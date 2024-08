Risen 3, TIE Fighter & mehr

Teaser Es ist wieder so weit: Heinrich und Jörg reisen 10, 20 und 30 Jahre in der Zeit zurück – für Patreon-Unterstützer gibt es obendrein eine Zeitreise zur Retro Gamer 4/2014 u.a. mit Gauntlet 2.

Die Spieleveteranen machen sich Raum und Zeit zu eigen: Bei News im Geiste der Olympischen Spielen geht es um Nationen aus aller Welt. Und natürlich reisen Heinrich und Jörg wieder durch die Zeit, bringen große Name und vergessene Spiele ins Bewusstsein und rütteln damit auch so manche Anekdote wach. Beim Streifzug entdecken wir zum Beispiel ein Strategie-Skandalspiel (1994), ein schwer totzukriegendes Superhelden-MMO (2004) und den dritten Teil eines deutschen Rollenspiel-Aufsteigers (2014). Patreon-Unterstützer freuen sich außerdem über ein ausführliches Bonus-Segment zur 10 Jahre alten Retro Gamer 4/2014, in der wahrlich kein Mangel an älteren Perlen herrscht. Bevor es zurück in die Vergangenheit geht, warten neben den einleitenden News auch galaktische Spielerlebnisse und zeitlose Hörerfragen.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 32-2024 (#374) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:44:34 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:12 News & Smalltalk: Retro Gamer auf der Gamescom, Assassin’s Creed schleicht durch die Olympia-Eröffnungszeremonie, das Fernbleiben von Mario und Sonic wird erklärt und unser Summer-Games-Medaillenspiegel hinterfragt.

schleicht durch die Olympia-Eröffnungszeremonie, das Fernbleiben von wird erklärt und unser Summer-Games-Medaillenspiegel hinterfragt. 0:18:01 Was haben wir zuletzt gespielt? Star Wars Outlaws (Preview), Astro’s Playroom .

(Preview), . 0:30:46 Hörerpost von Maestro84, Jumper und Jochen Baumberge.

0:38:08 Zeitschriften-Zeitreise: August 2014, 2004, 1994

0:38:40 GamersGlobal und GameStar 9/2014, u.a. mit Sacred 3 , Risen 3 und OlliOlli .

, und . 0:50:26 GameStar 9/2004, u.a. mit Joint Operations , Warlords Battlecry 3 und City of Heroes .

, und . 1:09:22 PC Player 9/1994, u.a. mit TIE Fighter, Wing Commander Armada und Outpost.