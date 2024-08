Cygni - All Guns Blazing und DNF Duel gratis im Epic Games Store

PC Xbox X PS5

Noch bis einschliesslich Donnerstag, 15. August, 17:00 Uhr gibt es zwei Vollpreistitel und ein Ingame-Pack gratis im Epic Games Store. Eintüten könnt ihr für lau zunächst das moderne 2,5D-Shoot-em-Up CYGNI - All Guns Blazing von KeelWorks und Publisher Konami. Der rasante Vertikal-Top-Down-Shooter ist erst am 6. August, also vor drei Tagen auf Steam erschienen. Es bietet Gegnermassen, riesige Bosse, spektakuläre Effekte, eine Story und unterschiedliche Modi im seltenen Breitbildformat. Den Launchtrailer könnt ihr euch unter der News anschauen.

DNF Duel - Who's Next? ist ein 2,5D-Fighting-Game im Stile von Guilty Gear, Blazblue oder Melty Blood, dessen Roster sich aus Anime-Charakteren der letzten 18 Jahre der Dungeon and Fighter-Reihe von Neople zusammensetzt. Die Arcade-Beat-em-Up-Serie erschien seit 2005 auf PC, Xbox360 und später auf PS4 und 5. Ableger gab es neben iOS und Android auch für die Switch. Selbst ein Anime wurde in Japan zur Serie veröffentlicht. DNF Duel ist ein Fanservice für Prügler-Junkies mit unterschiedlichen Modi. Entwickelt wurde der Titel von den Fighting-Experten Arc System Works, traditionell gepublisht von Nexon.

Darüber hinaus könnt ihr euch mit dem Conduit Free Unlock Bundle ein Ingame-Paket für Apex Legends gratis sichern. Der F2P-Shooter von Respawn Entertainment und EA wird dafür vorausgesetzt.