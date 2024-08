God of War - Ragnarök: PC-Systemanforderungen enthüllt

PC PS4 PS5

Sony hat in ihrem neuesten Blog-Eintrag die PC-Systemanforderungen für das kommende God of War - Ragnarök (im Test+, Note 9.0) veröffentlicht. Demnach wird der Titel alle aktuellen Technologien der Grafikkarten-Hersteller unterstützen, darunter Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 und Intel XeSS 1.3. Eine genaue Übersicht, was euer heimischer Rechner für Voraussetzungen für eure Wunschauflösung haben sollte, könnt ihr dem Bild oberhalb dieser News entnehmen.

Die PC-Version von God of War - Ragnarök erscheint am 19.September auf Steam und im Epic Games Store. Obwohl das Spiel ein reines Singleplayer-Abenteuer ist, wird für das Spielen ein Konto für das Playstation Network benötigt.