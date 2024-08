PM: Castlevanias Dracula und Trevor Belmont ab dem 27. August in Dead by Daylight (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In den letzten Jahren gab es viele „erste Male“ für das Design-Team der Killer in Dead by Daylight. Die Einführung einer Third-Person-Kamera für einen kleineren Killer. Ein Killer mit KI-gesteuerten Wachen. Eine Macht, die aus unterschiedlichen Sprüchen besteht. Neue Wege zu finden, Schmerzen und Leid zuzufügen, bleibt eine aufregende Herausforderung und die Ankunft von Castlevanias Dracula stellt eine weitere Innovation vor: Formwandeln.

Die abscheulichen Bewohner der Wälder dienen dem Dunklen Lord und er kann nach Belieben ihre Form annehmen. Spieler können zwischen seiner Vampirform, einer Feldermaus und einem Wolf wecheln – und jede davon ist am besten in einer bestimmten Rolle.

Vampir ist die Basisform von Dracula, der hauptsächlich durch die flammende Säule Schaden bei Überlebenden anrichtet. Die Angriffe können sogar durch Objekte (wie Palletten und Fenster) schießen. In der Wolf-Form bietet sich euch eine Third-Person-Perspektive und weniger Mobilität, aber dafür mehr Effektivität im Jagen und Aufspüren. In der Fledermaus-Form ist Dracula am besten im Stealth, ohne Terror-Radius und einer fixen Teleportations-Fähigkeit.

Die Aufgabe, den legendären Charakter in The Fog zu bringen und eine Power zu designen, die Draculas besondere Fähigkeiten ehrt, fiel Jason Guzzo zu. Das Castelvnia-Team von Konami Japan war ebenso begeistert, ihren Kultcharakter im Spiel lebendig werden zu sehen und boten ihr Wissen und ihre Expertise in jedem Schritt an.

„Formwandel ist ein wichtiger und einzigartiger Teil der Dracula-Erfahrung“, erklärt Guzzo. „Die Fähigkeit ist Teil davon, wer er ist und nicht unbedingt etwas, auf das sich Leute konzentrieren.“

Als das Team sich für eine Richtung für die Power entschieden hatte, war es an der Zeit, sie im Spiel funktionieren zu lassen. Natürlich stellte die neue Form von Draculas Fähigkeiten ein paar Design-Herausforderungen dar, vor allem in den Tier-Formen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass dies das erste Mal wäre, dass Dracula sich in einen Wolf verwandelt. Zum Glück fand das Castlevania-Team die Idee schnell gut.

„Es gibt Grenzen, wenn wir Tier-Charaktere designen“, erklärt Guzzo. „Eine Fledermaus kann fliegen, aber durch die Balance in Dead by Daylight kann sie nicht über niedrige Hindernisse fliegen. Das ist leider etwas, das wir einräumen mussten. Daran muss man sich erst mal gewöhnen, aber wir müssen unseren internen Regeln folgen. Ein Charakter, der über jedes Hindernis fliegen kann, würde das Spiel zerstören.“

Aufbauend auf den Grundlagen früherer Kapitel, die die Ankunft eines vierbeinigen Charakters (Alien) und einer Killer-Kamera aus der Third-Person-Perspektive (Chucky) bedeuteten, arbeitete das Design-Team daran, jede der drei Formen von Dracula anzufertigen.

„Jede Form ist quasi ein Mikro-Killer und wir wollten, dass Spieler sie nutzen wie sie wollen und nie die Form wechseln müssen, wenn sie nicht wollen“, erzählt Guzzo. „Auf der Überlebendenseite wollten wir dem Kampf mit Dracula das Gefühl von einem Boss-Kampf geben, in dem er jederzeit überall sein könnte und ein Werkzeug hat, das er gegen euch einsetzen kann.“

Draculas Formen sind: Vampir, Wolf und Fledermaus. „Vampir ist quasi die Kernform.“, erklärt Guzzo. „Er bewegt sich mit 4,6 m/s und ist so effektiv in Schleifen und bei der Jagd. Er hat auch die Flammensäule, die eine meiner Lieblingsfähigkeiten der Killer im Spiel ist.“

„Die Wolf-Form bewegt sich etwas langsamer, aber bringt erweiterte Sinne und einen speziellen Angriff mit.“, fährt er fort. „Wenn Überlebende sprinten, lassen sie gelegentlich eine Duftkugel fallen. Diese Kugeln liefern euch Informationen über die Richtung, in die sie gelaufen sind, und wenn ihr sie einsammelt, erhaltet ihr zusätzlich einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Die Idee ist, eine Jagd darzustellen, auf der Wölfe die Fährte aufnehmen und schneller werden.“

„Wir wollten, dass die Fledermaus die effektivste Reiseform ist, also bewegt sie sich mit 6 m/s sehr schnell und bringt auch noch extra Stealth mit.“, führt Guzzo aus. „Um das zu kompensieren, kann sie nicht angreifen oder Überlebende, Kratzer oder Blutlachen sehen. Der Hauptgrund dafür war, das Endgame auszubalancieren, in dem die Fledermaus extrem gut darin ist, beide Ausgänge zu überwachen.“

„Die Fledermausform bringt noch eine weitere coole Fähigkeit mit, die ihr erlaubt, über kurze Distanzen zu teleportieren – auch durch Vault-Punkte und Paletten.“, erklärt Guzzo. „Das bringt Spieler dazu, über ihre Entscheidungen nachzudenken. Als Überlebender kann es langfristige Folgen haben, eine Palette zu zerlegen, wenn Dracula einen neuen Punkt zum teleportieren findet. Dracula-Spieler müssen sich mit einer ähnlichen Entscheidung auseinandersetzen, weil der Verlust eines potenziellen Teleportations-Spots langfristig problematisch werden kann.“

Das Ergebnis ist eine dynamische Power, die Erkunden belohnt und eine immersive Erfahrung passend zum Dunklen Lord bietet. Wir können noch erwähnen, dass das Castlevania-Logo für neue Spieler und Dead-by-Daylight-Veteranen designt wurde.

„Wenn wir mit einem beliebten lizensierten Charakter wie Castlevanias Dracula arbeiten, wollen wir die Stufe der Einstiegsfähigkeiten recht niedrig halten“, enthüllt Guzzo. „So können Fans des Franchises über das Kapitel in Dead by Daylight einsteigen und direkt Spaß haben. Wir wollen aber die Decke der Fähigkeiten hoch halten, damit Spieler, denen der Charakter gefällt, ihre Fähigkeiten ausbauen können und spannende Wege finden, sie noch weiter zu entwickeln.“

Dead by Daylight: Castlevania startet am 27. August. Das Kapitel enthält einen neuen Killer, Dracula – den dunklen Lord, und den neuen Überlebenden Trevor Belmont.