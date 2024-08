Meta schließt Lone-Echo-Entwickler Ready at Dawn

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach Informationen von Android Central hat Meta den Spieleentwickler Ready at Dawn geschlossen. Dieser hatte für Oculus-Brillen in den vergangenen Jahren die VR-Spiele Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat und Lone Echo 2 entwickelt.

Ready at Dawn wurde 2003 im kalifornischen Irvine gegründet und veröffentlichte im Jahr 2006 für Sonys ersten Spielehandheld, die PSP, ihr Debütspiel Daxter. Dieses war ein sehr gelungener Ableger der Jak-and-Daxter-Reihe von Naughty Dog. Es folgten zwei ebenfalls gute God-of-War-Spiele für die PSP, bevor 2015 mit The Order: 1886 für die Playstation 4 ihr erster Titel für eine Heimkonsole erschien. Der Third-Person-Shooter überzeugte mit sehr guter Grafik, war aber spielerisch limitiert. Ein deutlich ambitionierter Nachfolger war in Planung, wurde aber von Sony nicht finanziert. 2020 kaufte Meta das Studio, das drei Jahre zuvor mit Lone Echo ihr erstes VR-Spiel veröffentlicht hatte. Letztes Jahr wurde einem Drittel der Belegschaft gekündigt, nun müssen sich auch die verbliebenen Beschäftigten um neue Jobs bewerben.