GG-intern: Nivek242 überschreitet 1-Million-EXP-Marke und hat Stufe 34

15 Jahre später...

Teaser Gratulation! Nach durchschnittlich 180 EXP pro Tag – das allerdings über die letzten zirka 5545 Tage – hat Nivek242 den obersten GamersGlobal-Rang erreicht.

Es ist vollbracht: Nivek242 – bürgerlich Stefan genannt – hat die magische Grenze von 1 Million EXP auf GamersGlobal.de erreicht, kurz berührt und dann hinter sich gelassen. Dies gelang ihm als erst zweiter User von GamersGlobal (Maverick durchbrach die Schallmauer im März 2023).

Nivek242 ist nicht nur einer der eifrigsten Internetpräsenz-Mitglieder, die man sich vorstellen und wünschen kann, sondern auch seit Jahren Diamantuser und außerdem immer bereit, sein privat gekauftes brandneues Steamdeck erst mal bei der Redaktion vorbei zu senden, damit es dort einem ersten Test unterzogen werden kann – bevor es dann mit hilfreichen Adressangaben wie "hinten im Garten unter dem mittleren Blumentopf verstecken" weitergesandt wird.

Aber lassen wir den Oberarchivar, der auch eine der größten Medaillensammlungen der GG-Userschaft besitzen dürfte, doch einfach selbst zu Wort kommen, nachdem er unvorsichtigerweise auf eine diesbezügliche PN geantwortet hat:

Danke für die netten Worte. Ich bin auch nach den 15 Jahren immer noch sehr gerne ein Teil der besten Community der Welt. Nur kein Stress wegen der News, hatte eigentlich gehofft das es niemand groß auffällt mit dem Erreichen von Rang 34. Habe es ja noch nicht einmal geschafft, seit dem Erreichen von Rang 33 euch zu Besuchen in Putzbrunn. Hoffe ich kann beim nächsten Diamant treffen wieder dabei sein.

Das müssen wir Nivek allerdings schon zur Last legen, also dass er dem diesjährigen Grillfest und Münchner Diamantuser-Treffen ferngeblieben ist, weil ihm tatsächlich der Familienurlaub wichtiger war. Ist das etwa echte Hingabe? Erreicht man so etwa auch noch Rang 35? Moment, wir erfahren gerade, es gibt gar keinen Rang 35. Dann ist alles gut!

Das besondere Geschenk, das Nivek242 sich gewünscht haben könnte, ist natürlich, dass er im Aufmacherbild mit seinem Profil abgebildet ist – und damit sein geliebter 1. FSV Mainz 05. Wieso nicht Mainz 06 oder 07? Keine Ahnung, aber der Erstligist startet in wenigen Tagen hoffnungsfroh in die neue Saison. So, dass muss reichen, und natürlich war das nicht das "besondere Geschenk", das irgendein Redaktionsmitglied irgendwann mal in den Text für Stufe 34 hineinfabuliert hat, in der Hoffnung, dass diese Stufe erst in vielen, vielen Jahren, jedenfalls erst nach dem Rentenbeginn des nicht näher genannten Redaktionsmitglieds, aktuell werden würde. Will heißen: Natürlich wird es ein besonderes Geschenk geben, aber was das sein wird, müssen wir noch eruieren bis spätestens zum nächsten Diamant-Meeting. Bei der Gelegenheit bekommt dann auch Maverick seines noch...

So, und jetzt mal ohne Anflüge von freundlicher Ironie: Nivek242, du bist eine Stütze dieser Community, hast wahnsinnig viel zu GamersGlobal.de beigetragen seit deiner Anmeldung als User 563 vor 15 Jahren und 3 Monaten – und bist im persönlichen Umgang einfach ein netter Kerl. Wir können uns glücklich schätzen, dich als User zu haben!