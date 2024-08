Nachruf auf Rüdiger Steidle

1976-2024

Teaser Ende Juni ist mit Rüdiger Steidle ein langjähriger Autor von GamersGlobal gestorben. Er zeichnete sich durch Sachkenntnis, Arbeitseifer und der unbedingten Bereitschaft aus, anderen zu helfen.

Dieser zweite Nachruf innerhalb eines Jahres fällt mir noch schwerer als der erste. Weil Mick Schnelles Tod mit 58 zwar viel zu früh, durch seine schweren gesundheitlichen Probleme aber nicht ohne Vorwarnung kam. Vor kurzem ist Rüdiger Steidle von uns gegangen. Ich muss das immer noch verdauen. Und ich habe mich auch schwer mit den folgenden Zeilen getan, die so im Wesentlichen auch im aktuellen Retro Gamer erscheinen.

Ich hatte Rüdiger Ende 1997 bei GameStar eingestellt. Wir setzten ihn zu Mick ins Zimmer, und manchmal hatte ich schlechtes Gewissen: Dieser junge, nette Trainee beim grummeligen Veteranen? Kann das gutgehen? Doch der bärbeißige "Alte" kümmerte sich rührend um den "Jungen", bis hin zur Sorge um dessen Wohlergehen bei Auslandsreisen. Rüdiger nahm viele gute Dinge von seinem Mentor auf, darunter Akribie und Unbestechlichkeit. Einige weniger gute, Micks berühmte Störrigkeit, prallten an ihm ab.

Denn Rüdiger war das Gegenteil von störrisch. Er war immer bereit, Kritik anzunehmen, Neues zuzulassen, seinen Standpunkt zu überdenken, aber auch, ihn zu verteidigen. Nur eines brachte ihn nie zum Nachdenken: Wenn andere einen Artikel loswerden wollten oder Hilfe benötigten. Dann gab es von ihm nur eine Reaktion: Er half.



Wer einige weitere kleine Anekdoten zu Rüdiger haben möchte, könnte sie bei seinem Eintrag für "10 Jahre GG" finden.

Nach seinem Weggang von IDG verloren wir uns lange aus den Augen, aber ich bekam natürlich mit, dass er nach seiner Zeit bei Computec zu einem Lautsprecher-Hersteller wechselte, zumal die eine oder andere Pressemeldung von ihm in meinem E-Mail-Eingang landete. Anfang 2013 begann er, auch für GamersGlobal.de zu schreiben. Die ersten drei Tests im Februar und März (Impire, SimCity – zunächst mit Note 4.0, später auf 7.0 aufgewertet – und Panzer Corps: Grand Campaign) zeigten gut seine Genre-Vorlieben. Es folgten bis 2024 weitere 83 große Tests, dazu etliche andere Artikel und Videos.



Wer möchte, findet alle 101 Inhalte von Rüdiger für GamersGlobal hier als Liste. Sie sind es immer noch wert, gelesen oder angesehen zu werden, nebst mehreren Podcast-Teilnahmen wie dem vom MoMoCa am 19.2.24.

Oft gesehen haben Rüdiger und ich uns nicht in all den Jahren der GamersGlobal-Zusammenarbeit, aber zumindest immer wieder gehört (am Telefon, in Podcasts). Und er besuchte uns bei einigen Feiern. Zuletzt im Juli 2022 stand Rüdiger hinterm Grill beim GamersGlobal Sommerfest. Obwohl er als Autor geladen war, wollte er helfen...

Rüdiger war mir 2022 beim Retro-Gamer-Sonderheft "Die besten PC-Spiele-Klassiker" eine Riesenhilfe, und als wir Ende 2023 Retro Gamer im Eigenvertrieb fortführten, erklärte er sich zur Mitarbeit bereit. Zu GamersGlobal wollte er aber schon seit längerem nichts mehr beitragen, ihm waren die Spieletests neben seiner Arbeit für einen PC-Hersteller in München zu stressig geworden. Wir fragten dennoch immer wieder mal nach, und oft ließ er sich breitschlagen. Oder bot von sich aus den Test einer Indie-Perle an.



Zuletzt persönlich gesehen habe ich Rüdiger im Februar 2023, als er mir den Rechner übergab, den wir im Zuge einer Kooperation mit Nvidia und seinem Arbeitgeber Mifcom erhielten. (Mit der Kooperation selbst hatte er nichts zu tun). Danach gab's ein paar Telefonate, ein paar "Wann kommst du endlich mal in die Redaktion"-Nachfragen meinerseits, aber keine konkrete Terminabsprache – wie es halt so ist, wenn beide Seiten viel zu tun haben.

Nach seinen Test zu Homeworld 3 – zu dem ich ihn mehr oder weniger überredet hatte – schrieb er mir am 9. Juni 2024: "Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ihr mich noch mal nach einem Artikel gefragt habt, aber ich kriege das einfach nicht mehr hin. Es ist nicht nur, dass mir die Zeit fehlt, ich verbringe meine Freizeit inzwischen auch einfach lieber mit anderen Dingen. Wenn nächstes Jahr Civ 7 erscheint, freue ich mich aber, ein letztes Mal etwas beizutragen."

Nur für Retro Gamer wolle er weiterschreiben – ein Artikel alle drei Monate schien ihm machbar zu sein. Sein DSA-Bericht in Retro Gamer 3/2024 zeigt, wie gut ihm der Printjournalismus lag. Für die 4/24 wollte er zu Terminator schreiben. Am 10. Juni wechselten wir dazu die letzte Mail, ich bat ihn um Artikel-Abgabe bis 11. Juli, und er antwortete, eine Woche vorher liefern zu wollen.

Am 21. Juni 2024 ist Rüdiger Steidle gestorben. Er wurde 48 Jahre alt.