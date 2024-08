Disney Epic Mickey – Rebrushed: Neuer Trailer zum Remake erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu dem kommenden Platformer Disney Epic Mickey – Rebrushed veröffentlicht, der die Neuerungen und grafischen Verbesserungen zur ursprünglichen Version Micky Epic (GG-Test: 7.5) für Nintendos Wii aus dem Jahr 2010 aufzeigt.

Disney Epic Mickey – Rebrushed erscheint am 24. September 2024 für den PC sowie die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendos Switch. Das Spiel wird von Purple Lamp in Zusammenarbeit mit Disney Games entwickelt.