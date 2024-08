PM: The Crush House, die heißeste Reality-Show aus dem Jahre 1999, feiert heute seine Steam-Premiere (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Crush House, die heißeste Reality-Show aus dem Jahre 1999, feiert heute seine Steam-Premiere

Der renommierte Videospielentwickler Nerial und der TV-Eigentümer Devolver Digital drehen gemeinsam die Zeit zurück, um die lang erwartete Veröffentlichung der heißesten Reality-TV-Show des Jahres 1999, The Crush House, zu feiern! The Crush House ist ab sofort für PC via Steam erhältlich und lässt Spieler und Spielerinnen in die Rolle von Jae schlüpfen – der begabten Kamerafrau, die für die Zuschauer genau das einfängt, was diese sehen wollen!

Die liebe Jae hat vielleicht gerade den Job ihrer Träume ergattert, aber die Anforderungen sind hoch und der Einsatz ist sogar noch höher! Sie muss jede Staffel von „The Crush House“ besetzen, filmen und produzieren und dabei das ganze Drama, die Machtkämpfe, die Spannungen und die Romantik in der kultigen Villa in Malibu festhalten.

Was man nie vergessen sollte: Egal, was passiert, die Anforderungen des Publikums müssen erfüllt werden. Wenn das nicht klappt, riskiert man die direkte Absetzung.

Es müssen Dutzende von Mikro-Zielgruppen unterhalten werden und Spieler und Spielerinnen müssen strategisch vorgehen, um sie alle abzuholen. Niemand kann es allen Leuten zu jeder Zeit recht machen – aber versuchen muss man es!

Zur Wahl stehen zwölf exzentrischen Persönlichkeiten und es gilt, eine vierköpfige Besetzung für die jeweilige Staffel zu finden. Es müssen gegensätzliche Persönlichkeiten oder sich ergänzende Attraktionen zusammengebracht werden und dann gilt es zu beobachten, wie die Spannungen zunehmen und die Funken fliegen. Gute Kameraleute fangen die besten Szenen ein und beobachten, wie die Einschaltquoten durch die Decke gehen.

Eine so gute Unterhaltung gibt es allerdings nicht kostenlos, also muss man zwischendurch die Kamera weglegen und ein paar geschmackvolle Werbespots schalten, damit das Geld auch wirklich fließt. Vielleicht verliert man dabei ein paar Zuschauer – aber die zusätzlichen Einnahmen lassen sich dafür nutzen, das Haus einzurichten und sowohl für die Zuschauer als auch für die Darsteller für Abwechslung zu sorgen.

Als ob eine erfolgreiche Fernsehshow nicht schon genug wäre, bietet The Crush House noch mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Jae kann die Villa nachts erkunden (also wenn die Show mal ausnahmsweise nicht auf Sendung ist) und (eigentlich verbotene) Gespräche mit den Darstellern und Darstellerinnen führen, um die vielen dunklen und verdrehten Geheimnisse von The Crush House zu ergründen.

Wer hat das Zeug, dem Haus auch die letzten Geheimnisse zu entlocken?