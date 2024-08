PM: Sommerangebote 2024: Die besten Deals mit bis zu 90% Rabatt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bis zum 15. August 00:59 Uhr MESZ könnt ihr in der zweiten Runde der Sommerangebote im PlayStation Store noch einmal richtig zuschlagen. Wir stellen euch zehn tolle Spiele zum kleinen Preis vor, die bis zu 90% reduziert sind. Wir sind uns sicher: Da ist für jeden etwas dabei.

Ihr wolltet schon immer mal als Batman für Recht und Ordnung sorgen? Dann solltet ihr bei den Sommerangeboten unbedingt mal einen Blick auf Batman: Return to Arkham werfen. Zum Schnäppchenpreis von nur 5,99 Euro bekommt ihr bei diesem Remaster gleich zwei Spiele aus der gefeierten Arkham-Reihe der Rocksteady Studios in einem Paket – Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City.

Zu den Highlights der beiden Neuauflagen zählen unter anderem grafische und spielerische Verbesserungen. Auch alle Zusatzinhalte, die als Download zur Verfügung standen, sind in der Sammlung enthalten. Insgesamt vier Spiele wurden innerhalb der Arkham-Reihe veröffentlicht. Auf Arkham Asylum und Arkham City folgten später noch Arkham Origins sowie Arkham Knight, die ihr natürlich auch im PlayStation Store findet.

Batman: Return to Arkham

49,99 Euro 5,99 Euro

Die Sicherheit von Gotham City steht auf dem Spiel. Nach dem Tod von Batman versinkt die Stadt im Chaos. Doch eine Gruppe von Superhelden möchte nicht tatenlos zusehen, wie ihre Heimat von gefährlichen und kriminellen Schurken übernommen wird. Schnappt euch eure Freunde und nehmt in den Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood oder Robin das Schicksal selbst in die Hand.

Gotham Knights bietet eine offene Spielwelt, deren Hauptmissionen ihr zu zweit im Koop bestreiten könnt. Die Aktivitäten im Heroischen-Angriff-Spielmodus sind sogar für bis zu vier Teilnehmer ausgelegt. Zu den Inhalten der Deluxe Edition gehören mitunter exklusive Skins für eure Superhelden, Emotes und verbesserte Ausrüstungen, die ihr im Action-Rollenspiel anlegen könnt.

Gotham Knights: Deluxe Edition

94,99 Euro 18,99 Euro

Die griechischen Götter stecken in Schwierigkeiten – und nur ihr könnt ihnen helfen! Stellt euch in der offenen Spielwelt von Immortals Fenyx Rising zahlreichen Herausforderungen und nehmt es mit furchterregenden mystischen Kreaturen auf, die euch daran hindern wollen, die Götter von ihrem dunklen Fluch zu befreien. Völlig tatenlos lassen euch die Gottheiten aber nicht in den Kampf ziehen.

Tretet in die Fußstapfen von Fenyx – einer beflügelten Halbgöttin, die während ihrer Reise die Kräfte der griechischen Götter erlernen muss, um sich im finalen Kampf gegen Typhon stellen zu können. Sieben unterschiedliche Regionen erwarten euch in der Spielwelt, die allesamt von den Göttern inspiriert sind. Mit einer großen Auswahl an Fähigkeiten und Ausrüstungen legt ihr fest, welcher Stil am besten zu euch passt. Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium können Immortals Fenyx Rising übrigens ohne zusätzliche Kosten im Spielekatalog zocken.

Immortals Fenyx Rising

39,99 Euro 7,99 Euro

In den letzten Jahrzehnten haben die Kinofilme von Star Wars für legendäre Momente auf der Kinoleinwand gesorgt. Nun könnt ihr diese Highlights erneut durchleben – und zwar in einem völlig neuen Gewand. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erzählt die Geschichte aus neun Episoden, bei der natürlich auch der altbekannte LEGO-Humor nicht fehlen darf. Mehr als 300 Helden und Bösewichte stehen im Einzelspieler- oder Koop-Modus als spielbare Charaktere zur Verfügung.

Bei den Sommerangeboten im PlayStation Store könnt ihr euch die Deluxe Edition von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mit 75% Rabatt sichern und gleichzeitig Zugriff auf Obi-Wan Kenobi im klassischen Look sowie auf sieben weitere Charakterpakete erhalten. PlayStation Plus-Mitglieder sollten außerdem die monatlichen PlayStation-Plus-Spiele im August 2024 im Auge behalten. Hier gibt es nämlich die Standard Edition von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ohne weitere Kosten.

LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga Deluxe-Edition

69,99 Euro 17,49 Euro

Wir finden, dass die Albträume gar nicht so klein sind, denn auf dem gefährlichen Weg durch den geheimnisvollen Schlund begegnet ihr in der Rolle des kleinen Mädchens Six monströsen Kreaturen, die euch nach dem Leben trachten. Die einzigartige Atmosphäre von Little Nightmares, einem Puzzle Jump’n’Run mit Gänsehautgarantie, wird euch sofort in ihren Bann ziehen.

Mit der Complete Edition könnt ihr das Gruselabenteuer jetzt noch intensiver erleben, indem ihr in den neuen Story-Kapiteln der Erweiterung Geheimnisse des Schlunds die waghalsige Flucht auch aus der Perspektive des Ausreißers Kid spielt und viele neue – und natürlich gruselige – Bereiche der alptraumhaften Welt erkundet.

Little Nightmares Complete Edition

29,99 Euro 7,49 Euro

Der Waldläufer Talion bewacht mit seinen Brüdern und Schwestern das dunkle Tor zwischen Mordor und Mittelerde. Eine wichtige, aber auch gefährliche Aufgabe, die ihn beim Angriff Saurons und seiner Armee von Uruk-Hais das Leben kostet. Doch damit ist die spannende Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten natürlich nicht zu Ende, denn Talion wird zurück ins Reich der Lebenden geholt und an den Geist des Elben Celebrimbor gebunden.

Ihr begleitet den Waldläufer nun auf einem blutigen Rachefeldzug, der zeitlich zwischen den Hobbit- und den Herr der Ringe-Filmen angesiedelt ist. Mit Geschick im Umgang mit Schwert und Bogen und einer Reihe mächtiger übernatürlicher Kräfte, die euch Celebrimbor verleiht, metzelt ihr euch durch die Horden der Uruks. Vor allem das ausgeklügelte Nemesis-System, bei dem die Gegner kein billiges Kanonenfutter sind, sondern in einem komplexen, sich verändernden sozialen Gefüge leben, macht dieses Action-Adventure zu etwas ganz Besonderem.

Mittelerde™: Mordors Schatten™

19,99 Euro 4,39 Euro

Ihr habt Lust auf packenden Survival-Horror? Dann schnappt euch unbedingt Resident Evil 0, das ihr in den Sommerangeboten für weniger als fünf Euro im PlayStation Store abstauben könnt. In der Vorgeschichte zur ersten Teil der epischen Resident Evil-Reihe übernehmt ihr zunächst die Rolle der jungen Rebecca Chambers, die als neues Mitglied des S.T.A.R.S.-Team Bravo gerade ihren Dienst als Sanitäterin angetreten hat. Und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn gleich ihr erster Einsatz bringt sie in tödliche Gefahr.

Erkundet Raccoon Forest, macht euch auf die Suche nach dem als Serienmörder angeklagten Ex-Marine Billy Coen und kämpft gegen vom T-Virus mutierte Kreaturen, wie riesige Fledermäuse, Skorpione, eklige Tausendfüßler oder intelligente Egel. Die gruseligen Abenteuer mit vielen Schockmomenten erlebt ihr nicht nur mit Rebecca, sondern im späteren Spielverlauf auch mit Billy. An vielen Stellen könnt ihr blitzschnell zwischen den Charakteren wechseln und so knifflige Passagen meistern.

Resident Evil 0

19,99 Euro 4,99 Euro

Mit den beiden Bestsellern Sherlock Holmes Crimes & Punishment und Sherlock Holmes The Devil’s Daughter bekommt ihr das perfekte Paket für alle Fans akribischer Detektivarbeit für nur 6,49 Euro. Freut euch auf viele spannende und hochkomplexe Fälle, die ihr mit Intuition und logischem Denken lösen müsst.

Neben Verhören, Ermittlungen und Spurensuche kommt auch die Action nicht zu kurz, denn ihr bekommt es mit gerissenen Verbrechern zu tun, die sich nicht ohne Gegenwehr dingfest machen lassen. Beweist den Spürsinn eines Sherlock Holmes und löst abwechslungsreiche Fälle rund um mysteriöse Morde, verschwundene Personen oder spektakuläre Diebstähle und lüftet Geheimnisse, die ans Übernatürliche grenzen. Achtet aber darauf, dass ihr stets mit äußerster Sorgfalt vorgeht und nicht fälschlicherweise Unschuldige als Täter beschuldigt.

Sherlock Holmes Bundle

64,99 Euro 6,49 Euro

Für viele Fans klassischer JRPGs sind die Spiele der seit langem erfolgreichen Tales of-Reihe immer wieder ein Highlight. Das gilt natürlich auch für Tales of Arise, in dem ihr vor der Kulisse der beiden benachbarten Welten Dahne und Rena eine spannende und emotionale Geschichte erlebt. Mit den Hauptfiguren Alphen und Shionne begebt ihr euch auf eine Odyssee, die nicht nur das Schicksal der beiden Protagonisten dramatisch verändert, sondern auch eine neue Zukunft für Dahne und Rena einläutet.

Für weniger als 10 Euro könnt ihr euch die digitale Version für PS4 oder PS5 herunterladen und euch auf eine beeindruckende Kulisse mit abwechslungsreichen, oft an Gemälde erinnernden Schauplätzen freuen. Neben taktisch geprägten Kämpfen könnt ihr auf eurer langen Reise neue Gefährten aufspüren, Rohstoffe zur Verbesserung eurer Ausrüstung sammeln und die vielen Geheimnisse dieser fantastischen Welt erkunden. Übrigens: Im PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnement ist Tales of Arise ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Tales of Arise

39,99 Euro 9,99 Euro

Wenn ein Mastermind wie Shinji Mikamo hinter der Produktion eines Survival-Horror-Spiels steckt, dann dürft ihr ein ganz besonders gruseliges Erlebnis erwarten. Das gilt ganz besonders für den zweiten Teil von The Evil Within, in dem ihr erneut auf den gebeutelten Protagonisten Sebastian Castellanos trefft. Er erhält eine Chance, seine totgeglaubte Tochter doch noch retten zu können und begibt sich dazu wieder in die tödliche Welt des STEM.

Macht euch bereit für eine grausame Reise, die euren Verstand mehr als einmal auf die Probe stellen wird und euch in einen visuell verstörenden Albtraum entführt, in dem es von schrecklichen Kreaturen nur so wimmelt. Habt ihr PlayStation Plus Extra- oder Premium abonniert, dann könnt ihr The Evil Within 2 ohne zusätzliche Kosten spielen.

The Evil Within 2

39,99 Euro 7,99 Euro