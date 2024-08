PM: Erobere die unerforschten Meere der Katzribik – Cat Quest III ist jetzt verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erobere die unerforschten Meere der Katzribik – Cat Quest III ist jetzt verfügbar

– Schätze warten auf der Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und dem PC –

LONDON, 8. August 2024 – Heute setzen die weltreisenden Entwickler The Gentlebros und ihre Verlagsnavigatoren Kepler Interactive die Segel in Richtung Katzribik, eine Inselgruppe voller Geheimnisse und Schätze für alle mutigen Katzen, die sich in Cat Quest III wagen, jetzt verfügbar auf PC und Konsolen. Schatzsucher mit scharfem Auge können sich das Action-RPG-Abenteuer mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 10 % auf Steam bis zum 15. August schnappen.

Die weiten offenen Meere der Katzribik sind sowohl reichhaltig als auch gefährlich für alle Möchtegern-Entdecker – hier findet ihr den Schatz, nach dem eure Abenteurergruppe gesucht hat: den legendären Nordstern. Aber Vorsicht – ihr seid nicht die einzigen, die nach Schätzen suchen. Die furiosen Pi-ratten sind ebenfalls hier und werden vor nichts zurückschrecken, um den Schatz vor euch zu erreichen. Schaut euch jetzt den Launch-Trailer an, um einen Blick auf das Abenteuer zu werfen, das euch erwartet:

Nutze die Gelegenheit, dunkle Höhlen und geheimnisvolle Verliese zu erforschen, während du nach Hinweisen suchst – oder segle auf deinem eigenen schnurrigen Schiff mit vollen Segeln und explosiven Kanonen mit einer Fülle verschiedener Munitionstypen. Und keine Panik, wenn du auf eine Horde fieser Pi-Ratten triffst, denn lokaler Koop ist verfügbar, um sie mit Leichtigkeit zu besiegen.

Cat Quest III bietet eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, Waffen, Zaubern und Schmuckstücken, die es euch ermöglichen, die Katze zu erschaffen, die zu euch passt. Egal, ob ihr mit ausgefahrenen Krallen angreifen oder einen taktischen Ansatz wählen wollt, die Katzribik kann so erkundet werden, wie ihr es möchtet.

Cat Quest III ist jetzt auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam) verfügbar. Eine pfotenstarke physische Edition mit einer Navigationskarte und einem niedlichen Stickerbogen ist ab heute bei Maximum Entertainment für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.

# # #

Weiterführende Links:

Hier Cat Quest III kaufen: http://catquestgame.com/

X: @thegentlebros

Facebook: @catquestgame

TikTok: @catquest

Über The Gentlebros:

The Gentlebros ist ein preisgekröntes Studio aus Singapur, das die Millionen-Bestseller-Serie Cat Quest für PC, Konsolen und mobile Endgeräte entwickelt. The Gentlebros besteht aus Veteranen der Spieleindustrie und hat sich zum Ziel gesetzt, Welten zu erschaffen, die Freude bereiten. Das nächste Cat Quest-Spiel ”Cat Quest: Pirates of the Purribean” erscheint 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.