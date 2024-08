PM: Crunchyroll überschreitet die Marke von 15 Millionen monatlich zahlenden Abonnenten (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crunchyroll überschreitet die Marke von 15 Millionen monatlich zahlenden Abonnenten

– Das Anime-Fandom wächst weiter, was sich im Wachstum der Abonnements widerspiegelt, Kürzliche Enthüllung einer neuen Markenentwicklung unterstützt die weitere Beschleunigung –

Culver City, Kalifornien (7. August 2024) – Crunchyroll, die ultimative Marke für alles rund um Anime, gab heute bekannt, dass ihr Streaming-Dienst eine neue Ära in seiner Geschichte erreicht hat – mit mehr als 15 Millionen monatlichen Abonnenten, die alle die besten Animes aus Japan genießen.

„Der heutige Tag markiert einen aufregenden Meilenstein nicht nur für Crunchyroll, sondern für die gesamte Anime-Industrie“, sagte Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll. „Es ist der Beweis, dass die reichhaltigen Geschichten, Charaktere und Erfahrungen, die unsere Partner schaffen, in Rekordzahlen weltweit bei den Fans ankommen. Da die Zahl der Menschen, die sich für Anime begeistern, weiterhin explodiert und das Angebot an Inhalten sich weiter vergrößert, glauben wir, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um Anime-Fan zu sein.“

Crunchyroll bietet Fans das ultimative Anime-Erlebnis, indem es die weltweit größte, dedizierte Anime-Streaming-Bibliothek mit über 50.000 Episoden und mehr als 25.000 Stunden Anime-Serien, Musik und Filmen mit Erlebnissen in Bereichen wie Events, Kino, Gaming, E-Commerce und vielem mehr kombiniert.

Jede Saison bringt Crunchyroll neue und wiederkehrende Serien auf den Dienst, zwischen 45 und 60 an der Zahl. Von Co-Produktionen bis hin zu Akquisitionen sind viele ikonische Serien bei den Fans beliebt, darunter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , JUJUTSU KAISEN , One Piece , Chainsaw Man und Solo Leveling . Im letzten Jahr hat Crunchyroll mit SMEJ (Sony Music Entertainment Japan) zusammengearbeitet, um animebezogene Musik in den Dienst zu bringen, einschließlich 3.300 Musikvideos und Konzerte. Crunchyroll hat kürzlich neue Synchronisationen in Tamil und Telugu hinzugefügt, um Fans in Indien und darüber hinaus zu bedienen. Crunchyroll synchronisiert nun Inhalte in 12 Sprachen.

Crunchyroll bringt Anime weiterhin auf alle möglichen Arten zu den Fans, sei es über Streaming, Kino, Events, Spiele, Musik, Nachrichten, Konsumgüter, Sammlerstücke und mehr. Ein zentraler Aspekt des Wachstums von Crunchyroll ist der Fokus auf die Verbindung zwischen Fans und Kreativen, um ihre gemeinsamen Leidenschaften zu feiern.

Crunchyroll hat kürzlich seine Markenidentität aktualisiert, einschließlich eines modernisierten Logos mit einem balancierten Augensymbol und einem überarbeiteten Schriftzug; einer neuen Schriftart namens Crunchyroll Atyp, die klassische und moderne Elemente für eine verbesserte Lesbarkeit kombiniert; und einem lebendigen Farbsystem mit Orange, Schwarz, Weiß und Taupe, das die dynamische Natur von Anime widerspiegelt.

Über Crunchyroll

Crunchyroll ist die globale Anime-Marke, die die Liebe der Fans zu Anime befeuert. Mit dem Ziel, Anime zu einem noch größeren Teil der Popkultur zu machen und wirklich unwiderstehlich zu gestalten, bietet Crunchyroll den Fans das ultimative Anime-Erlebnis und eine zentrale Anlaufstelle rund um einen Premium-Streaming-Dienst. Es bietet die größte dedizierte Anime-Bibliothek, eine fesselnde Welt von Events, aufregenden Kinoveröffentlichungen, einzigartigen Spielen, unverzichtbaren Merchandise-Artikeln, aktuellen Nachrichten und mehr. Anime ist für alle da und über Crunchyroll in verschiedenen Regionen zugänglich – sei es unterwegs auf Mobilgeräten, über Spielkonsolen und große Bildschirmgeräte zu Hause oder auf Desktop-Computern überall.

Crunchyroll, LLC ist ein unabhängig betriebenes Joint Venture zwischen dem in den USA ansässigen Sony Pictures Entertainment und Japans Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc., beide Tochtergesellschaften der in Tokio ansässigen Sony Group.