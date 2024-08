PM: Prince of Persia™: The Lost Crown ab sofort auf Steam erhältlich - Story-DLC Mask of Darkness erscheint am 17. September (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 8. August 2024 – Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass das von der Kritik gefeierte Prince of Persia™: The Lost Crown ab sofort auf Steam erhältlich ist. Das Spiel ist bereits auf Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna*, Nintendo Switch™ sowie auf dem PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erhältlich. Der mit Spannung erwartete Story-DLC Mask of Darkness wird am 17. September parallel mit der Complete Edition veröffentlicht, die Folgendes enthält: Prince of Persia™: The Lost Crown, das Unsterblichen-Outfit, das Wohlstandsvogel-Amulett, das Warrior Within-Outfit, das digitale Abenteuerhandbuch, den DLC und zwei neue Outfits für Sargon, inspiriert von Prince of Persia™: The Two Thrones.

Der Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown - Mask of Darkness kann unter folgendem Link gefunden werden:

Prince of Persia™: The Lost Crown – Mask of Darkness wird ein spannendes und düsteres neues Kapitel von Sargons Geschichte hinzufügen. Die Spielerinnen und Spieler werden in diesem originellen Abenteuer auf dem Berg Qaf eine brandneue, miteinander verbundene Welt mit exklusiven Biomen erkunden können.

Am 17. September wird die kommende Complete Edition für Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store, den Ubisoft Store und jetzt auch über Steam erhältlich sein. Ein komplettes Upgrade-Paket wird für erfahrene Spieler:innen und Besitzer:innen des Spiels erhältlich sein, die den DLC, 4 Outfits für Sargon, 1 Amulett und den digitalen Abenteuerführer erwerben möchten. Der DLC "Die Maske der Finsternis" wird auch als Standalone-Version erhältlich sein. Ubisoft+-Abonnenten werden automatisch auf die Complete Edition hochgestuft.

Weitere Informationen zu Prince of Persia: The Lost Crown finden Sie unter princeofpersia.com

Für weitere Informationen über andere Ubisoft-Spiele besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

*Ubisoft+ on Luna requires account linking and a Multi Access plan. Territorial restrictions apply.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.