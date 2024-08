PM: That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles: Details zum Bau der Stadt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erlebt die Original-Geschichte noch Mal und macht eine neue Geschichte aus der Jura Tempest Federation im ersten Action-RPG, das auf der beliebten Animeserie basiert. That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles ist heute für PS5 und PS4 verfügbar!

Das Spiel bietet euch eine Vielfalt aus Elementen für eine einzigartige Erfahrung für Fans und Neuankömmlinge wie aufregende Kämpfe und neue Geschichten vom Original-Autor der Serie. Wir freuen uns, einen tiefergehenden Blick auf die Stadt-Bau-Features zu werfen, die euch eure Community von einem kleinen Dorf zu einer großen Nation wachsen lassen.

Um die Serie kurz zusammenzufassen: die Jura Tempest Federation wurde von Rimuru Tempest gegründet und war ursprünglich ein kleines Goblin-Dorf, bevor es sich zu einer großen Nation entwickelte, in der viele Spezies ein Zuhause fanden. In diesem Spiel werdet ihr eure eigene Jura Tempest Foundation aufbauen können – begleitet von einer bunten Besetzung an Charakteren.

Während ihr euch durch die Hauptstory bewegt und neue Verbündete rekrutiert, könnt ihr eine Vielzahl von Gebäuden freischalten, die ihr in eurer eigenen Community platzieren könnt. Es gibt auch einzigartige Gebäude, die von Rimurus Erinnerungen an die Welt vor seiner Reinkarnation (als Slime!) inspiriert wurden und die ihr für eure Stadt auswählen könnt.

Während ihr eure Jura Tempest Foundation aufbaut, solltet ihr die Tempest Resonance nutzen, die unterschiedliche Gebäudeeffekte bietet, die die Stats für eure Charaktere und eure Verbündeten bedeuten, während ihr verschiedene Gebäude baut. Diese Effekte reichen von verstärkter Angriffskraft, bessere Verteidigungsstats und höhere Glücksraten bis zu vielem mehr. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Gebäuden, aus denen ihr wählen könnt, aber hier sind schon mal ein paar Optionen, die euch auf eurem Abenteuer helfen könnten:

Der Kaijin Weapon Shop und andere Kaijin-bezogene Gebäude wie der Waffenstand und die Waffenmeisterei bieten alle einen erhöhten ATK-Boost für euch und eure Verbündeten, sodass ihr die Extra-Stärke bekommt, herausfordernde Gegner im nächsten Kampf zu besiegen.

Die Hot Springs verbessern zufällig das Glück eines Charakteres (bei euch oder euren Verbündeten), was sich aus verschiedenen Gesprächsmustern in den heißen Quellen entscheidet. Wenn ihr eure Glücksrate erhöht, verbessert das eure Chancen, luxuriösere Gegenstände aus den Schatzkisten zu gewinnen, die ihr auf Erkundungen entdeckt. Und wer hätte nicht gern mehr heiße Quellen in seiner Stadt?

Neben Gebäudeeffekten, die eure Charakter-Stats verbessern, bieten einige Gebäude auch einen zusätzlichen Vorteil, indem sie Güter und Materialien produzieren, die ihr verkaufen könnt. So könnt ihr mehr Geld verdienen, um weitere Gebäude zu bauen.

Die Imkerei, auch als Royal Apiary bekannt, bietet nicht nur einen Gebäude-Effekt, der Glücksraten stärkt, sondern produziert auch immer wieder Honig, der gesammelt und für Gold verkauft werden kann.

Ähnlich gibt es Höfe, auf denen Getreide und Rindfleisch produziert werden, das ihr für Geld verkaufen könnt, um die Konstruktion weiterer Gebäude zu finanzieren.

Ihr könnt keine große Nation ohne ein bisschen Spaß aufbauen! Fügt einzigartige Orte wie Veldoras Park in eure Jura Tempest Foundation ein, der einen Vergnügungspark-Look mitbringt und wie andere Orte wie der Game Pavillon und Rimu Burger Unterhaltung für eure Bewohner bietet. Keine Sorge, diese Gebäude sehen nicht nur nach etwas aus, sondern bieten auch mehr Glück für eure Charaktere und Verbündete.

Während ihr in der Geschichte weiterkommt und eure Stadt entwickelt, gibt es diverse Sub-Quests, die euch dafür belohnen, bestimmte Gebäude zu bauen. In der Cinema-Sub-Quest geht es darum, dass Gabiru und sein Team eure Hilfe brauchen, um das erste Kino der Nation zu bauen – erschafft das Tempest Cinema und erhaltet eine großzügige Belohnung aus Level-Erfahrung und Gold!

Genießt das Leben als wiedergeborener allmächtiger Slime während ihr eure Jura Tempest Federation ausbaut und mit Verbündeten zusammenarbeitet, um die Nation zu einem besseren Ort für alle Bewohner zu machen. Fangt heute an, eure Nation in That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles auf PS5 und PS4 zu bauen!