Xbox Game Pass: Im August u.a. mit Mafia - Definitive Edition

Auch im August rotieren wieder einige Titel in den Xbox Game Pass.

7. August: Creatures of Ava (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) 8. August: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 13. August: Mafia - Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Bereits verfügbar, sowohl für Konsole als auch PC, ist auch Call of Duty - Modern Warfare 3. Vorteile gibt es aktuell für Valorant. Wenn ihr euer Konto mit dem Riot-Konto verknüpft, schaltet ihr alle aktuellen (und kommenden) Agenten frei und bekommt 20 Prozent Match-EP-Boost für Battle Pass- und Event-Inhalte. Streamen könnt ihr mittlerweile übrigens über ausgewählte Amazon Fire TV-Geräte. In Sea of Thieves ist Season 13 gestartet und das Mayhem Ship Bundle ist wieder verfügbar. Als Ultimate-Abonennten erhaltet ihr das Ebon Rapier Pack für das Piratenspiel.

Folgende Spiele verlassen zeitnah den Game Pass, bis dahinn könnt ihr sie noch mit 20 Prozent Nachlass erwerben: