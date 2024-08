PM: Neuer Trailer zu Persona 3 Reload: Episode Aigis zeigt Metis (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neuer Trailer zu Persona 3 Reload: Episode Aigis zeigt Metis

ATLUS hat heute einen Trailer veröffentlicht, der Metis, den neuen androiden Begleiter in Persona 3 Reload: Episode Aigis – The Answer – im Detail vorstellt.

Der Trailer stellt zusätzlich Lizzie Freeman vor, die Metis zum Leben erweckt. Episode Aigis ist die dritte und letzte Erweiterung des Persona 3 Reload: Expansion Pass , der 30 Stunden komplett neues Gameplay, neue Kostüme und mehr Hintergrundmusik bietet.

Charakterbeschreibung von Metis:

Ein mysteriöser Androide, der behauptet, Aigis‘ „Schwester“ zu sein. Der Androide erscheint vor den S.E.E.S.-Mitgliedern, die in einer nicht enden wollenden Zeitschleife des 31. März gefangen sind – und führt sie zum Abgrund der Zeit, der im Keller des Hauses erschienen ist. Ihre einzigartige Persona ist Psyche, die sich auf physische, Wind- und Eis-Fähigkeiten spezialisiert hat.

Episode Aigis – The Answer – erscheint am 10. September 2024 und wird auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein.

Der Expansion Pass ist kostenlos für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten erhältlich. Persona 3 Reload: Expansion Pass kann ab sofort im digitalen Handel erworben werden und enthält auch das zuvor veröffentlichte Persona 5 Royal EX BGM Set, das Persona 4 Golden EX BGM Set und das Velvet Costume & BGM Set.