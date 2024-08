PM: PC-Systemanforderungen von God of War Ragnarök enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War Ragnarök erscheint am 19.September für PC*! Macht euch bereit für eure Reise zurück in die neun Welten, indem ihr euch die Systemanforderungen unten anschaut.

** Native Auflösung. Ohne Nutzung von Upscaling-Technologie.

Mit Freude können wir außerdem bestätigen, dass God of War Ragnarök für PC alle Technologien der großen Grafikkarten-Hersteller unterstützt, darunter:

— Nvidia DLSS 3.7

— AMD FSR 3.1

— Intel XeSS 1.3

— Frame-Generierung für alle Technologien, die diese Funktion nutzen

Dank dieser Technologien könnt ihr auf jeder Art von Hardware mit höherer Auflösung und besseren Bildraten spielen.

In den neun Welten erwarten euch eine Vielzahl von unterschiedlichen Orten und Kreaturen. Von den üppigen Dschungeln Vanaheims bis zu den verschneiten Bergen Midgards– freut euch auf eine wunderschöne Welt!

Wenn ihr God of War Ragnarök für PC vorab kauft, erhaltet ihr außerdem Kratos‘ Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock (kosmetisch)!***

*** Spielgegenstände werden durch Story-Fortschritt freigeschaltet.

Holt euch also noch vor der Veröffentlichung am 19.September das Spiel auf Steam oder im Epic Games Store, um das Schneewehe-Set zu erhalten!

Vergesst nicht, für aktuelle Neuigkeiten zu God of War Ragnarök für PC Santa Monica Studio auf Twitter zu folgen. Oder tretet dem offiziellen Discord-Server bei, um euch mit anderen Fans auszutauschen.

* Konto für PlayStation Network erforderlich.