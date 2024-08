The Eternal Life of Goldman: Handgezeichneter Platformer angekündigt

PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Eternal Life of Goldman ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf dem kürzlich ausgestrahlten THQ Nordic Showcase 2024 hat der Publisher mit The Eternal Life of Goldman einen hübsch animierten und komplett handgezeichneten 2D-Platformer und Actionadventure angekündigt. Entwickelt wird der Titel von Weappy Studio aus Zypern, das mit den Adventures This is the Police 1 und 2 und dem Strategietitel Rebel Cops Bekanntheit erlangt hat.

Im Sidescroller The Eternal Life of Goldman geht es um einen mysteriösen Archipel, der von Goldman, einem älteren Herrn mit Regenschirm, den er zumeist als Spazierstock verwendet, rasant erkundet wird. Laut Entwickler ist das Spiel von uralten Fabeln, Legenden, Märchen und Mythen inspiriert, die mit tiefgründigen Fragen und Geschichten in der Story des Spiels und einem abwechslungsreichen Jump-and-Run-Gameplay verwoben wurden. Ihr müsst eine mysteriöse Gottheit besiegen, die die fantasievolle Insel-Spielwelt in Angst und Schrecken versetzt und für viele Tragödien gesorgt hat. Auf dem Weg begegnet ihr wundervoll gestalteten Umgebungen, exzentrischen Charakteren und exotischen Kreaturen, die euch nicht immer wohl gesonnen sind.

Weappy Studio verspricht ein 2D-Actionadventure mit hübscher Grafik, flüssigen Animationen, präziser Steuerung und abwechslungsreichen Levels. Alles soll aufwendig von Hand gestaltet sein, kein Raum, kein Gegner und kein Objekt soll sich gleichen. The Eternal Life of Goldman hat noch kein Releasedatum, soll aber vermutlich irgendwann im nächsten Jahr für PC, PS5, XSeries und Nintendo Switch erscheinen. Unten eingebunden könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.