboten wird.
Dass Helldivers abgekupferte Satire trotz grober Plumpheit bei einigen nicht ganz zündet, will ich nicht abstreiten, aber das wird kein Erfolgsfaktor gewesen sein. Da ist ein solides narratives Grundgerüst, dass seinen Zweck erfüllt.
Das war weder bei Dragon age noch bei Concord das Problem. Und auch keinem anderen Spiel, Film, Serie, streaming Service oder wofür noch diese komplett überwiesene Theorie durchs Dorf getrieben wurde. Kannst du nur neben den tricle down Effekt setzen.
Bei Dragon Age wurde gefühlt über nichts anderes geredet auf Social Media im Vorfeld des Release. Dass Social Media überhaupt keinen Einfluss auf das Kaufverhalten hat, kann ich mir nicht vorstellen. Man sieht doch an den Wahlergebnissen in den USA, Österreich und Ostdeutschland wie sich der Zeitgeist gedreht hat. Vor allem bei jüngeren Menschen, die nun mal die Hauptzielgruppe von Videospielen sind. In den neuen Bundesländern ist die AfD bei Erstwählern die stärkste Kraft geworden. Wie viele von denen haben wohl das neue Dragon Age gekauft?
Weil junge Menschen rechtsradikal beeinflusst werden durch asoziale Medien. "Woke" waren Spiele von Bioware schon vor zwanzig Jahre, genau wie Serien und Filme unserer Kindheit und Jugend (ua Star Wars, Star Trek).
Ja, aber vor 20 Jahren gab es nicht diesen erhobenen Zeigefinger wie in der Questreihe mit der Transperson in Veilguard. Dass Dragon Age: The Veilguard nicht so gut angekommen ist wie die BioWare Spiele vor 20 Jahren, liegt doch nicht daran, dass alle rechts geworden sind. Es ist ein super Spiel (92% von der Gamepro!), aber diese Wokeness-Debatte hat dem Spiel geschadet.
Ein schwarzer oder weiblicher Kapitän bei Star Trek war hochgradig progressiv. Nur gab es damals noch keine asozialen Medien.
Ich habe da keinen erhobenen Zeigefinger wahrgenommen. Halte ich bei einem halbwegs gesunden Selbstbewusstsein auch nicht für möglich. Die Figuren waren alle etwas überspitzt, aber auch nicht mehr als beim Tatortreiniger oder ähnlichem ... In meiner Party hat Tash übrigens kaum eine Rolle gespielt.
"Get woke, go broke"
Sind wir nicht Alle hier zu intelligent für diesen ultrarechten Dummspruch? -.-
Ich würde niemals Parteien wie die AfD, CDU und FDP wählen und habe Dragon Age am Releasetag gekauft, aber dass Diversität in der Form wie sie Electronic Arts, Disney etc. in ihre Produkte einbauen, den Leuten gegen den Strich geht, ist doch unübersehbar.
Denke auch, dass zumindest in Teilen was dran ist und gerade bei Spielen oder Comicverfilmungen würde ich die Nerd-Bubble nicht unterschätzen. Es geht auch gar nicht unbedingt um Wokeness, sondern dass man eine bekannte Marke/Figur nimmt und sich aber an eine komplett andere Zielgruppe richtet. Und diese neue, vermeintlich progressive Zielgruppe ist einfach nicht so riesig groß, dass man jedes Kulturprodukt an ihnen ausrichten kann und gleichzeitig in Kauf nehmen kann, die alten Fans zu veprellen.
Ich würde andererseits nicht auf die Idee kommen, (neo-)linke Parteien zu wählen, stimme aber in der Sache vollkommen mit dir überein.
Ich denke, dass sich eine Mehrheit auch früher schon nicht an beispielsweise weiblichen Hauptcharakteren etc. gestört hat. Es war einfach da und wurde nicht groß zum Thema gemacht. Sailor Moon, Mulan, She-Ra, jeder findet sicher seine Beispiele. Wohl aber haben Menschen doch ein Gespür dafür, ob etwas sich organisch aus dem kreativen Prozess ergibt, oder politisch/ideologisch erzwungen wird.
"...ob etwas sich organisch aus dem kreativen Prozess ergibt..."
Du hast "ob sich etwas am tradierten kulturellen Konsens orientiert" falsch geschrieben.
Wenn das so wäre, dann wird es aus kommerziellen Gründen ganz schnell eingestellt werden. Tatsächlich und völlig überraschend sorgt es aber auch für Käufer, wenn diese sich in der Welt des Produktes vertreten sehen. Nichelle Nichols hat als Uhura eine ganze Generation schwarzer Frauen geprägt, Martin Luther King hat sie sogar deswegen darin bestärkt, die Rolle weiter zu spielen, damit junge schwarze Frauen eine Schwarze in einer anderen Rolle als als Putzfrau zu sehen. Ich bin mir sicher dass die Konservativen damals genauso herumgeheult haben "das will doch keiner sehen, die haben dann zu Recht keinen Erfolg". Dieser Planet hier könnte jedenfalls etwas mehr Empathie vertragen...
Du vergleichst da grade aber auch Äpfel mit Birnen. EA hat bei Dragon Age Veilguard und Disney bei zahlreichen ihrer Filme die Diversity auf über 9000 gedreht, weil viel natürlich viel hilft. Das sich da gewisse Leute getrollt fühlen kann ich voll verstehen. Man könnte ja auch versuchen die Ideen zwar zu fördern, aber halt nicht mit dem Vorschlaghammer. Da würden sich die Typen immer noch dran stören, das würde dann aber auch verhallen, weil da viel weniger Leute direkt abgestoßen werden und dann von den echten Idioten radikalisiert werden.
Nicht jeder ist ein menschenverachtendes Arschloch von vornherein, aber er kann es halt werden, wenn es nur genug negative Situationen für den gibt.
Ja, es liegt in erster Linie nur an der Qualität der Integration und nicht am Thema an sich.
Ein positives Beispiel für Diversität bei Disney wäre die Star-Wars-Serie "Andor". Auch sehr divers, aber glaubhaft umgesetzt und ohne Belehrungsversuche. Und in Folge keinerlei Shitstorm.
Im Spielebereich bei Fantasy wäre das vielleicht Baldur's Gate 3. Auch das ist sehr divers, aber setzt es glaubhaft und ohne Belehrung um, auch hier gab es wenig Diskussionen um das Thema.
Man kämpft als Dragonborn mit Magie gegen Mind Flayer, aber die queeren Charaktere, die müssen auf jeden Fall glaubhaft sein. Es wird mit zweierlei Maß gemessen: grobe Patzer im Writing werden in Computerspielen traditionell schnell verziehen, außer es sind Identitätsthemen, dann werden die Mistgabeln angespitzt.
Auch hier nochmal:
Bitte in diesem Thread nicht vordergründig politisch diskutieren.
Danke Maestro.
So, I'm non binary.
Das war sicher nicht das Problem von Veilguard, eher das grottige Writing und Storytelling.
Aus meiner Sicht hat die Dragon Age Reihe das Problem, dass sich das Spielkonzept von Teil zu Teil immer weiter stark verändert und sich einhergehend die Zielgruppe mit angepasst hat.
Teil 1 war sehr rollenspiellastig, etwas träge hier und da aber auch mit tollen Charakteren und Geschichten versehen.
Teil 2 wurde dann etwas actionlastiger vom Kampfsystem, einfach mehr Bumm-Bumm. Die story war noch ganz witzig gemacht mit den eingestreuten, übertriebenen Erzählungen des Zwergs. Dafür waren alle Dungeons gleich aufgebaut und die weiblichen Charaktermodelle sahen alle identisch aus, egal ob 17 oder 92 Jahre alt.
Teil 3 war dann stumpfes Abarbeiten von Checkpoints auf der Map. Beim Erbauer, was habe ich mich da durchgequält.
Was ich eigentlich sagen will: die ursprüngliche Fanbase hat das Vertrauen in die Serie über die Zeit sicher verloren und der Name ist stärker mit Skepsis verbunden, als mit Vorfreude.
Neue Fans zu gewinnen ist schwierig, wenn Nachfolgetitel wenig vom Vorgänger mitbringen.
Ein bisschen nachvollziehbar, das war ja eine riesige AAA Produktion (250 Millionen werden gemunkelt, ohne die mehrfachen Reboots), die Qualität hat zumindest offiziell (metacritic) gestimmt, Releasezeitraum war gut, keine Bugs etc - also eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem kein Erfolg. Die Zielgruppe wurde auch versucht zu erweitern durch Actionkampf und jugendlichen Tonfall.
Meine Analyse: Die Zielgruppe solcher Spiele ist zu klein, die jungen Leute sitzen an Mobile oder irgendwelchen Service Games. Man fährt im SP AAA Bereich besser, sich an die Enthusiasten zu richten, ein Dragon Age im Stil von Teil 1 (auch mit weniger Budget machbar) hätte sich besser verkauft. Titel wie BG3 oder aktuell Kingdome Come zeigen ja, dass sowas funktionieren kann.
Der Titel der News ist spekulativ, wenn auch wahrscheinlich richtig interpretiert, aber ganz so klar sagt es EA eben nicht. Schliesslich hat EA Sports FC 25 auch ziemlich geschwächelt und das verfolgt ein anderes Konzept. Also wäre die Schlussfolgerung, Single-Player sei das Problem, sehr kurz gegriffen. Das komplett glattgebügelte Spieldesign ohne auch nur die geringsten Ecken oder Kanten, belanglose Dialoge und kaum spielerische oder echte Entscheidungsfreiheit war mMn das größere Problem von Veilguard.
Wollte halt mal sehen ob ich auch Clickbait kann ;-) Aber im Ernst. Ich habe das nicht im Text mit untergebracht, wäre vielleicht besser, aber in einem Nachsatz an das Zitat erwähnt der gute Mann in seinem Kommentar, dass die moderne Kundschaft „shared-world-experiences“ erwarten würde. Und das ist eben eindeutig nicht auf Einzelspieler fixiert.
Shared World kann halt viel bedeuten. Auch Death Stranding und Dragons Dogma 2 sind irgendwie shared world experience.
Und als Koop hätte mir Veilguard sicher noch mehr Spaß gemacht
- Zumindest auf Screenshots sieht Veilguard aus wie ein 08/15 China-Cracker.
- Auf Steam hat das Spiel nur 60-70% positive Reviews, das ist übel.
- Die "alte" Marke und das "neue" Konzept passen nicht gut zusammen.
- Aktuelle gesellschaftliche Themen in ein Spiel packen, das viele Menschen nutzen wollen, um gerade vor diesen Welt-Diskussionen zu eskapieren...
Trotzdem wollte ich mir eine eigene Meinung bilden. Ich hab aber nach ca. 30 Stunden aus Langeweile abgebrochen, die Rätsel, die Charaktere, die Welt, das blöde Actions-Kampfsystem - für mich ist das einfach auch kein gutes Spiel.
Zu all diesen negativen Punkten wäre "Service Game" einfach nur noch ein weiterer Minuspunkt und ganz sicher kein Kaufanreiz. Aber macht mal, EA... wenn die Triple-A schwächeln, dann kriegen eben die Indie-Games mehr Zulauf! Es hat alles seine guten Seiten! :)
Bei solchen Statements frag ich mich immer, wie die Leute in der Führungsriege an ihre Posten gekommen sind?!
Dragon Age war ein düsteres und blutiges RPG, dass sich von Teil zu Teil zwar gewandelt hat aber im Herzen ein eher, ernstes Dark-Fantasy RPG geblieben ist.
Nach einer ewig lange Pause knallt man dann Bonbon-Grafik, nervig "lustige" Charactere und ein völlig wildes Kampfsystem raus, garniert das ganze mit unpassenden und Oberlehrerhaften Genderthemen und stellt sich danach hin und erzählt den Leuten, dass der ausbleibende Erfolg daran liegt, dass die Spieler mehr "Games as a Service" wollen! *lol*
Dragon Age Valeguard hat wohl zwischen 1,5 - 1,8 verkaufte Einheiten erreicht.
Baldurs Gate 3 kommt auf über 15 Mio Einheiten! Ohne dumme Online Features!
Dragons Dogma 2, dessen Name weniger zugkraft als Dragon Age hat, kommt auf 3,2 Millionen.
Selbst das eher nischige Yakuza Like a Dragon Infinitet Wealth kommt auf 1,8 Millionen verkaufte Einheiten.
Liegt vielleicht, aber nur vielleicht, doch am Produkt selbst!
Gab ja leider auch einen Redakteur aus dem Gamersglobal Kosmos der das Spiel regelmäßig auf Twitter gebasht und Inhalte rechter Accounts geteilt hat, die das Spiel diffamiert haben wegen Inhalten die normalerweise niemanden weh tun. Das zeigt leider wie stark die Macht der rechten Schreihälse ist, wenn es drum geht sich regelmäßig ein Produkt oder Person rauszusuchen um sich an ihnen abzuarbeiten. Und gleichzeitig wird sich in der gleichen Blase über Cancel Culture aufgeregt.
Mir wäre neu, dass "rechte Schreihälse" als Redakteur oder Autor für mich arbeiten. Schreib mir doch mal per PN, wen du meinst, vielleicht unterliegst du ja einem massiven Missverständnis.
Bin mir ziemlich sicher daß Denis Michel gemeint ist. Gut Ex Autor, hat hier das Spiel aber auch heftig gebasht. Mit teilweise unterirdischen Kommentaren.
Die gemeinte Person ist leider bereits verstorben, und ich habe ihn sehr geschätzt. Als Autor hier und auch privat.
Autor? Hier? Verstorben? In der Zeit seit DAV erschien?
Eine bereits verstorbene Person kann kein aktuelles Spiel auf Twitter bashen - und deswegen hier auch nicht gemeint sein.
Roland Austinat? Der ist doch eher aus dem Spieleveteranen-Kosmos.
Wieso sollte der Roland bitte ein "rechter Schreihals" sein??
Also aus meiner Sicht hat Hoschimensch nicht den Autor als rechten Schreihals bezeichnet, sondern die Leute, dessen Inhalte er teilt. Ob Roland gemaint war, weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall schon deutlich eine Anti-Woke-Haltung gezeigt, auch in Kommentaren auf GG.
Schau dir mal diverse Twitter-Accounts von anderen langjährigen Spielejournalisten an und danach dann den von Roland.
Ob "rechter Schreihals" der richtige Ausdruck dafür ist, ist aber eine andere Frage. Ich würde das nicht so nennen, da ich die psychologischen Hintergründe dieses gesellschaftlich leider grassierenden Phänomens noch nicht richtig verstehe. Wen jemand Material dazu hat, würde ich mich über eine PM freuen.
Bin zum Glück seit Übernahme von Musk bei Twitter/X weg. Mittlerweile ist das ja zu einem Sumpf rechter (bzw. nennen wir es autoritäter) Propoganda geworden. Bestimmt nicht alles, aber sehr vieles, und vor allem auch der Inhalt, der gepusht wird über die Algorithmen. Tut glaub ich jedem gut, der politisch anders eingestellt ist, dieses Plattform zu verlassen.
Verstehe nicht, wieso deutsche Politiker (abseits der AFD) dort überhaupt noch Inhalte teilen. Diese Plattform hatte bei uns nie die Relevanz wie in den USA, und trotz vermehrter Angriffe von Musk auf das politische Systems Europas (und auch Deutschlands), teilen Politiker da noch schön ihre Stellungnahmen, oft sogar als allererstes, sodass Twitter/X immer wieder auch in den Nachrichten zitiert wird.
Sorry für Offtopic.
Bin mir nicht sicher ob es eine gute Idee ist Twitter den Rücken zu kehren und den "rechten Schreihälsen" zu überlassen. Ich bin sogar der Meinung, dass alle demokratischen Parteien auf allen social Media Plattformen vertreten sein sollten. So viel wie möglich. Ein Problem ist ja, dass die ultrarechte Partei auf social Media so viel präsenter ist als die demokratischen Parteien.
Die Mehrheit, die nicht zu Trump, AfD und den anderen rechtsextremen Kosmus gehört, sollte Plattformen wie X verlassen. Dann ist diese nur noch eine Plattform für ganz Rechte bis Rechtsextreme / Neonazis und Faschisten. Dann überlegen sich Firmen zweimal dort zu werben und schwupps ist die Plattform irrelevant.
Schwuppsdiwupps, so einfach ist das.
Eigentlich ja. Aber es ist wie beim Datenschutz. Letzten Endes scheitert es an der Bequemlichkeit. "Wieso X verlassen, ich bin doch schon so lange hier!"
Ich glaube eher es scheitert daran, dass es eben nicht so einfach ist.
Bei Myspace ging es doch auch Ratzfatz.
Bitte mit dem OT unter dieser News aufhören.
Konto löschen, fertig. Easy Peasy. Alles andere sind Ausreden vor sich selbst. Und damit beenden wir den OT. Amen.
Schau Dir doch mal seinen Account auf X an:
https://x.com/austinat/status/1887245248520462665?t=MMtGFAp_KryViD7mPt-CTw
Rechts ist er definitiv, ein Schreihals hingegen nicht. Dafür braucht es Reichweite.
Rechts zu sein ist in meinen Augen durchaus legitim. Wir sind nun mal eine Demokratie, also solche haben wir dies zu tolerieren. So wie wir auch links akzeptieren. Das sind erstmal nur Einstellungen, und sowohl links als auch rechts haben das Problem der Schwarzmalerei bei ihren jeweiligen Schwerpunkten.
Was gar nicht geht, ist links bzw rechtsextrem. Diesen kleinen, aber feinen Unterschied übersehen leider viele. Und leider sind es auch genau diese extremen Dumpfbacken, welche im Zentrum der Aufmerksamkeit im Notz bzw der Öffentlichkeit stehen, und den Blick vernebeln.
War mir nicht bewusst, danke.
EA blickt wie immer nicht durch. Man hat das Spiel an die "Hauptzielgruppe" gerichtet..., ja ne ist klar, lol mehr fält mir dazu nicht ein.
Der "Hauptzielgruppe" hat man das düstere und brutale Taktik-CRPG weggenommen um daraus ein weichgespühltes, spielerisch völlig bedeutungsloses Actionspiel zu machen.
EA sollte vielleicht so langsam mal diese Armleuchter, die das für eine gute Idee gehalten haben rausschmeissen, denn offensichtlich hatten die doch nicht soviel Ahung wie sie denken.
Und wenn die daraus wieder so ein Service Rotz gemacht hätten, wären die Vertriebszahlen wohl noch deutlich schlechter gewesen, denn das will nun wirklich niemand mehr haben.
Ich kann es jetzt nur anhand des Tests und der Diskussionen beurteilen, aber anscheinend wurden mindestens 2 der 3 Säulen doch komplett verfehlt. Weder wurde die Hauptzielgruppe (Fans von Singleplayer-Party-Rollenspielen) angesprochen, noch gab es innovative Spielmechaniken. Vielleicht sollte man dem CEO das mal erklären.
Ach diese Publisher. Das ist auch nur eine Umschwurbelung von denen wenn ich sowas lese. Die haben eine utopische Erwartungshaltung und eine fixe Zahl, wieviele Einheiten am Releasetag verkauft werden müssen. Sagen wir mal 1 mio. Nun hat sich das Teil 900K verkauft an Tag eins. Das ist ein fail in deren Augen und so "fand es jedoch kein ausreichend breites Publikum." Da isses egal ob Spieler begeistert von so einem Spiel sind oder hoch gelobte Rezensionen da sind oder ob folglich nochmal 4 mio. Einheiten über die Jahre und Sales folgen. Es geht denen einzig und allein um Release-Verkaufszahlen für ihre Investoren und Shareholder damit sie gut dastehen, die zu hoch angesetzt werden.
Dragon Age - The Veilguard hätte unter einem neuen Namen, als neue IP, für eine neue, junge Zielgruppe erscheinen müssen(!).
Ich wage zu behaupten, dass dann keinesfalls mehr Exemplare verkauft worden wären.
Ja, die scheinen ja auch durchaus Spaß damit zu haben - man darf halt nicht wissen was die alten beiden Teile ausgemacht haben.
Es ist immer wieder interessant wie sich große Firmen so in ihren Analysen irren können. Ich denke auf das nächste Mass Effect brauchen wir nicht mehr hoffen, das wird wahrscheinlich nichts mehr.
Das Statement richtet sich nicht an Spieler, sondern an Investoren. Und da die noch weniger (bis keine Ahnung) von Spielen haben dürften wie er selbst, ist das vermutlich genau die richtige Ansprache – bis zum unter Umständen bösen Erwachen, falls EA dann tatsächlich nur noch Multiplayer-Mist veröffentlicht. Die Chance dafür ist leider hoch.
Echt schade, was aus EA geworden ist, also von einem Spielekenner-Standpunkt aus betrachtet, und verglichen mit den ersten 15-20 Jahren des Publishers.
Interessante Schlussfolgerung. Ich kann den Gedankengang so auf den ersten Blick nicht nachvollziehen. Da wäre ich sehr an nähergehender Berichterstattung interessiert.
Ich denke das ist unvermeidlich wenn man als Chef eines Konzerns und das was man produziert nur noch high level und über Exceltabellen betrachtet. Die Zahlen scheinen da eine klare Sprache zu sprechen. Was willst Du schlussfolgern wenn Markenbekanntheit, Produktqualität und Rezeption eigentlich auf Erfolg stehen und trotzdem nix verdient wird? Dann drängt sich im Managerkopf auf, dass sowas halt keinen Markt hat. Oder es ist einfach eine beschwichtigende 0815-Antwort für die Investoren. So oder so ist er fast schon gezwungen solche Spiele mit entsprechendem Risiko aus Sicht des shareholder values in Zukunft nicht mehr zu entwickeln.
Mein erster Vorschlag wäre immer: Spielt euer Spiel mal selbst und bildet euch eine eigene Meinung. ;)
Ich kenn den Mann ja nicht aber wenn ich Wikipedia lese, kommt Mr. Wilson eher aus der Sportschiene zum Gaming. Ich bezweifle irgendwie, dass er selbst nachvollziehen könnte ob ein RPG jetzt Spaß macht oder nicht. Außerdem werden solche Unternehmen meist nicht so geleitet. Es wird schlicht das entwickelt, was voraussichtlich nach Marktanalysen am Besten im Markt verkaufbar ist. Ich spreche einer Firma dieser Größe, nicht den Entwicklern selbst, irgendwie schon das Herz und die Leidenschaft für das eigene Produkt ab.
Da magst du vollkommen Recht haben. Mein Anspruch als Führungskraft ist es immer auch eine Idee meines Produktes zu haben und nicht rein aus dem Elfenbeinturm heraus zu lenken. Aber das sieht wohl nicht jeder so.
Naja, was sollen die auch anderes sagen? Die können ja schlecht anführen, dass sie keine Ahnung vom Markt hatten oder diesen falsch eingeschätzt haben. Damit würden sie ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen herabwürdigen, was ein Unternehmen nie tun sollte. Es stellt sich bloß die Frage, ob eine vermittelndere Einschätzung besser gewesen wäre, um die Fans irgendwo mit abzuholen.
Hätte ich EA-Aktien, würde ich zusehen, diese schnellstmöglichst loszuwerden bei solchen Aussagen der Firmenführung.
Ich hab so ziemlich alle Spiele von BioWare, aber oft hab ich nur reingespielt. Nur bei KotoR und Jade Empire bin ich hängengeblieben und hab die auch durchgespielt.
Für mich ist Inquisition noch ganz neu - die PS4-Version hab ich damals an der neuen PS4 angespielt, die (spätere?) PC-Version ungespielt rumliegen. Daher ist Veilguard für mich auch ein Wühltischspiel, das kaufe ich mir mal irgendwann für unter 20 €.
Aktuell gibt es das neue DA bei amazon.it für 23,55 € inkl. Versand. Da brauch sich EA nicht wundern, wenn solche Spieler keiner mehr zum Release kauft, wenn die nach so kurzer Zeit schon wieder verramscht werden. Mich ärgert das auch extrem, hab's mir zum Release gekauft (vermeintlich günstig) gekauft, bisher aber noch nicht zum spielen gekommen. Tjo, hätte ich mir gut 30,- € sparen können. Beim nächsten DA warte ich dann auch einfach mal. :P
Na ja, Spiele auf Vorrat kaufen ist doch nie - ok, außer bei superlimitierten Spezial-Sammlerausgaben - sinnvoll und heutzutage unnötig.
Bei Switch-Modulen schon. Abseits von großen Nintendo-Titeln gibt es die Module nur in recht kleinen Auflagen und nach einem Jahr schießen die Preise spürbar hoch.
Nach jetzt 28 Stunden muss ich dem CEO recht geben. Online Content muss unbedingt ins Spiel.
Wie begründe ich sonst folgendes:
Heute ist PSN down. Die EA Server sind nicht erreichbar. -> kann DAV nicht starten und das obwohl es ein reines Singleplayer Spiel ist.
Geil!