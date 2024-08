PM: Wählt euren Karriereweg in Monster Jam Showdown (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

dass ihr schon eine Weile wartet, aber das action-reichste Motorsport-Event auf vier Reifen wird bald schon bei PlayStation ankommen und eine ganz neue Form annehmen! Ich bin Frederico Spada, Game Director von Monster Jam Showdown, und ich bin hier um euch das Warten zu versüßen, indem ich euch durch die Entdeckung des Kariere-Modus führe, unsere Single-Player-Kampagne, die auch als Showdown-Tour bekannt ist.

Die Showdown-Tour wird die Säule unserer Reise sein mit über 130 Events, in denen ihr Geschwindigkeit und Fähigkeiten kombinieren müsst. Von Anfang an war diese Vielfalt ein wichtiges Element in Sachen Design.

Ein Spiel mit Monster-Jam-Trucks zu entwickeln ist ganz anders als die Arbeit an anderen Rennspielen, weil diese einzigartige Disziplin übers Rennen hinausgeht. Als wir die Showdown-Tour designten, war unser Ziel, die Einzigartigkeit zu nutzen, um das zugeschnittenste Spielerlebnis zu erschaffen, das die Stärken jedes Spielers nutzt. Um das zu erreichen haben wir eine Art Sandbox-Design entwickelt, in dem ihr frei seid, die Events eurer Wahl in freier Reihenfolge zu erleben.

Um verschiedene Spielstile willkommen zu heißen, haben wir Events in drei Kategorien gruppiert: Stunt, Short und Racing. Wenn ein bestimmtes Event gespielt wurde, schaltet ihr damit neue Events der gleichen Kategorie frei. So könnt ihr immer wieder neue Herausforderungen finden, die zu euren Vorlieben passen und trotzdem eine Menge Unterschiedliches entdecken, weil auch Events aus der gleichen Kategorie verschiedene Spielmodi abdecken und über die drei neu entwickelten Umgebungen verteilt sind.

Es ist noch wichtig zu wissen, dass die Locations der Showdown-Tour wild und ungewöhnlich sind – der perfekte Ort, um eure Monster Jam Trucks an ihre Grenzen zu bringen und ihre volle Kraft auch über alles hinaus zu entfesseln, das ihr bei Live-Events seht. Ob in einem Stadium, einer Open-Air-Arena oder in einem echten Kreis – die Umgebung wird die mechanischen Biester auf die Probe stellen: von den Gletschern Alaskas bis in die brennende Wüste von Death Valley und die Wälder von Colorado. Folgt unserem freien Fortschritts-Ansatz und ihr könnt diese unbezwungenen Landschaften von den ersten Minuten des Spiels an für Rennen nutzen, in dem ihr einfach die Karte nutzt, auf der ihr alle Events sehen könnt, die ihr durch euren Fortschritt schon freigeschaltet habt. Beispielsweise könnt ihr, nachdem ihr das Freestyle-Event in Colorado freigeschaltet habt, einen Freestyle-Wettbewerb in einer ganz anderen Region der Karte und mit einem anderen Spielmodus finden, wie zum Beispiel einem Best-Trick-Match.

Indem ihr Siege in der gleichen Eventkategorie verdient, werdet ihr Medaillen gewinnen, die euch Zugriff auf Showdown-Events geben. Das sind besondere Herausforderungen, die Wettbewerbe in der gleichen Kategorie mit einem höheren Schwierigkeitsgrad freischalten. In Showdown-Events müsst ihr beweisen, dass ihr es wert seid, Besitzer eines der kultigsten Monster-Jam-Trucks zu werden, indem ihr gegen ihre bisherigen Fahrer antretet. Wenn ihr gewinnt, werdet ihr zum offiziellen Fahrer des Trucks und er kommt in eure Sammlung. Aber aufgepasst: Showdown-Events sind nicht einfach 1vs1-Rennen; um zu gewinnen, müsst ihr nicht nur als Erster im Ziel sein, sondern auch die Menge mit einem spektakulären Run begeistern. Deswegen werdet ihr sehen, dass sich das Layout der Runden in jedem Durchlauf dieser Rennen ändert und ihr noch mehr zerstörbare Objekte oder größere Rampen für euren Lauf finden werdet.

Das Design wird euch freistellen, jederzeit zu entscheiden, in der gleichen Kategorie fortzuschreiten und die schwierigsten Events zu spielen, oder euch an etwas anderem zu testen. In einigen Fällen werdet ihr eure Fähigkeiten in euren liebsten Spielmodi maximieren und die assoziierten Trucks freischalten. Aber um eure Karriere zu vervollständigen und alle 66* Trucks und die 140 Lackierungen zu sammeln, müsst ihr auch alle Kategorien meistern. Ich bin mir sicher, sowohl Kinder als auch Erwachsene werden alles geben, um jeden der Fanlieblinge in ihrer privaten Kollektion zu sehen.

Ihr könnt euch die Showdown-Tour als einen Elite-Monster-Jam-Wettbewerb vorstellen. Nur die besten Trucks können diesem Wettbewerb beitreten, in dem sowohl Fahrzeuge als auch Fahrer an ihre Grenzen gehen müssen. In einer Reihe von extremen und unkonventionellen Zusammenstößen, sehr ihr mehr als in Monster-Jam-Events im echten Leben. Indem ihr die besten Trucks des Planeten besiegt, könnt ihr euch den Sieg der Showdown-Tour sichern und schließlich der ultimative Champion im härtesten Monter-Jam-Wettbewerb werden, den es jemals gab.

Wenn ihr glaubt, dass ihr das Zeug dazu habt, macht euch bereit, ab dem 29. August mit Monster Jam Showdown auf PlayStation 5 und PlayStation 4 Gas zu geben. Early Access startet am 26. August.

*40 Trucks warden im Basisspiel vorhanden sein und 26 durch kostenlose oder Premium-DLCs