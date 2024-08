PM: Splitgate 2 Gameplay mit aufregenden neuen Details enthüllt! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Splitgate 2 Gameplay mit aufregenden neuen Details enthüllt!

8. August 2024 – Ein neues Video von 1047 Games bietet heute erstmals einen Blick auf das Gameplay von Splitgate 2. Wir möchten es euch zusammen mit einigen der ersten Details vorstellen, die verraten, was die Spieler von Splitgate 2 erwarten können.

Fans bekommen ihren ersten Eindruck von den brandneuen, beeindruckenden Visuals, die Splitgate 2 zu bieten hat, sowie einen Platz in der ersten Reihe des Kampfgeschehens, in dem alle drei Fraktionen des Spiels vorgestellt werden. Eine der größten Änderungen von Splitgate zu Splitgate 2 ist das Fraktionssystem, das im heutigen Video in vollem Umfang präsentiert wird:

Splitgate 2 bietet den Spielern drei Fraktionen zur Auswahl, und jede davon wird im heutigen Video vorgestellt. Jede Fraktion kommt mit eigenen, einzigartigen Fähigkeiten, die unterschiedliche Spielstile unterstützen – Fans werden ermutigt, Fraktionen in ihrem Team zu kombinieren, um Stärken zu maximieren und die Wahl des gegnerischen Teams zu kontern.

Das Video stellt zuerst die Aeros-Fraktion vor: Aeros’ schnelle Action und die Rush-Fähigkeit ermöglichen beeindruckende Kills durch geschickte Bewegungen – während meisterhafte Portalfähigkeiten genutzt werden, um ein Gebiet zu kontrollieren. Traditionelle Splitgate-Fans, die gerne mitten im Geschehen sind, werden sich bei Aeros genau richtig fühlen.

Meridians Hypersight- und Time Dome-Mechaniken bieten einen großen Vorteil für Spieler der Unterstützerklasse, da sie ihnen die Fähigkeit geben, das gesamte Team zu unterstützen. Entwickelt für den ultimativen Allround-Spieler, der seine Matches durch Hilfe, Heilung und Punkte abrundet.

Sabrasks militärische Ursprünge haben sie zu den härtesten Assen im Sol-System gemacht. Die Sabrask Smart Wall ist in einem direkten Schusswechsel wirklich von Vorteil und kombiniert mit ein paar perfekt geworfenen Granaten kann diese Fraktion ein mächtiges Offensivpotenzial bei der Kontrolle eines Gebietes entfalten.

Um einen tieferen Einblick in Splitgate 2 zu erhalten, können Fans am 14. August ab 21:00 Uhr deutscher Zeit über https://www.twitch.tv/splitgate auf Twitch den ersten Livestream verfolgen.

Fans, die an der ersten Alpha des Spiels teilnehmen möchten, können dies tun, indem sie auf https://store.steampowered.com/app/2918300/Splitgate_2/ gehen. Die erste Alpha wird vom 21. bis 25. August live sein, wenn 1047 Games auf Europas größter Spielemesse, der Gamescom in Halle 9, Stand #A-050, vertreten ist.

Jetzt auf die Wunschliste setzen: https://store.steampowered.com/app/2918300/Splitgate_2/