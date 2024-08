PM: SEGA teilt neues OST-Video für Space Colony ARK in SONIC X SHADOW GENERATIONS (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA teilt neues OST-Video für Space Colony ARK in SONIC X SHADOW GENERATIONS

SEGA hat heute das zweite OST-Video zu SONIC X SHADOW GENERATIONS veröffentlicht, in dem der Track aus Space Colony ARK: Act 1 im Mittelpunkt steht, der ursprünglich von Jun Senoue komponiert und von Jun Senoue und TeddyLoid geremixt wurde. Im Video zu sehen sind auch animierte Bilder von Shadow sowie dem Level. Hier könnt ihr euch den Remix anhören:

SONIC X SHADOW GENERATIONS wird am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, die Systeme der Nintendo Switch™-Familie sowie PC erscheinen und ab €49.99 erhältlich sein. Fans können das Spiel heute vorbestellen und einen Legacy-Skin für den modernen Sonic bekommen, inspiriert von seinem Aussehen in Sonic Adventure . Wer die Digital Deluxe Edition erwirbt, erhält drei Tage früher Zugang zum Spiel und zusätzliche Inhalte. Außerdem erhält jeder, der die Physical Day One Edition vorbestellt, zusätzlich das 28-seitige Tagebuch von Gerald Robotnik, in dem er seine Erfahrungen bei der Erschaffung von Shadow und der ARK-Weltraumstation festhält.

Melde dich vor dem 1. November 2024 für unseren Newsletter an, um den Sonic Jam Legacy-Skin für Classic Sonic, inspiriert von Sonics erstem Auftritt in 3D, zu erhalten. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du auf der offiziellen Webseite von SONIC X SHADOW GENERATIONS.

Mehr Informationen findest du auf der offiziellen Webseite von SONIC X SHADOW GENERATIONS .