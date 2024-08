Wolfeye Studios: Arkane-Gründer Colantonio teasert neues Projekt an

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Gespräch mit Eurogamer hat Raphaël Colantonio, Chef der Wolfeye Studios (Weird West in der Stunde der Kritiker) und ehemaliger Gründer der Arkane Studios gemeinsam mit Wolfeye-CEO und Producer Julien Roby, mit dem er bereits seit Arx Fatalis zusammenarbeitet, sein aktuelles Projekt mit neuen Infos und drei neuen Ingame-Bildern auf X vorgestellt. Einen Namen hat das Spiel noch nicht. Angekündigt wurde das Vorhaben erstmalig im März auf der GDC 2024, damals noch mit äußerst spärlichen Informationen.

Laut Colantonio kehrt das Studio nach dem isometrischen Ausflug in Weird West zur Egoperspektive à la Dishonored und Prey der Arkane Studios zurück. Außer der Location des US-amerikanischen Südwestens wird es keine Gemeinsamkeiten mit dem letzten Spieleprojekt des Studios geben. Ausgenommen der Tatsache, dass es sich selbstverständlich wieder um ein Spiel mit starken Immersive-Sim-Elementen handeln wird, wofür Colantonio und sein Team seit Jahren bekannt sind und eine beispiellose Expertise entwickelt haben.

Beschrieben wird der neue Titel als Action-RPG in einem Retro-Sci-Fi-Setting, das vom Gameplay, der Spielmechanik, der Atmosphäre und vor allem der Ästhetik irgendwo zwischen Fallout und Dishonored angesiedelt sein soll. Die Entwickler erwähnten darüber hinaus auch die Spiele von Obsidian Entertainment, die sie als Inspiration betrachten. Der Rollenspiel-Aspekt soll diesmal deutlich im Vordergrund stehen, was sich in einer komplexen Questmechanik mit variablen Herangehensweisen, zahlreichen Lösungsoptionen und weitgreifenden Freiheiten für den Spieler manifestieren soll. Auch wenn nicht direkt von Open-World gesprochen wurde, soll der Spieler dennoch "überall hingehen", "jeden töten" oder "sich aus allem rausreden" können.

Zur Lore ist nicht viel bekannt, außer dass ein ziemlich einschneidendes Ereignis in der Geschichte der USA um das Jahr 1900 herum eine alternative Zeitlinie in Gang gesetzt hat. Die Gründe dafür und die daraus resultierenden Entwicklungen wird der Spieler im Laufe der Handlung durch Erkundung, Dialoge, Lösen von Quests, Erledigen von Aufgaben und das Lüften von Geheimnissen erfahren.

Laut Entwickler ist die Pre-Production-Phase des Spiels abgeschlossen und das Studio hat mit der Full-Production begonnen. Aktuell wird noch ein Publishing-Partner gesucht. Das global operierende internationale Studio hat in den letzten Jahren seine Belegschaft auf knapp 60 Mitarbeiter aufgestockt. Mehr sollen es laut CEO Julien Roby auch nicht werden, da sich sonst die Art und Weise wie gearbeitet wird, stark verändere und die Kontrolle, die Mitsprache und die Einflussnahme jedes Einzelnen abnehme. Dies würde der Studio-Philosophie widersprechen.

Wolfeye war es zudem möglich, eine Handvoll Mitarbeiter von Arkane Austin abzuwerben und weitere einzustellen, die aufgrund der Schließung durch Microsoft freigesetzt wurden. Dazu gehören unter anderem Gaël Giraudeau (Dishonored - Die Maske des Zorns), der nun als Lead Designer bei Wolfeye arbeitet sowie Visual-Artist und Dishonored-Level-Designer Emmanuel Petit. Die Zusammenarbeit mit den bekannten Kollegen würde sich äußerst positiv auf die Arbeit des Studios bei der Produktion in Hinblick auf Effektivität und Kreativität auswirken, so Julien Roby im Interview.

Aufgrund der frühen Entwicklungsphase existiert noch kein Releasezeitraum, auch ist nicht bekannt, für welche Plattformen entwickelt wird. Weitere Details und Informationen sollen laut Wolfeye nicht vor 2025 mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Dann soll es aber auch eine geschlossene Alpha geben, für die ihr euch bereits jetzt registrieren könnt. Überhaupt möchte das Studio die Spieler diesmal von Anfang an intensiver an der Entwicklung teilhaben lassen. Neuigkeiten zum Projekt werdet ihr natürlich hier auf GamersGlobal lesen können.